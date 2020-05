Nadmiernie wypudrowana historia, która nie zna pojęcia wiarygodność i psychologia. Za dużo cukru w cukrze. Gala fanfaronady. 3

Serial o kulisach Hollywood to może być kopalnia demaskacji, bezwzględne pokazanie fabryki koszmarów i amoralnej ziemi, na której rośnie sztuka artystyczna, ale i wyższa szkoły hipokryzji. Niestety twórcy serialu Hollywood kilofem zahaczają o powierzchnię, pozorując rzecz zuchwałą i bezpruderyjną, będąc tak naprawdę bardzo zachowawczymi i proponują nam ogromne truizmy. Ciekawa próba opowiedzenia o tym, że jeżeli chcesz grać, to musisz w życiu również udawać niestety staje się nic nieznaczącym tłem, kiedy podejmuje się niedbale i niechlujnie niesamowicie poważnych tematów mniejszości i nierówności. Są one potraktowane wręcz zbiorowym zaklęciem uzdrawiającym jakim jest kino z niedozwoloną naiwnością, odbierającą produkcji jakąkolwiek autentyczność. Początkowy zapach zepsucia zostaje stłumiony nadmiernym wyperfumowaniem, przedawkowaną umownością, przerysowaniem i bolesną jednoznacznością. Zabawa formą czasami potrafi oczarować, ale to za dużo cukru w cukrze i serial jest przepełniony brakiem życia. Piękne ideały i pean na cześć miłości do kina, ale pisany nieznośnie iskrzącymi się, sztucznymi, złotymi literami. Ktoś próbuje nas nabrać. I nie jest to zabieg umyślny, a gala dezorientacji.

Jesteśmy po II Wojnie Światowej, a ludzie pragną odsapnąć, odetchnąć i cieszyć się życiem – to dostarczają im ruchome obrazy. Mamy bohatera, który powoli nas wprowadza w świat swoich marzeń o przejściu przez magiczny portal - bramę Hollywood. Ta, dla niego niedostępna wielokrotnie zmusza go do podjęcia się innej pracy zarobkowej. Jednak etyka w pracy na stacji benzynowej, gdzie trzeba zająć się nie tylko autem, ale i kierowcą/kierowczynią jest nierówna, jak w branży artystycznej. Przez przeróżne przypadki, wypadki, zaskakujące szybkie tempo, które nie niesie ze sobą wcale błyskotliwości i fascynacji jednocześnie, doprowadzi do sytuacji, w której pozna kolejnych, młodych ludzi łaknących spełnienia twórczego albo tylko sławy. Razem będą chcieli doprowadzić do rewolucji obyczajowej swoim wspólnym projektem filmowym. Stare pokolenie, pierwotnych spotyka się ze świeżą krwią, która chce zalać Hollywood szczerością, otwartością i równością, gdzie obecnie w tej kwestii panuje susza. Grupa, która pozna się w dziwnych, nieprzewidywalnych okolicznościach (irracjonalnych i absurdalnych - celniejsze określenie) jest zdeterminowana, by spełnić nie tylko swój sen.

Hollywood ma bardzo dobry start. „Filmu się nie robi, tylko kręci.” Jest idea i wyobrażenie, które w formie farsy zderza się z rzeczywistością. Jednak wszyscy wychodzą z tego bez szwanku, a każda kraksa okazuje się delikatnym stłuczeniem. Ten serial nie zna pojęcia wiarygodność i początkowe, zdeprawowane środowisko artystyczne bez balansu i równowagi robi nienaturalny, niepogłębiony, manewr po jednej z imprez w stronę spotkania ze słowem prawda. O ironio, akurat wtedy przestaje być prawdziwie. Jak gdyby kac po jednej z próżnych imprez, gdzie elastyczna moralność oraz łatwość w kontaktach jest cenniejsza, niż talent i umiejętności, na pstryknięcie palców zmienił system wartości wszystkich bohaterów. Wtedy mamy już pokaz tylko coraz dalej postępującej fanfaronady, a kiedy myślimy, że bardziej wzniośle i melodramatycznie być nie może, to serial nas zaskakuje, że jednak da radę - niestety to jedyny udany plot twist, na który możemy liczyć.

Niestety obserwacja środowiska nie ma też w sobie żadnej odkrywczej natury ani nie potrafi ograć słów Zbigniewa Herberta o artystach w „Co myśli Pan Cogito o Piekle” w żaden intrygujący sposób. Tekturowe i przepełnione pozoranctwem, nieumiejące zadrwić ze środowiska z przenikliwością Woody’ego Allena, czy temperamentem Paolo Sorrentino - pokazać tę kuszącą naturę, łączenie sacrum z profanum i „azyl artystów pełen luster”. Właściwie ciężko jest stwierdzić na czym skupia się serial, ponieważ zmienia bardzo często zdanie, a jedynym wspólnym mianownikiem jest miejsce wydarzeń - to bardzo blado. Problem mniejszości seksualnych miksuje wraz z walczeniem kobiet o podmiotowość w maczystowskim środowisku, dorzucając jeszcze rasizm i pokoleniowy brak komunikacji oraz brak otwartości starszego pokolenia na wyobraźnię i odwagę młodego. To są wszystko niesamowicie poważne tematy, a rozprawia się tutaj z nimi krzywdząco szybko, zaniżając ich rangę - bar szybkiej obsługi i refleksji. Nie wystarczy skonfrontować widza ze szpecącymi rzeczywistość nie tylko tego zawodu problemami, żeby uzyskać pieczątkę serialu misyjnego i odważnego, a takim Hollywood się czuje. On wręcz obraża te tematy, nie punktuje tym, a odwrotnie - banalizuje je, wpadając co chwilę na nielogiczne rozwiązania i sceny pretekstowe.

Ten serial, tak naprawdę na początku jeszcze symuluje pewne nastroje, bezwstydność, ale nie jest konsekwentny. Potem przebiera się w poprawne stroje, populistyczne hasła i zaczyna przypominać operę mydlaną i nie może znieść, że jakikolwiek bohater byłby tym negatywnym. Najgorzej, że ich wszystkich cechy charakteru ulegając kompletnie niewiarygodnej ewolucji nie są dla nas przejmujące, bo od początku zachowują się, jak manekiny. Twórcy również dla efektu i pięknego opakowania zapomnieli wypełnić środek produktem wysokiej jakości - brak życia wewnętrznego postaci. To jest muzeum figur woskowych, nie mamy z nimi żadnej relacji.

Hollywood to projekt szlachetny, przepełniony uczuciem do sztuki, ale kompletnie przestrzelony i przesadnie naiwny, za takiego również traktującego odbiorcę. Konwencja jest niespójna - chce się realizmu, a opowiada bajeczkę, nie przyznając się do jej nieprawdziwości. Mało umysłowej pracy, wiele wypadków przy pracy. Można uznać, że Hollywood jest konsekwentne i koherentne ze światem, o którym rozprawia, ale z pewnością nie o to chodziło - opowiada historią, taką jaką sobie ukochało kino oscarowe - o sobie po swojemu. Niby kontrowersyjnie, bijące się w piersi, ale jednocześnie rozgrzeszając się samemu i przy okazji wykorzystujące poważne problemy do stworzenia moralitetu, ale takiego lekko zadrapanego paznokciem. Tępym niestety. And the winner is… not this series.