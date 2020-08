Bez znieczulenia o chorobie jako ognisku zapalnym do przeżycie zaległych spraw, niezależnie jak długi ma się staż. Bez szantażu emocjonalnego, dojrzale i patrząc poważnie na każde uczucie. 7

Nadzieja to film instruktażowy, jak robić kino szczere, osobiste i mieć wstrzemięźliwość, by nie uwypuklać dramaturgii, a podążać za realizmem, wręcz naturalizmem. Przewodnikiem po świecie rodziny, w której najsilniejsza zostaje przez chorobę rozbierana ze swoim mocy i regularnie okradana z siły. Dojrzałe opowiadanie o bezradności i niezgody na nią oraz szarpaninie nastrojów wśród najbliższych sobie dwojga ludzi, którzy im ona ma mniej czasu, tym paradoksalnie mają więcej dla siebie nawzajem. Nie stracić takiej, jak wcześniej siebie samej i siebie nawzajem.

Spotykamy się z rodziną bardzo liczną, gdzie wierzy się w relacje patchworkowe. Dwoje artystów więcej skupia się na satysfakcji ze swojej twórczości i kolejnych wyzwaniach, niż na swojej obecności. Są małżeństwem z długim stażem, ale dopiero dramatyczna sytuacja wybudzi z ich wzajemnego marazmu, przyzwyczajenia, jakiegoś otępienia. Zaczną patrzeć na siebie inaczej, zaczną znowu na siebie patrzeć, ale nie tylko współczującym, czy pełnym odratowanej miłości wzrokiem, by ratować ją. To osoba, która nie chce niańczenia, głaskania i uprzywilejowania, jednak widzimy jak ją boli dosłownie, jak i również odczuwa ból, który sprawia to, że czegoś nie może. Niełatwo jest prosić o pomoc.

Nadzieja to film o nadziei nie tylko w pokonaniu choroby. To film, który pokazuje ze specjalnym odsunięciem się od sztywnej rozpiski, a spontanicznym wypuszczeniem wszystkich ukrywanych żali i pretensji na zewnątrz. Choroba jest pewnym ogniskiem zapalnym do szalenie inteligentnie pokazanego zinterpretowania na nowo uczuć między sobą. Upomina nas w kwestii wcześniejszych, życiowych priorytetów. Jest momentem, gdzie wszystkie usztywnienia schodzą, każda zbroja się skruszy. I z wielkim rozsądkiem, ale bez niepotrzebnej kalkulacji odbierającej bezpruderyjność reakcji opowiada Maria Sodahl właśnie o skrajnym momencie. Nie na przykładzie młodej i szalonej, nastoletniej miłości pełnej puchu i wigoru, a wzajemnych bólów, skrzywień i zaległych rozmów, które nie nadeszły. Reżyserka uważnie przygląda się każdej emocji i uczucia, z cierpliwością.

Nadzieja jest autentycznym kinem, w którym by wrzało nie trzeba wzniecać pożaru, a użyć zapałki i zwrócić jej światło w stronę twarzy bohaterów. Duet Andrea Bræin Hoving i Stellan Skarsgard potrafią wytworzyć swój mikro świat, decydując o pulsie widza i zaprosić do wspólnej ekspedycji po życiu oraz jego złożoności. Naprawdę sytuacje ekstremalne nie pozostawiają wyjścia jeżeli chodzi o prawdę. Bez znieczulenia.