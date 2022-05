To filmowa wiwisekcja zachowań społeczności żyjącej w świecie fake nawsów i sztucznie wygenerowanych celebrytów. 7

Czy influencer to zawód? Film Spree na to pytanie nie odpowiada, ale na pewno daje nam ciekawą analizę osób, które poprzez media społecznościowe chcą nie tylko wywrzeć wpływ na swoich odbiorców, ale także zmienić swoje życie. Czasami próby bycia tym najlepszym i najbardziej popularnym prowadzą do hardkorowych wydarzeń, które na zawsze odciskają piętno na dotychczasowej egzystencji.

Spree (2020) - Joe Keery

W ostatnich latach popularność internetowych celebrytów wzrosła do niebotycznych granic. Młodzi ludzie często wzorują się na swoich idolach z social mediów czy youtube'owych kanałów. Chcą być, jak oni - robić zwariowane rzeczy i zarabiać kupę kasy, przy okazji świetnie się przy tym bawiąc. Główny bohater filmu Spree, czyli Kurt Kunkle jest właśnie takim młodym człowiekiem. Marzy on o tym, aby jego kanał @KurtWorld96 odniósł wielki sukces w sieci, aby tysiące osób kliknęło obok nazwy jego kanału "obserwuj". Kurt, który nie może zyskać znaczącej publiczności postanawia zatrudnić się w tytułowej firmie przewozowej (coś na wzór Ubera) i prowadzić relacje na żywo z dowożenia swoich klientów. Kiedy i ten pomysł nie do końca wypala decyduje się na nieco ostrzejsze podeście do tematu - zamierza mordować pasażerów, którzy będą mieli pecha wejść do jego auta!

Spree to niezwykle udana satyra na dzisiejsze pokolenie obserwujące z wielkim zainteresowaniem media społecznościowe. To filmowa wiwisekcja zachowań społeczności żyjącej w świecie fake nawsów i sztucznie wygenerowanych celebrytów. To co z początku wydaje się być absurdalną jazdą bez trzymaki z czasem przeradza się w przerażający obraz świata dążącego do taniej sensacji. Zresztą w trakcie seansu można odnieść wrażenie, że reżyser filmu doskonale wie czego oczekuje świadomy widz, który wybrał akurat seans jego dzieła. To show idealnie skrojone dla wielbicieli streamerów i relacji live - przekaz Spree jest prosty, ale dosadny.

Spree (2020) - Joe Keery

Tak, jak w pewien sposób przerażające są same wydarzenia tej filmowej makabreski, tak postać Kurta Kunkle'a w brawurowy sposób odegrana przez gwiazdę serialu Stranger Things, Joe Keery'ego, jest w tym wszystkim najbardziej diaboliczna. Tak naprawdę morderczy szał i chęć rozlewania krwi w imię kolejnych lajków jest w tym wszystkim najbardziej koszmarny i odpychający. Influencer chcąc zdobyć w ciągu kilku chwil rozgłos na cały świat nie cofnie się przed niczym. Brak w jego poczynaniach jakiejś większej motywacji, to po prostu festiwal mordu, prawdziwej brutalności, która się sprzedaje, a widzowie po drugiej stronie ekranu tak naprawdę nie wiedzą czy to fake, czy prawda. Ku swojej uciesze chcą i dostają więcej.

Przed seansem bałem się, że konwencja, którą obrał reżyser filmu, czyli Eugene Kotlyarenko, będzie dla mnie nie do przeskoczenia. Nic z tych rzeczy. Live-streamowa forma Spree nadała całej tej masakrze większego realizmu, sprawiła, że trafił on jeszcze bardziej do mnie, jako odbiorcy. Oczywiście przesłanie filmu i jego diagnoza jest prosta - Internet jest pełen niebezpieczeństw, szczególnie dla młodych ludzi. Mimo wszystko Spree to emocjonująca i emocjonalna jazda bez trzymanki, która pewnie wstrząśnie niejednym, mniej świadomym widzem.