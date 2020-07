Szczypta fantasy i wartka akcja w nowym widowisku popularnego autora komiksów. 7

Nieśmiertelność. Dar czy przekleństwo? Powstały już setki książek, filmów i seriali, które na różne sposoby omawiały kwestie nieskończonego życia oraz możliwych zagrożeń albo lęków z niego wynikających. The Old Guard jest jednym z nich. Co jednak ciekawe, pozornie oklepany motyw długowieczności niesie tutaj upragniony powiew świeżości kinu, któremu słowo “akcja” towarzyszy nie tylko na planie zdjęciowym. Śmiało mogę stwierdzić, że The Old Guard to jeden z lepszych rozrywkowych filmów pełnometrażowych w ofercie serwisu Netflix.

The Old Guard (2020) - Matthias Schoenaerts, Charlize Theron

Właściwie nieśmiertelna Andy (Charlize Theron) razem ze swoją drużyną od setek lat prowadzi prywatną krucjatę w imię pokoju na świecie. Czy ludzkości można pomóc? Nieszczególnie. Najnowszy film utalentowanej Giny Prince-Bythewood ukazuje długowiecznych jako (nad)ludzi, dla których posiadana moc stanowi bardziej przekleństwo niż rzeczywisty dar. Nieśmiertelni w The Old Guard nie są może tak dekadenccy jak wampiry w filmie Jima Jarmuscha, ale i tak wieloletnia kadencja w branży “życie” odcisnęła na nich wyraźny ślad w postaci depresji. Wszystko zmienia się, kiedy wroga korporacja farmaceutyczna próbuje zrobić lekarstwo na długowieczność, posiłkując się genami drużyny Andy, zaś na horyzoncie pojawia się młoda weteranka wojny w Afganistanie, Nile (KiKi Layne), która również potrafi regenerować swoje śmiertelne rany.

Scenarzystą The Old Guard jest popularny autor komiksów, piszący przede wszystkim dla “gackowego” wydawnictwa, Greg Rucka. Polscy czytelnicy mogą kojarzyć go z cyklu Wonder Woman ukazującego się w ramach Rebirth (Odrodzenie) oraz “Batman / Huntress: Zew krwi” wydanego w Wielkiej Kolekcji Komiksów DC. Co rzuca się w oczy przy wyżej wymienionych tytułach, ale też innych komiksach, nad którymi Rucka sprawował kontrolę twórczą (m.in. “Batwoman: Elegy” czy najnowsza seria poświęcona Lois Lane), to umiejętne przedstawienie kobiecych postaci z całym ich wdziękiem oraz idącą w parze siłą i zręcznością. Dodajcie do tego sprawną rękę Giny Prince-Bythewood w kreowaniu chemii między bohaterami, a przekonacie się, że The Old Guard jest niezwykle udanym kinem akcji z kobiecymi bohaterkami w rolach głównych.

The Old Guard (2020) - Marwan Kenzari, Matthias Schoenaerts, Charlize Theron

Duża w tym również zasługa elektryzującej Charlize Theron. Widowisko zawiera w pigułce całą jej twórczość. Theron niestraszne są sceny dramatyczne (aktorka dała im upust w zeszłorocznym Tully). Doskonale sprawdza się też w rozbudowanych scenografiach walk – tego dowodem niech będzie jej fenomenalna kreacja w filmie Mad Max na drodze gniewu. Niestety, reszta obsady wypada przy Theron dosyć blado.

W widowisku łatwo zauważyć wpływy współczesnej “superbohaterszczyzny”, który po Avengers udzielił się nawet Szybkim i wściekłym. Andy poznajemy jako załamaną bohaterkę, która zaczyna kwestionować podjęte decyzje i obraną ścieżkę. Właśnie w tym momencie musi wziąć na własne barki młodą uczennicę i wytłumaczyć zasady nieśmiertelności (swoją drogą, relacja między Andy i Nile napisana jest wzorowo). Scenariuszowo niemal wszystko znajduje się na swoim miejscu - każda z postaci otrzymuje ciekawą genezę albo wiarygodną motywację. Historia unika większości klisz, inne ogrywa w oryginalny sposób - Nile była wcześniej w wojsku, zatem widowisko nie traci czasu na typową dla tego gatunku sekwencję treningową; losy Andy jako mentora młodej również różnią się od “przeznaczenia” tysiąca innych bohaterów z taką samą funkcją w kinie albo literaturze.

The Old Guard (2020) - KiKi Layne, Gina Prince-Bythewood, Charlize Theron

Rucka - jako scenarzysta komiksów superbohaterskich - powinien jednak wiedzieć, że przeciwstawienie głównych bohaterów złej korporacji, stanowi dość marne rozwiązanie, po które sięgają raczej mierne adaptacje komiksów (Kobieta-Kot albo Venom) oraz przeciętne blockbustery (Rampage, Sonic The Hedgehog albo Pokémon: Detektyw Pikachu). Pośród innych klisz kina rozrywkowego z wyraźnie zarysowaną akcją na pierwszym planie, wolałbym już wysłanie protagonistów na misję ratowania świata przed wojną atomową (takie wydarzenie z przeszłości Andy zostaje nawet wspomniane w filmie).

Przydługie i nieco zbyt patetyczne dialogi również sprawdziłyby się lepiej w komiksowym okienku dialogowym niż w przeciągniętych, filmowych scenach.

Twórcy The Old Guard zaserwowali widzom coś więcej niż zwykłą historię z pogranicza fantasy i kina akcji (nawiasem mówiąc, znacznie bardziej udaną niż funkcjonujący w podobnych szufladkach gatunkowych Bright). Film staje się diagnozą współczesnych czasów. Ukazuje nieśmiertelnych jako ludzi nastygmatyzowanych przez resztę społeczeństwa (nieprzypadkowo w skład drużyny Andy wchodzi para gejów). Sprawnie przedstawiona fabuła, wzbogacona zostaje świetną choreografią walk na broń palną i białą, która poza swoją różnorodnością eksploatuje również możliwości nieśmiertelnych bohaterów w filmie (np. zasłanianie ich ciałem osób mniej odpornych na ostrzał). Skala przemocy zawieszona zostaje gdzieś na poziomie Johna Wicka.

Mam nadzieję, że zapowiedziana w scenie po napisach kontynuacja The Old Guard dojdzie kiedyś do skutku. Najnowsze widowisko stanowi bowiem bardzo udany wstęp do większej serii, która może być jeszcze lepsza.