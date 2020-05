"Home Before Dark" od Apple TV+ jest wciągający, zabawny i po raz kolejny udowadnia, dlaczego Brooklynn Prince jest jedną z najlepszych aktorek dziecięcych swojego pokolenia. 7

Najnowszy serial od Apple TV+ pt. "Home Before Dark" mitologizuje fascynującą postać Hilde Lysiak, młodej reporterki, która rozwiązała lokalną sprawę morderstwa w rodzinnym miasteczku Sekunsgrobe w Pensylwanii, gdy miała zaledwie 9 lat. Historia oparta na faktach stała się punktem wyjścia dla produkcji, w rzeczywistości luźno inspirowanej życiem dziewczynki, która wynikami swojego dochodzenia wyprzedziła nawet miejscowych reporterów, zwracając na siebie uwagę mediów w całym kraju. Relacje młodej publicystki spotkały się wówczas ze sporą falą zarzutów wobec jej rodziny, krytyki oraz sprzeciwu dla dziennikarskiej działalności dzieci na miejscach zbrodni. Niemniej jednak, dzięki swojemu zaangażowaniu i odwadze, stała się pewnego rodzaju symbolem nieustępliwej walki o prawdę i wzorem godnej podziwu dziennikarskiej postawy.

W rolę 9-letniej Hilde Lisko (powody zmiany nazwiska nie są jasne) wcieliła się gwiazda "The Florida Project", znakomita Brooklynn Prince. Jej ojciec Matt (Jim Sturgess) jest byłym dziennikarzem śledczym z Nowego Jorku, który po utracie pracy wraz z rodziną przenosi się do miasteczka Erie Harbour, w którym niegdyś dorastał. Mężczyzna wielokrotnie zarzekał się, że tam nie wróci, a zetknięcie z uśpionymi demonami z przeszłości wydaje się mieć w jego przypadku wyjątkowo wyniszczający wpływ. Samopoczucie ojca, podobnie jak i żaden inny szczegół, nie umyka uwadze czujnej Hilde, która niedługo później wpada na trop morderstwa w pobliskim domostwie oraz rzekomo zamkniętej już sprawy tajemniczego porwania sprzed wielu lat.

Hilde jest nadnaturalnie inteligentnym dzieckiem, którego dziennikarskie zacięcie i oddanie się prawdzie jest źródłem dumy, ale i niepokoju dla ojca i zmartwionej matki (Abby Miller). Bohaterka odstaje od swoich rówieśników z miejscowej szkoły, którzy mają ją za nieznośne dziwadło, wpychające nos w nie swoje sprawy. Jej kodeks moralny stawia ją również w sprzeczności ze starszą siostrą, Izzy (Kylie Rogers), która marzy o zwyczajnym nastoletnim życiu. Małomiasteczkowy klimat nie pomaga w prywatnym dochodzeniu ekscentrycznej dziennikarki, która nieustannie cytuje mowę Jasona Robardsa z "Wszystkich ludzi prezydenta" Alana J. Pakuli, a przed snem pogrąża się w lekturze "Zabić drozda" Harper Lee. Bystra dziewczynka o potencjale Sherlocka Holmesa, z pomocą dwójki młodocianych "reporterów" odkrywa, że owe wydarzenia mogą łączyć pewne zależności, a za kratami prawdopodobnie przebywa niewłaściwy człowiek. Pomimo wielu przeciwności losu w postaci uprzedzonych, skorumpowanych i niechętnych do współpracy dorosłych, zgromadzi wokół siebie grono osób, dla których priorytetem stanie się walka o prawdę.

Brooklynn Prince jest fascynującym centrum tej ekspansywnej opowieści. Młoda aktorka odgrywa swoją rolę z pełną kontrolą i pewnością siebie, kreując realistyczną postać nieustępliwej pasjonatki, która posiada świetną pamięć fotograficzną i prawdziwy dar snucia opowieści. Serial znakomicie wizualizuje kreatywność i wyobraźnię Hilde, wykorzystując do tego animację poklatkową, przedstawiając w ten sposób jej błyskotliwe spostrzeżenia zapisane w notesie. Choć każdy członek obsady ma chwilę, by zabłysnąć na ekranie, pomysł nie byłby tak skuteczny, gdyby nie Prince, która niesie ciężar całej produkcji na własnych wątłych ramionach. Jest w tym tak przekonywująca, że chwilami wydaje się, że zamiast małej dziewczynki oglądamy doświadczonego dziennikarza, który pracuje w zawodzie od lat. To co prawdziwie łączy z nią widzów, to jej wytrwałość, która stawia ją w dziwnym stadium bycia dorosłym w ciele dziecka. W sytuacjach kryzysowych obnaża jednak przed nami swoją wrażliwą, dziecięcą naturę, co zapewnia pewnego rodzaju balans wiarygodności.

Ku mojemu zaskoczeniu historia ojca i córki była równie satysfakcjonująca jak próba rozwiązania kryminalnej intrygi. Prince i Sturgessa łączy na ekranie niesamowita chemia, a ich relacja wydaje się naturalna i bardzo autentyczna. Mężczyzna przed laty wzniecił w sercu dziewczynki płomień ideowca i pomimo osobistych problemów i wielu wątpliwości wciąż jest dla niej wielkim autorytetem. Tak mocno wierzy w Hilde, że niekiedy jego dziennikarskie wskazówki wydają się swoistym rodzicielskim namaszczeniem. Produkcja miesza tutaj dość złożony i pełen nadmiernego patosu dramat rodzinny, oldschoolowy kryminał i przygodową nutę spod znaku Spielberga czy Reinera. W rzeczywistości jednak ma w swoim zanadrzu znacznie więcej. Przez fabułę zgrabnie przewijają się wątki hejtu wśród młodych ludzi, niesprawiedliwości na tle rasowym, czy problemów nierówności płciowych. Kobiecy hashtag wybrzmiewa tu nienachalnie, a twórcy wydają się wierzyć w inteligencję widza, który rozczyta ową wielokodowość bez większych problemów. Hilde jest bohaterką, dla której warto zanurzyć się w tę historię, nawet jeśli chwilami wydaję się ona bardziej symbolem zmian pozycji i postaw społecznych wśród kobiet, niż człowiekiem z krwi i kości.

"Home Before Dark" od twórczyń Dany Fox, Dary Resnik i Rosemary Rodriguez to serial nakręcony z myślą o dzieciach, które pragną nieco mądrzejszej i ambitniejszej rozrywki oraz dorosłych fanów kryminalnych intryg, które wciągają już od pierwszego odcinka. Produkcja podejmuje dość udaną próbę połączenia obu pokoleń, a Hilde - zdeterminowana, bystra i nieustępliwa wobec ludzi, którzy starają się stłumić w niej dziennikarską iskrę - tworzy ujmujący i bardzo współczesny portret protagonistki, przekonywujący zarówno dla tych starszych, jak i młodszych odbiorców. 10 - odcinkowej serii nie brakuje również moralizatorskich tonów, jednak tych mniej pretensjonalnych, w bardziej subtelnym, rozrzedzonym wydaniu oraz wyczuwalnego sentymentu do lat 80., który jest mrugnięciem okiem w stronę fanów "Stranger things". "Home Before Dark" od Apple TV+ jest wciągający, zabawny i po raz kolejny udowadnia, dlaczego Brooklynn Prince jest jedną z najlepszych aktorek dziecięcych swojego pokolenia. Zdecydowanie polecam przeniesienie go na szczyt streamingowej kolejki!