Propozycja Netfliksa jest oparta na prawdziwej historii życia Sergia Vieiry de Mello. To wieloletni działacz ONZ. Oglądając film można zbliżyć się do jego postaci. Zobaczyć oraz doświadczyć, jak wygląda życie osoby, na której ciąży tak duża odpowiedzialność. Co z miłością? Życie prywatne? Oczywiście jest tak, jak u każdego. Jednak cała prywata może zostać zniszczona na jeden rozkaz. Czas na misję, proszę odwołać wszystkie plany ze swoją ukochaną. Samolot już czeka.

Sergio to obraz, który skupia się na trzyletnim odcinku życia bohatera. To bardzo dobra decyzja, która pozwoliła na uniknięcie tego, co najbardziej podupada w przypadku kina biograficznego. Z reguły w podobnych produkcjach problemem jest rozciąganie historii, jak gumy balonowej. Później w konsekwencji trudno jest to wszystko posprząta, a tym bardziej ułożyć w jedną i spójną całość. Przy tym bardzo często dochodzi do typowych błędów takich, jak skakanie po scenach, które w żaden logiczny sposób nie są ze sobą powiązane. Sergio pod względem konstrukcji może być przykładem.

Serial czy film? Skoro postać głównego bohatera jest na tyle interesująca, dlaczego twórcy nie zdecydowali się nakręcić serialu? Tutaj trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie – czy życie głównego bohatera jest na tyle interesujące, aby ludzie śledzili odcinek po odcinku jego kolejne losy? Na pewno w tej chwili kręcisz głową okalając wzrokiem teren w zakresie 180 stopni. Film jest zdecydowanie zdroworozsądkowym wyborem.

Dobór aktorów pokazuje, jak dobra praca została wykonana ze strony castingu. Wagner Moura, odtwórca głównej roli, sprawia wrażenie, jakby czekał na to przez całą swoją karierę, a może nawet jeszcze dłużej. Jednak to nie tylko jego zasługa. Cała reszta sprawia podobne wrażenie, co wraz z pozostałością całokształtu daje w efekcie bardzo dobry i przyjemny w odbiorze film.

Muzyka w filmie dobrze współgra z budowaniem napięcia. Film początkowo zaczyna się dość typowo, na tyle, że chce się go wyłączyć, bo momentami przypomina tysiąc albo milion innych biograficznych obrazów. Ten, kto przemęczy się na początku na pewno nie pożałuje, ponieważ później robi się tylko lepiej. Dba o to między innymi ścieżka dźwiękowa, która skrupulatnie wprowadza w świat Sergia. Jak to w życiu tak samo tutaj. Pojawiają się zarówno melodie, które sprawią, że zatupiesz nogą. Jednak, jak się możesz spodziewać, przeważają melodie, które wprawią Ciebie w stan, kiedy boisz się uronić łzę, a sekundę po uronieniu pierwszej, nie jesteś w stanie policzyć, ile ich już z Ciebie uleciało.

Podsumowanie jest całkiem łatwe. Początek filmu nie jest łatwym kawałkiem chleba. Wystarczy przypomnieć sobie szkolne wypracowania. Wstęp był zawsze najtrudniejszy do napisania. Później czułeś się pisarzem. Podobnie jest w przypadku obrazu Sergio. Jeśli wytrzymasz na początku, w nagrodę zobaczysz i poczujesz wszystko to, co najlepsze w filmie.