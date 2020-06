Biegnij Lola, biegnij po swoją tożsamość! Słodko-gorzki impulsywny utwór o różnych zaległościach z przeżywania emocji i trudach zrozumienia. 7

Impulsywnie i szczerze o zmianach w życiu i próbach zrozumienia drugiego człowieka. Taką opowieść krętej drogi, z nieprostymi przeszkodami, bez nienaturalnej dramaturgii proponuje nam film Lola. To jest dosyć jednoznaczny start, później z energią i werwą podróż się komplikuje w różnych znaczeniach. Podróż do przeszłości, zrozumienia czyjegoś życia w kłamstwie ze sobą. Nie jest to wybitnie psychologicznie pogłębiony utwór, ale nie jest żadną manifestacją ani agitacją, a mądrze rozpisaną pełną naturalnych odruchów opowieścią. Wpisuje się w całą serię problemów nieporozumienia na linii człowieka samego ze sobą lub z innymi, walczenia o podmiotowość w życiu, tylko że u każdego można to oznaczać fizycznie innych wysiłek i wymiar. Zaległości z przeżywania.

Lola (2019) - Mya Bollaers

Lola jest od niedawna pełnoletnia i mieszka w ośrodku, w którym może czuć się komfortowo od czasu, kiedy jej ojciec zadecydował, że nie chce mieć z nią nic wspólnego. Nie mógł zrozumieć, zaakceptować faktu, że ma córkę, która urodziła się w ciele mężczyzny. Uważał to za fanaberię, młodzieńczy bunt, a nawet zrzucał całą odpowiedzialność za swoje problemy na trudności związane z młodością Loly. Ich drogi przecinają się w momencie, kiedy umiera dla obojga najbliższa osoba - żona i matka. Lola dociera na pogrzeb mimo trudności i na dzień dobry już wie, że status ojca wobec jej osoby dalej się nie zmienił. Jest osobą charakterną, więc decyzja ukradnięcia prochów mamy i rozbicia szyby w jego sklepie nie wydaje się mocno zaskakiwać. Poprzez zawziętość obydwojga wyruszą razem niechętnie, ale wiąże ich miłość do tej samej kobiety, by wysypać jej prochy w ważnym dla niej z młodości miejscu. Wśród wzajemnych pretensji, niezrozumienia, niechęci ojca do spojrzenia bez uprzedzeń na potrzeby córki, wydarzy się dużo mikro momentów o makro znaczeniu.

Lola nie jest filmem wielkich rozmiarów, ale ważnych momentów zaaplikowanych bez ekstazy, pompatycznych przemówień o równości osób trans płciowych, a ze zgrabnych wpisaniem tego w bardzo złożony proces i wgląd w to z perspektywy relacji z najbliższymi. W tej ekscentrycznej opowieści bardzo zgrabnie i nieciężarnie udaje się wprowadzić momenty, które mają trochę energetycznie iść po podobnej linii napięcia i formy, ale delikatniej co Mama Xavier Dolana. Środek ciężaru emocjonalnego jest osadzony w ich kontakcie i odniesienia do stygmatyzacji przez własnego ojca swojego dziecka nie są takie zero-jedynkowe. Nie mamy jednoznacznego rysopisu jego charakteru. Jego opór wobec zmiany w pewnym momencie ciekawe zostaje rozciągnięty o jego własne frustracje związane z relacją z rodzicami, nieporozumieniem, niezrealizowanymi planami i marzeniami. Tak naprawdę on też, tylko w innej formie nie czuje się dobrze sam ze sobą, gdyż napędza go frustracja i widzi swoje dziecko, które ma odwagę zawalczyć o siebie i swoje szczęście w przeciwieństwie do niego.

Lola (2019) - Mya Bollaers

Film jest nasączony wieloma emocjami, ale nie przyspieszają one wiemy, że to wzajemne obwąchiwanie się i duży dystans oraz dezorientacja. Lola unika ckliwości i prostych rozwiązań. Pokazuje, że happy end to pojęcie bardzo złożone i tutaj tak naprawdę doświadczamy wycinku próby do niego dotarcia i dla każdego z nich znaczy coś innego. Nie ma też siłowo porozumienia, nienaturalnego rzucenia się w sobie w ramiona. Jest to spotkanie, które wpłynie na obydwoje, jednak nie odpowiada łatwo na jaką skalę. I ta spontaniczność interakcji bardzo zgranie wychodzi w filmie. W walce o swoje szczęście nie musisz przekonać nawet najbliższych do słuszności swoich decyzji, czasami twoje szczęście nie będzie synonimem ich. Słodko-gorzko, ale prawdziwie. Czasami warto odpuścić o to walkę, odciąć się od tego, by mieć energię na dalszą drogę nie w samotności, ale bez ciężaru potrzeby zaspokojenia innych. Biegnij Lola, biegnij!