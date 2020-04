Czym jest ortodoksja? To pierwsze pytanie, jakie może pojawić się w przypadku wielu osób, którym tytuł od razu wpada w oczy. Krótka definicja tego pojęcia skupia się przede wszystkim na ścisłym przestrzeganiu zasad określonej religii. Jak się zapewne można spodziewać właśnie owa ortodoksja jest szkieletem całej fabuły. Jednak co jest tym, co na nim wisi? To głównie uczucia głównej bohaterki – młodej żydówki.

Ekranizacja została zrealizowana w oparciu o książkę Deborah Feldman. Przedstawia ona losy ortodoksyjnej społeczności w samym sercu cywilizowanego świata. Estie jest dziewiętnastoletnią dziewczyną, która żyje w Nowym Jorku. Dwa lata wcześniej stała się żoną stawiając pierwsze kroki na drodze do zbudowania żydowskiej rodziny. Jednak marzenie nigdy nie miało się spełnić. Wiele scen serialu pokazuje stłamszenie kobiecej roli w ortodoksyjnych środowiskach. Estie miała być na każde zawołanie swojego męża, którego matka robiła jej - a nawet im - jawne pranie mózgu przemieszane z pełną inwigilacją.

Główna bohaterka decyduje się na ucieczkę do Berlina. Porzuca amerykański sen, który stał się dla niej jedynie zwykłym koszmarem. Ze wszystkich stolic całego świata wybiera miejsce największego żydowskiego cierpienia. Jednak jak to mówią - większy ból wypiera ten mniejszy. Jednak Berlin nie przyciąga chęcią poznania historii. To właśnie taką samą drogę wybrała matka Estery. Jaka matka, taka córka. Bohaterka jest żądna nie tylko ucieczki i wolności. Od wielu lat największą torturą jest brak odpowiedzi – dlaczego matka zostawiła ją i po prostu uciekła?

Oglądając serial widz zapewne niejeden raz przekręci głową ze zdumienia. Ta krotność na pewno dałaby summa summarum 360 stopni - a może nawet więcej. Ultraortodoksyjne społeczeństwo, które jest przedstawione w kadrach serialu, potrafi szokować i to wielokrotnie. Możliwe, że dla wielu widzów będzie to pierwsze spotkanie z realiami, w jakich żyją Żydzi. Serial zostawia widza z dużym bagażem pytań bez odpowiedzi. Zmusza do myślenia. Nowy Jork to miasto, z którego uciekła młoda bohaterka. Wydawać by się mogło niemożliwym, że w jednym z najbardziej cywilizowanych miast na całym świecie, gdzie stoi statua wolności, miało miejsce takie piekło. Wszystko w imię wyrównania strat po wojnie. Dlatego kobiety muszą rodzić dużo dzieci. To jedyny ratunek na to, aby ortodoksja przetrwała i rozwijała się w najlepsze.

Muzyka w serialu to przede wszystkim dominacja klasycznych kompozycji. Jednak pojawiają się również nowoczesne akcenty, które współgrają z tym, gdzie znajduje się główna bohaterka. Rolą muzyki w jakimkolwiek dziele jest głównie współgranie ze sceną. W "Unorthodox" wszystko jest na swoim miejscu. Dźwięki wykonują w tym zakresie znaczną pracę, ponieważ pozwalają jeszcze bardziej wejść do ortodoksyjnego świata, który w coraz mniejszym stopniu stanowi rzeczywistość Estery. Muzyka jest wartością dodatnią filmu i przekazuje to, czego nie można przekazać w słowach oraz najlepszych kadrach. Dlatego warto mieć uszy czujne przez wszystkie cztery odcinki.

"Unorthodox" jest obrazem okrutnym, prawdziwym oraz dobrym. Czy w takim razie wniosek może być jeden? Lepiej robić, krótkie seriale, które są dobrze skrojone i przemyślane, niż rozwlekać je i tym samym psuć? To obraz, który zapadnie w pamięć na długi czas. "Unorthodox" to serial, który zamyka usta, włącza myślenie i doprowadza do wniosków. Film uczy również doceniać to, co masz na co dzień. Możliwość wyjścia ze znajomymi, czy pójścia na lekcje gry na pianinie. Czasami brakuje pieniędzy na lepszy telefon lub buty. Jednak Esti na pewno pokaże Tobie, że nie masz się czym martwić.