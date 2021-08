Podczas kopania w ogródku, dwójka rezolutnych dzieciaków odkopuje tajemniczy kamień, który uwalnia straszliwego starożytnego potwora-mordercę 8

Mimi (Nita-Josee Hanna) ze swoim bratem (Owen Myre) w czasie zabawy kopią wielki dół w ogrodzie, gdy nagle ich oczom ukazuje się świetlisty amulet. Postanawiają go ze sobą zabrać, nieświadomi konsekwencji, jakie to za sobą niesie – przywracają w ten sposób do życia starożytnego władcę obcych (Matthew Ninaber). Jak potoczą się dalsze losy rodzeństwa oraz ich rodziny, i czy świat czeka teraz zagłada z rąk potwora?

Twórcą filmu jest Steven Kostanski, znany z takich produkcji, jak Leprechaun powraca czy Pustka. Jego zamiłowanie do horrorów widać po licznych scenach, w których możemy dowoli patrzeć na wnętrzności unicestwianych postaci, zdecydowanie nie jest to więc kino dla osób o słabym żołądku. Inspiracje ewidentnie czerpie z kina lat 80., a sam Kostanski jest wielkim fanem Władców wszechświata i chciał oddać ich klimat, moim zdaniem z jak najlepszym efektem, w najnowszym filmie.

W filmie sporo dobrych kreacji aktorskich - prym wiedzie tu mała Mimi, czyli Nita-Josee Hanna, kanadyjska aktorka, która od trzeciego roku życia tańczy, śpiewa i występuje w teatrze muzycznym. Dziewczynka zadebiutowała tym filmem na dużym ekranie i można spokojnie powiedzieć, że przyćmiła całą resztę obsady. Fajną postacią, poza samym Psycho Goremanem, jest ojciec rodzeństwa (Adam Brooks) – absurdalna, niekonwencjonalna postać, skupiająca w zabawny sposób wszelkie stereotypy o mężczyznach w związku.

Psycho Goreman to wybuchowa mieszanka krwawego horroru z komedią – w zasadzie jest to taki E.T. dla starszych dzieci z elementami Marsjanie atakują!. To też satyra na kino lat 80. oraz postaci z filmów grozy, znajdziemy i żarty ze sportu, i z nieodpowiedzialnych rodziców. Film miał swoją polską premierę podczas 4. Octopus Film Festival, będzie też pierwszym od dwudziestu lat obrazem wydanym u nas oficjalnie na kasetach wideo, warto więc odświeżyć stare magnetowidy i wybrać się w magiczną podróż do ery VHS.