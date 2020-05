Nanjiani i Rae są utalentowanymi komikami, którzy mają swoje dobre momenty, jednak film pędzi na oślep od walk na pięści do kolejnej z rzędu farsy przy akompaniamencie ironicznej sprzeczki. 5

Tworzenie niezapomnianego kina nie jest bynajmniej łatwym zadaniem, ale wbrew pozorom nie jest nim też tworzenie kina, o którym bardzo łatwo zapomnieć…czegoś na wzór głupiej, lecz sympatycznej komedii, która prześlizguje się przez twój umysł, pozostawiając za sobą najprostszy, protekcjonalny efekt filmowy - przyjemne uczucie. "Gołąbeczki" będące efektem współpracy scenarzysty Aarona Abramsa i reżysera Michaela Showaltera to film, który śmiało odpalić można podczas nużącej podróży pociągiem lub samolotem - niedoceniany komfort szczęśliwych czasów. "Gołąbeczki" początkowo planowane na premierę podczas wiosennego SXSW, ostatecznie wylądowały na Netfliksie, po tym, jak Paramount wycofał je z kinowej dystrybucji w wyniku pandemii koronawirusa. To absurdalna komedia romantyczna o całkiem niezłej koncepcji wyjściowej, rozwijająca się w ciągu jednej nocy a la (nieco bardziej udane) Nocna randka i Wieczór gier .

Film rozpoczyna się krótką retrospekcją pierwszej randki, pełnej rozkwitających uczuć i wzajemnej fascynacji, żeby chwilę później przeskoczyć o cztery lata w przód do sceny wielkiej kłótni, kiedy tytułowe Gołąbeczki skaczą sobie do gardeł. Issa Rae, nominowana do nagrody Emmy za film "Niepewne" od HBO i gwiazda przebojowego "The Photograph", wciela się w postać pracującej w agencji reklamowej Leilani. Kumail Nanjiani, znany z występu w "Dolinie Krzemowej" i nominacji do Oscara za pół-autobiograficzny film "I tak cię kocham" to Jibran, samozwańczy twórca filmów dokumentalnych, który nie zawsze potrafi uchylić się przed słownymi pociskami swojej partnerki. Leilani jest oburzona faktem, że Jibran spędza więcej czasu na dokumentowaniu przypadków defraudacji w oświacie - które w jej mniemaniu wieją nudą – niż naprawą ich relacji. Jadąc na przyjęcie, toczą walkę, która wydaje się wbijać ostateczny gwóźdź do trumny. Niezgodni bohaterowie, jak to zazwyczaj bywa, trafiają jednak w niewłaściwe miejsce o niewłaściwym czasie, kończąc jako jedyni świadkowie śmierci rowerzysty - incydentu, w którym śmiertelną bronią okazuje się niestety ich własne Subaru. Niedługo później zagrają w bingo rodem z "Oczy szeroko zamknięte" w siedzibie tajemniczego okultystycznego stowarzyszenia…

W momencie, w którym Jibran i Leilani postanawiają zbiec z miejsca przestępstwa, uważając, że policja im nie uwierzy, ponieważ brzmią głupio - brzmiąc jeszcze głupiej, decydują się rozwiązać przestępstwo na własną rękę. Jest w tym element rasowy, gdyż jednym z powodów owych wątpliwości, jest ich odcień skóry i pochodzenie etniczne. Jedną z przyjemnych niespodzianek jest to, że twórcy "Gołąbeczków" w warstwie humorystycznej nie korzystają jedynie z kontrastów społeczno-politycznych. Oczywiście niektóre z najbardziej groteskowych akcentów są zakorzenione w ironicznym, lecz trafnym komentarzu tego rodzaju, jednak film stanowi kolejny dowód na to, że czasem najlepszym rodzajem komentarza politycznego w komedii jest jego brak. Właściwie nikt, kogo para napotyka na swojej drodze, nie jest bardziej wiarygodny niż oni sami, lecz nie jest to tak naprawdę ważne - w pewnym momencie po prostu uznajesz, że to, co robią, nie ma sensu i musisz przestać się tym zamartwiać. Wtedy pojawia się pytanie: ale czy właściwie jest zabawnie?

Niestety odpowiedź brzmi: nie wystarczająco. Nanjiani i Rae są utalentowanymi komikami, którzy mają swoje dobre momenty, jednak film pędzi na oślep od walk na pięści / scen pościgowych do kolejnej z rzędu farsy przy akompaniamencie ironicznej sprzeczki. Nanjiani i Rae tworzą portrety wzbudzających sympatię protagonistów, którzy bardzo starają się ożywić to przedsięwzięcie, ale akcja jest zbyt niedorzeczna, aby wywołać salwy śmiechu wśród widzów. Biegają z miejsca na miejsce, gorączkowo próbując rozszyfrować wskazówki i uniknąć śmierci, podczas gdy inny wokół nich nie mają tyle szczęścia. W pewien sposób naprawdę chcesz, żeby mieli coś lepszego do roboty, a stawka była nieco większa. Pomimo, że na pierwszy rzut oka tajemnica morderstwa wydaję się intrygującym tłem do przepracowania problemów pary z długoletnim stażem, "Gołąbeczki" napisane przez Aarona Abramsa i Brendana Galla, nie są oparte na czyimkolwiek życiu lub jakimkolwiek pozorze rzeczywistości, której większość z nas doświadcza. Mimo wszystko cała ta głupota jest doświadczeniem wiążącym - przynajmniej dla bohaterów, których nieuchronnie łączy to szaleństwo. Bo czy jest lepszy sposób niż kilka morderstw, aby uratować wiszący na włosku związek w 87 minut lub krócej?