Mieszanka mitologii, ekologii, nastolatków i współczesnych trendów – recenzja sezonu 2. 6

Jeśli nie jesteś fanem świata Marvela, możesz nie wiedzieć, że Thor, Loki, Odyn oraz inne postacie są inspirowane mitologią nordycką. Zostały one jedynie spopularyzowane przez słynnego komiksowego giganta. Do tego dochodzi jeszcze Netflix. Bardzo często można usłyszeć o tym, że lubi ingerować w ostateczny rezultat pracy artystów i niejednokrotnie narzuca typowo amerykański obraz nawet dla seriali, które początkowo nie zmierzają tym kierunku.

O czym jest serial Ragnarok? To obraz opowiadający o grupie nastolatków, którzy wierzą, że są w stanie zapobiec końcowi świata. Oczywiście poza samą wiarą podejmują także działania w tym kierunku i walczy o kolejne dni. Jednak pozwalając sobie na porównanie sezonu pierwszego z drugim, można dojść do wniosku, że historia nie porusza się za bardzo do przodu. Dlatego każdy spragniony widz może czuć się bardzo zawiedzionym – jeśli nastawiał się na skok do przodu pod względem wydarzeń.

Jak wspomniano już wcześniej, bardzo często można złapać się na tym, że Netflix ma stałe elementy w swoich serialach. W Ragnaroku pojawia się między innymi szeroko poruszany problem zanieczyszczonej wody – aspekty ekologiczne – oraz miłość nastolatków. Może pierwsza kwestia nie jest tak stałym punktem w każdego pozycji na Netlix. Jednak miłość w typowo amerykańskim stylu z wiatrem we włosach już jak najbardziej tak.

Może teraz trochę o samej obsadzie. Tutaj nie należy doszukiwać się na siłę złych decyzji, ponieważ zdecydowana większość postaci została trafnie dopasowana. Sama załoga aktorska zapewne ciągnie swoimi umiejętnościami serial w ostatecznej ocenie do góry. Sami aktorzy w dużej mierze przypominają postacie, przez co serial jedynie zyskuje na realizmie. Tutaj także pojawia się netfliksowa wrzutka – tym razem wątek LGBT. W zasadzie nie ma on żadnego większego przeznaczenia poza samym faktem wspomnienia o tym. Laurits jest właśnie tym wątkiem.

Momentami układ serialu i wątków mógłby wyglądać zdecydowanie inaczej, ponieważ potencjał drzemie zupełnie gdzie indziej – w postaciach. Jednak poruszanie popularnych obecnie kwestii w przestrzeni publicznej nie zawsze prowadzi do sukcesu. To bardzo dobrze, że świat sztuki angażuje się w problemy społeczeństwa, bo w końcu było tak od zawsze, ale nie można bazować jedynie na tym. Cała siła uniwersum Marvela drzemie w samych postaciach i ich historii, której tutaj zdecydowanie zabrakło.

Miłość jest bardzo ważnym elementem serialu. Na tyle ważna, że wszystko, co dzieje się w serialu jest w zasadzie pretekstem do tego, aby afirmować uczucia pomiędzy bohaterami. Śmiało chwalić można wizualną stronę. Serial pod tymi względami jest bardzo ładny i bardzo często właśnie to przyciąga najbardziej wzrok.

Serial sam w sobie nie jest gniotem. Nic z tych rzeczy! Jednak twórcy nie wycisnęli z tej cytryny możliwie najwięcej soku. Za dużo uwagi poświęcono modnym obecnie problemom społecznym takim jak ekologia oraz kwestia osób LGBT. Bardzo dobrze ze strony artystów oraz samego Netflixa, że okazują swoje wsparcie w tych kwestiach, ale czasami mieszanie z pewnymi historiami nie jest na miejscu i po prostu efekt finalny jest raczej nie taki, jakiego się spodziewano.