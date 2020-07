Interesuję się szeroko pojętą sztuką. Pasjonuje mnie muzyka – sam gram na gitarze – grafika komputerowa, animacja, film, literatura, oraz wszelkie sztuki plastyczne. Ponadto piszę dla wielu serwisów internetowych głównie zajmujących się kulturą oraz – wspomnianą przed chwilą – sztuką. Recenzje, które piszę – i nie tylko – są bliskie mojemu sercu wówczas, kiedy mam oceniać film animowany. To właśnie ten gatunek filmowy towarzyszył mi od najwcześniejszych lat mojego życia, przez filmy takie, jak „Gdzie jest Nemo”, czy „Potwory i spółka” zainteresowałem się głębiej samą kinematografia oraz grafiką komputerową, która coraz bardziej uzależnia od siebie współczesne kino. Chciałbym stworzyć przede wszystkim własny film animowany, więc zapraszam chętnych do pomocy! To właśnie animacja zapoznała mnie z komiksem, ona sprawiła, że skłoniłem się sięgnąć po swój pierwszy zeszyt komiksowy. A następnie sięgnąłem po książkę i w ten sposób zadomowiłem się w literaturze.

Piłka nożna podobnie jak wiele innych dyscyplin sportowych to kwestia, która za każdym razem wzbudza wiele emocji. Dla wielu osób to jedynie rozrywka, a dla innych życie. Cóż więcej … idealny temat na dramat. Widz cofa się do czasów, kiedy dokonywano pierwszych kopnięć piłki nożnej. Dlatego Angielska gra jest dramatem kostiumowym. To bardzo ciekawe połączenie, które daje ładny i złożony zarazem w odbiorze obraz.

Serial nie jest żadnym tasiemcem. Liczy zaledwie 6 odcinków. Jednak to wystarczająco czasu, aby przekazać wystarczająco dużo informacji na temat początków piłki nożnej. Twórcy zrobili to wyjątkowo umiejętnie, biorąc pod uwagę, że mowa o serialu fabularnym. Historia bazuje na autentycznych postaciach. To właśnie oni zabiegali o to, aby inaczej patrzeć na piłkę nożną. Fabuła jest lekko przekoloryzowana ze względu na wartości. Twórcy akcentują w serialu nierówności społeczne. Dlatego american dream jest tutaj jak najbardziej obecny. Jednak nie należy panikować! Znajdziesz tutaj bardzo dużo nawiązań do prawdziwych zdarzeń i kwestii.

Gra aktorska jest bardzo naturalna. W zasadzie dobór aktorów również można uznać za jak najbardziej trafny. Każdy perfekcyjnie wchodzi w swoją rolę, co czynni film jeszcze bardziej udanym i realistycznym. Co może Cię poruszyć? Dużą pracę w serialu wykonuje muzyka. Ścieżka dźwiękowa jest bardzo udanym tworem, który bardzo często opiera się o cienkie struny i po prostu porusza. Zwłaszcza w momentach, które potrzebują takich wrażeń i dodatków aranżacyjnych. O te kwestie zadbano w zadowalającym stopniu. Muzyka w wielu scenach pilnuje odpowiedniego dynamizmu akcji.

Trudno byłoby nie ocenić kostiumów. Angielska gra to dramat kostiumowy, dlatego nie można przejść obok nich obojętnie. Twórcy odpowiednio zadbali o ten aspekt. Zaproponowali widzom pełen przekrój przez różnorodne stroje charakterystyczne dla XIX-wiecznej Anglii. Stąd nie należy spodziewać się jedynie samej historii piłki nożnej. Poznasz także ciekawostki na temat ówczesnej mody. Dlatego Angielska gra to całkiem spora lekcja historii.

Akcja rozgrywa się w XIX wieku w Anglii. Piłka nożna bardzo szybko znajdowała swoich zwolenników. Jednak co było problematyką tej dyscypliny? Była ona bardzo ograniczona - zarezerwowana jedynie dla osobników przypisanych do arystokracji. Sami przygotowali zasady pod rozgrywki i nie chcieli, aby była ona rozpowszechniana. Twórcy umiejętnie posługują się kontrastem. Na co dzień gracze noszą eleganckie koszule z materiałowymi spodniami. Lubią pokazywać się na wystawnych bankietach. Jednak na boisku wszystko się zmienia. Każdy wygląda tak samo. Kończy się myślenie “ja”. Zaczyna się być częścią większego kolektywu, jakim jest właśnie zespół.

Czy serial warto zobaczyć? Jak najbardziej. Nawet nie musisz znać się na piłce nożnej ani być jej fanem. To dobra realizacja, która pokazuje, jak wyglądają początki nie tylko nowej dyscypliny sportowej. Jest tak w przypadku każdego przedsięwzięcia, za jakie bierz się człowiek. Początki są trudne i demotywujące, jednak jeśli przetrwasz, na pewno będziesz sam sobie za to wdzięczny. Angielska gra to prawdziwy popis wytrwałości w dążeniu do realizacji swoich marzeń.