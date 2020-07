Hiszpańskie produkcje serialowe dla wielu osób kojarzą się przede wszystkim z telenowelami. 5

Hiszpańskie produkcje serialowe dla wielu osób kojarzą się przede wszystkim z telenowelami. Nie ma w tym w sumie niczego złego. Hiszpanie poniekąd sami do tego przyzwyczaili niemal cały świat. Jednak ostatnimi czasy zdecydowanie odchodzą od tej łatki. Pojawia się coraz więcej i coraz to ciekawszych produkcji, których nie należy przeoczyć. Toy Boy zapewne pretendował w tym kierunku. Ma on na celu przedstawić, jak wygląda życie i całą perspektywą zza tej drugiej strony.

Cała historia zaczyna się dość typowo. Nie ma tutaj żadnego zaskoczenia. Jest impreza. Striptizerzy przebrani za policjantów zabawiają kobiety. Serial na samym początku nieco do siebie zraża, ponieważ wyobrażenia żenady stają się rzeczywistością. Kto się za szybko nie zraża, na pewno pozostanie twardo przed ekranem. Jednak można spodziewać się, że wiele osób rezygnuje z kontynuacji seansu, ponieważ stwierdzi, że przecież “to było wiadome, że słaba produkcja”.

Muzyka w serialu jest bardzo odważna. Dominują klubowe ścieżki dźwiękowe, które akurat nie każdy może lubić. Jednak serialu nie ogląda się dla muzyki. Jest ona tłem, które ma za zadanie wprowadzać odpowiedni klimat przypisany dla poszczególnej sceny. W tej kwestii wszystko jest na swoim miejscu. W krytycznych momentach na pewno nie byłoby aż tak znacznego przejęcia, gdyby nie ścieżka dźwiękowa.

Gra aktorska jest poprawna. Nie można się w tym aspekcie do niczego przyczepić i przesadnie negować. Jednak chwalić też nie ma za bardzo za co. Nie jest to szkolny teatrzyk, ale do największych hitów droga jest jeszcze niestety daleka…

Kto jest grupą docelową serialu? Oczywiście kobiety. Wskazuje na to nie tylko sama tematyka. Otóż pod względem struktury oraz scenariusza serial skupia się głównie na gospodyniach domowych, które preferują wirowania w akcji. Hugo jest niewinnym striptizerem, który wykonuje swoją pracę. Następnie zostaje oskarżony. Następnie rozkochuje w sobie prawniczkę, aby często się z nią kłócić. W przypadku innych postaci jest dokładnie tak samo. Jest zgoda i jest kłótnia i tak w zasadzie w nieskończoność.

Toy Boy jest bardzo mocno przewidywalny. Nie trzeba być specem od filmów, żeby przewidywać kolejne i kolejne zdarzenia. Wszystko jest typowe i oparte na starych i sprawdzonych trikach budujących fabułę i jej dynamizm. Zastanawia jedynie, czy cały erotyzm filmu miał za zadanie przykryć wszystkie mankamenty serialu lub nakłonić do przymknięcia na nich oko. Takich aspektów jest bardzo dużo. Dodatkowo bardzo trudnym w zrozumieniu są poszczególne wątki, które twórcy niepotrzebnie rozwlekają i koniec końców sami się w nich gubią.

Czy warto decydować się na Toy Boy? Jeśli ciekawość nie daje Ci spokoju, wtedy oczywiście możesz ją zaspokoić. Jednak w przypadku, kiedy masz mieszane uczucia do tego tytułu, lepiej sobie odpuścić. To dobry wybór, gdy nie wymagasz dużo. Serial pozwala się odprężyć i może odrobinę przejąć losami bohaterów - a zwłaszcza Hugo, który to przechodzi przez najtrudniejsze sytuacje.