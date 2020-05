Interesuję się szeroko pojętą sztuką. Pasjonuje mnie muzyka – sam gram na gitarze – grafika komputerowa, animacja, film, literatura, oraz wszelkie sztuki plastyczne. Ponadto piszę dla wielu serwisów internetowych głównie zajmujących się kulturą oraz – wspomnianą przed chwilą – sztuką. Recenzje, które piszę – i nie tylko – są bliskie mojemu sercu wówczas, kiedy mam oceniać film animowany. To właśnie ten gatunek filmowy towarzyszył mi od najwcześniejszych lat mojego życia, przez filmy takie, jak „Gdzie jest Nemo”, czy „Potwory i spółka” zainteresowałem się głębiej samą kinematografia oraz grafiką komputerową, która coraz bardziej uzależnia od siebie współczesne kino. Chciałbym stworzyć przede wszystkim własny film animowany, więc zapraszam chętnych do pomocy! To właśnie animacja zapoznała mnie z komiksem, ona sprawiła, że skłoniłem się sięgnąć po swój pierwszy zeszyt komiksowy. A następnie sięgnąłem po książkę i w ten sposób zadomowiłem się w literaturze.

Alan Yang jest znany głównie jako scenarzysta produkcji komediowych. Tigertail jest jego reżyserskim debiutem. W dodatku jest to obraz, który podejmuje poważną tematykę, co może się wydawać obce dla Alana. Na swoim koncie artysta ma scenariusze do takich propozycji, jak Specjalista od niczego oraz Parks and Recreation. W życiu wybiera się bardzo często te najmniej oczywiste drogi. Może się wydawać, że właśnie w ten sposób postąpił właśnie Alan Yang, który zdecydował się na na stworzenie melodramatu. Co było inspiracją? Tata Alana. Tutaj można zmienić nastawienie i nabrać ochoty na obejrzenie obrazu, ponieważ decyzja nie była kierowana żadną komercją. To kwestia bardzo osobista - a widzowie bardzo lubią oglądać takie obrazy. Jaki jest efekt debiutu Alana?

Głównym bohaterem Tigertail jest Pin-Jui. Kiedy zaczyna się film jest on w trakcie powrotu z Tajwanu do USA. Wraca z pogrzebu własnej matki. Widz na samym początku zapoznaje się z jego sylwetką w okresie żałoby. Z racji tego zaczynają pojawiać się liczne retrospekcje, które przecinają teraźniejszość wielokrotnie. To bardzo trudny okres w życiu bohatera. Za młodu miał swoje marzenie - wyjazd do Ameryki. To właśnie tam mógł zarobić na tyle dużo, aby jego mama nie musiała już pracować. Jednak czas, który poświęcił na realizację swojego celu sprawiał, że matki było coraz mniej w jego życiu. Młody bohater nie do końca przewidział, że może dojść do takiej możliwości, w której matka nie doczeka spełnienia amerykańskiego snu zaprojektowanego przez własnego syna.

Film jest bardzo przyjemny w odbiorze między innymi ze względu na swoją prostotę. Alan Yang dzięki temu stworzył spójną i logiczną konstrukcję. To jego pierwsza taka propozycja, a co za tym idzie komplikacja mogłaby go jedynie pogrążyć. Pin-Jui to całkiem ciekawa postać. W budowaniu jego osoby twórca zastosował pewien dualizm, który pokazuje, jaką osobą był za młodu - jak wyglądała wtedy jego miłość - a jak teraz w dorosłym życiu.

Bohater ma wiele kobiet w swoim życiu. Jest to matka, babcia, dziewczyna, żona i córka. Dużą uwagę przykuwa w całym zestawieniu przede wszystkim postać jego żony. Jest to bardzo wrażliwa kwestia dla głównego bohatera. Ich miłość dawno się wypaliła - jeśli w ogóle takowa była. Jego wybranka decyduje się w ostateczności na przemianę. Bardzo często kobieta czująca uraz, stara się zmienić w tą silną i niezależną. Tak samo jest właśnie tutaj. Zostawia męża. To nie jest łatwa decyzja. Pin-Jui jest w stanie żyć w nieszczęściu aż po kres swoich dni.

Czy film jest tak samo dobry przez cały czas? W sumie - tak. Zakończenie ma sens i nie jest kompletnie oderwane od jakichkolwiek wyobrażeń. Dodatkowo koniec filmu nie jest bardzo przewidywalny. Wniosek filmu jest prosty i zrozumiały zapewne dla wszystkich - pieniądze szczęścia nie dają. Zapewne dla państw, które nie mają takich perspektyw, jak Ameryka, to kłamstwo. Człowiek zawsze brnie do błędów, bo chce je popełnić sam. Główny bohater miał pozornie dobry cel. Chciał zarobić i wyręczyć w ten sposób swoją matkę od wysiłku. Jednak pieniądze za bardzo go pochłonęły. Przez to stracił wiele dni, które mógł spędzić u boku matki. Możliwe, że perspektywy były na miejscu lub pojawiłyby się w bliskim czasie. Człowiek zawsze szuka nie tam, gdzie trzeba i Alan Yang mówi o tym poprzez swój obraz.

Tigertail pokazuje przede wszystkim, że Alan Yang zmierza w dobrym kierunku. Zaczyna delikatnie, jednak zaciekawia już na samym początku. To również bardzo ciekawa sytuacja, w której reżyser pokazuje, że jest w stanie obrócić się o 180 stopni i sobie poradzić. To bardzo ciekawy kierunek, na który decyduje się Alan Yang. Można jedynie wyczekiwać kolejnych propozycji.