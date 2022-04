Pierwszy odcinek zaserwował obietnicę czegoś naprawdę na wysokim poziomie. Niestety obietnica nie została spełniona. 4

Kiedy pojawiła się premierowa zapowiedź serialu Odwilż od HBO Max, pierwszego oryginalnego polskiego serialu przygotowanego z myślą o nowej platformie streamingowej, można było mieć nadzieję, że amerykański gigant zadba o to, abyśmy otrzymali kolejny serial na poziomie udanej Watahy. Wydawało się, że tak też będzie. Pierwszy odcinek zaserwował obietnicę czegoś naprawdę na wysokim poziomie. Niestety obietnica nie została spełniona.

Odwilż (2022-) - Sebastian Fabijański

Akcja serialu umiejscowiona jest w Szczecinie. Na brzegu Odry odnalezione zostaje ciało młodej kobiety, która jak się okazuje na niedługo przed śmiercią urodziła małe dziecko. Sprawa trafia w ręce Katarzyny Zawieji, policjantki dotkniętej osobistą tragedią - jej mąż popełnił samobójstwo w tajemniczych okolicznościach. Teraz kobieta nie tylko musi walczyć z własnymi demonami, zająć się wychowaniem małej córeczki, ale także odnaleźć mordercę znalezionej kobiety oraz zaginionego noworodka.

Na początek chciałbym zacząć od wymienienia kilku niewątpliwych atutów serialu Odwilż. Z pewnością twórcom produkcji udało się stworzyć niesamowitą atmosferę na myśl przynoszące najlepsze dokonania skandynawskiej telewizji. Klimat serii jest gęsty i mroczny - tworzą go piękne zdjęcia deszczowego Szczecina oraz muzyka nadają ton całej opowieści. Fabularny konspekt również wydaje się być czymś ciekawym i intrygującym, a aktorska elita w rolach drugoplanowych jest tylko wartością dodaną. Tutaj należy wymienić takie nazwiska, jak Bogusław Linda, Andrzej Grabowski czy Ewa Skibińska. I na tym w moim odczuciu plusy się kończą.

Odwilż (2022-) - Katarzyna Wajda

Pierwszy epizod Odwilży dał mi spore nadzieję na mroczny serial kryminalny w stylu skandynawskich produkcji, takich jak chociażby Forbrydelsen, gdzie główne skrzypce gra silna kobieca postać starająca się rozwiązać śledztwo związane z zamordowaniem młodej kobiety. Gdzieś tam w tle rozgrywają się natomiast jej osobiste dramaty. Niestety podobny schemat w polskim wydaniu nie był już tak zadowalający. Z każdą upływającą minutą śledztwa prowadzonego przez Katarzynę Zawieję traciłem zainteresowanie sprawą, a finalne rozstrzygnięcia stawały się dla mnie rzeczą mało istotną. Głównym powodem takiego stanu była chyba droga, którą zdecydowali się pójść twórcy. Im bliżej finału tym bardziej scenarzyści starali się zagmatwać śledztwo głównej bohaterki - miałem wrażenie, że chcieli, jak najbardziej zaskoczyć widza pomysłem na zakończenie sprawy.

Serialowi nie pomaga także pierwszy plan. Katarzyna Wajda w roli twardej detektyw Zawieji jest pozbawiona odpowiedniej dawki charyzmy, przez co jej nadęta postawa jest raczej niezamierzoną parodią takich postaci. Daleko jej do Sofie Grabol ze wspomnianego Forbrydelsen czy Kate Winslet z Mare z Easttown. Kolejne słowa wychodzące z jej ust brzmią strasznie nienaturalnie i w wielu momentach ma się wrażenie, jakby czytała scenariusz z kartki papieru. Zresztą w podobny sposób można opisać innych aktorów występujących w Odwilży - Sebastian Fabijański, Bartłomiej Kotschedoff czy Cezary Łukaszewicz. Zresztą ich postacie to chodzące klisze, które mogłyby zostać wyjęte i włożone do innych seriali tego typu. Najzwyczajniej w świecie brak im charakteru.

Odwilż (2022-) - Bogusław Linda

Odwilż miała być hitem HBO Max, a niestety okazała się niespełnioną obietnicą czegoś wielkiego. Kopiowanie schematów z dużo lepszych seriali kryminalnych okazało się błędem. Sama wizualna strona nie wystarczy - Odwilż to przekombinowana intryga okraszona fatalnym aktorstwem i schematycznymi głównymi bohaterami. Lepiej poszukać czegoś innego.