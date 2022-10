Reżyser, Jaume Collet- Serra, nie bierze jeńców, szastając rozległym budżetem, jaki pozwala utrwalić w kadrze każdą, nawet niemożliwą i nonsensowną do sfilmowania ekwilibrystykę 7

„Pozmieniało się przez te 5000 lat.” – sarkastycznie komentuje któryś ze świadków powrót Black Adama na łono dzisiejszej rzeczywistości. „Okuty w powiciu” starożytnej, legendarnej satrapii młodociany chłopiec wskrzesza się obecnie za sprawą siewców jego legendy. Wtedy wystąpił ze sprzeciwem wobec okrutnych strażników, którzy egzekwowali od niewolników bezwarunkowe posłuszeństwo. Stłoczeni na stoku jakiegoś masywu poddani musieli tłuc jego skały dla kaprysu miejscowego monarchy. Młody Adam znalazł podczas wykopalisk cudownej mocy diament, który pozwolił chłopcu uniknąć unicestwienia. Po latach Adrianna na czele dobranych przez siebie przyjaciół udaje się, wiedziona legendą, w te same góry, by odnaleźć jego oraz koronę, jaka będzie stanowiła gwarancję reinkarnacji antycznej mocy. Ta powinna dać możliwość zmiany obecnego porządku rzeczy.

Black Adam (2022) - Pierce Brosnan, Dwayne Johnson (I)

„Taki gość i tu go pochowali?” - sceptycznie kręci nosem jeden z wynajętych przez Adriannę najemników. Wszyscy znaleźli się właśnie w monumentalnej grocie, gdzie napotkali nie tylko na ślady wszechmocnego Adama, ale również podobnych im poszukiwaczy. Niechybnie padają strzały. Adrianna et consortes zostają otoczeni. Odtąd rozgorzeje spór nad losami wykopaliska. Uwolniony Adam (w tej roli notorycznie spoglądający spode łba potężny Dwayne Johnson) zdominuje obecną rzeczywistość. Ta, którą reprezentował, odeszła w cień. Ale ludzkie problemy nie zniknęły. W innej formule są takie, jak przed wiekami. Adam może się z nimi rozprawić. Potrafi łapać kule w locie. Czym więc będzie dla niego stłamszenie obecnej tyranii pieniądza, społecznej hierarchii, globalizacji, skoro stawił czoła tamtej, mając wówczas w rękach nieporównanie gorsze karty?

„Black Adam” nie rozczaruje entuzjastów gatunku science - fiction. Reżyser, Jaume Collet-Serra, nie bierze jeńców, szastając rozległym budżetem, jaki pozwala utrwalić w kadrze każdą, nawet niemożliwą i nonsensowną do sfilmowania ekwilibrystykę. Gdy więc któryś z przeciwników wszechmogącego Adama rzuca o posadzkę kilkutonowym samochodem należy przyjąć to z dobrodziejstwem inwentarza i pochylić się nad rozmachem oraz inwencją twórców. Reżyser mógłby jednak wykazać więcej konsekwencji, udowadniając pietyzm historyczny (lub w tym wypadku jego brak). Ukazani przez autora niewolnicy podobni tym, którzy w pocie czoła stawiali piramidy, to osobniki dorodne, wyrzeźbione muskulaturą, suto nakarmione, starannie ogolone, szerzące śnieżną bielą zęby. Chyba nawet największy fanatyk kina nie kupi takiej ściemy.

Black Adam (2022) - Sarah Shahi, Pierce Brosnan

Adam wrócił na łono sprawiedliwych, jacy chcą wyrównywać rachunki ze światem. Adrianna i jej syn, którzy przyczynili się do odnalezienia energicznego demiurga, wierzą, że wojownik będzie odtąd obiektywnie wymierzał sprawiedliwość. Konkurencyjny zaś zespół, powołany przez doktora Fate (Pierce Brosnan), jest innego zdania. Według nich Adam wcale nie zamierza zadośćuczynić prawdzie, a jedynie zechce szukać zemsty za śmierć swoich bliskich. Należy więc go niechybnie zagnać w miejsce, gdzie przebywał przez poprzednich 5000 lat, bo gotów narobić niepowetowanych strat.

Adam złożony chwilową niemocą leży porażony przez wrogów prądem. Adrianna usiłuje lawirować między swoim interesem, a korzyściami obywateli. Dla niej początkowo Adam jest lekiem na całe zło obecnego systemu społecznego. Nadczłowiek o charakterystyce cyborga będzie umiał niczym Aleksander Macedoński jednym ruchem przeciąć gordyjskie węzły ludzkiej niesprawiedliwości. Póki co mocarz padł pod wpływem emisji fal elektrycznych. Spanikowany kierowca dowodzonej przez Adriannę eskapady lamentuje: „Co mam robić?”. Przedsiębiorcza kobieta zachowuje jednak stoicki spokój: „Rób swoje, przecież z zawodu jesteś elektrykiem.”

Black Adam (2022) - Noah Centineo

„Black Adam” jest autorską wizją, w której zawarto wszelkie dostępne kinu środki perswazyjne. ”W twoich czasach wchodziło się bez pukania?” - przytomnie pyta zaskoczony doktor Fate nieznoszącego sprzeciwu Adama, który właśnie kopniakiem wywalił mosiężne drzwi. Jaume Collet-Serra idzie za ciosem. Kogoś, kto dynamicznie złamał wszelki krytyczny opór nikt nie będzie pytał o detale. A gigantyczne szkody w środkach trwałych najwyżej pokryje się z kolosalnych zysków za bilety.