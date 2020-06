Nie myśl, że uciekniesz... od prawdy. Przerażająco i imponująco aktualne kino. Pełna wątpliwości moralnych sycąca historia o człowieczeństwie oraz jego deficycie w czasie teraźniejszym. 9

Niektórzy nigdy nie wrócili z wojny. Spike Lee opowiada wyczerpującą historię o nierównościach zuchwale, skutecznie i artystycznie sycąc nas w Pięciu Braciach. Czy jest jeszcze szansa na pokojowe i bezkrwawe uzyskanie równości w społeczeństwie? Intensywny, manifestacyjny, ale w nienachalnej formie i świetnej kondycji kilku gatunków kina, gdzie ruch fizyczny splata z psychologią. Złoto dla zuchwałych? Czy braci się nie traci? To przerażająco i imponująco aktualne kino.

Czterech Afroamerykanów, byłych żołnierzy wraca po latach do Wietnamu w celu materialnym, ale i duchowym, wyższej idei. Kilkadziesiąt lat temu walczyli o kraj, który nie dotrzymał do dzisiaj wobec nich obietnicy. Każdy z braci, jak się określają, inaczej odczuwa konsekwencje walczenia na wojnie z nie swoim wrogiem. Mają wspólną tajemnicę, którą jest odnalezione lata temu znalezionego złota. Na dodatek chcą wrócić do swojego kompana sprzed lat, który nie przeżył wojny i oddać mu należyty hołd. Jednak wśród wspomnień, wycieczki, błyszczącej obietnicy przed oczami, nastroju dziarskiego rodem z sagi „Ocean’s” staną nie tylko na tej samej ziemi po latach, ale wyzwoli to w nich najróżniejsze instynkty, docierając do ekstremum z niepozornej, nostalgicznej wyprawy. To nie będzie kolejny film o szukaniu skarbów i ckliwy dramat o podróży do przeszłości z nacieraniem nam oczu. Kajdan na dłoniach Afroamerykanów już nie widać, ale ślady po nich są przekazywane z pokolenia na pokolenie.

5 braci to prawdziwie naładowany emocjami, nastrojami, gęstniejącą atmosferą utwór o cierpieniu, które nie ma końca. Jednocześnie nadzieja i wiara również. Spike Lee po raz kolejny poprzez wędrówkę w czasie pokazuje, jak pewne okrutne mechanizmy się nie zmieniły. Serwuje nam w fabularnej opowieści dokumentalne treści, przemówienia, które tylko datą są archiwalne, niestety nie przekazem. Udowadnia jak Ameryka jest posegregowana i stosuje podwójne standardy wobec obywateli. Kolejna wojna, kolejni żołnierze wracający jako bohaterowie z nazwy, nie są tak traktowani w swojej ojczyźnie.. bo są Afroamerykanami. Spike Lee nie tworzy prostej agitacji, zamyka to w formie wybitnie unerwionego, a jednocześnie doskonale spełnionego gatunkowo w scenach wymiany ognia, opowiadania.

Po raz kolejny reżyser zachowując ciężar połączenia przeszłości i współczesności, społecznej natury, i jak boleśnie historia lubi się powtarzać oraz, jak termin rasizm jest przerażająco aktualny, potrafi zeswatać to niesamowicie zgrabnie z nawiązaniami do popkultury. Odnosi się doskonale do mitomanii i zbiorowego wypierania bądź wybiórczo opowiadanej i przepisanej historii Ameryki w kinie podczas rozmów bohaterów np. O Rambo, który walczy z niewidzialnymi przeciwnikami. Bohaterowie pragną, żeby ktoś opowiedział ich historię filmowo, ale bez mrugania oczami widząc fakty - tym niedyplomatycznym anarchistą od prawdomówności jest właśnie Spike Lee.

Reżyser wymierza tak celny cios w splot słoneczny ludzkiej ignorancji, a przy tym serwuje nam prawdziwą karuzelę - od buddy movie, po kino psychologiczne, nieobojętne, zaangażowane społeczne i wygrany na wielu napięciach i plot twistach dramat. Nie da się przyglądać temu filmowi bezpiecznie obok, cytując tytuł książki Filipa Springera „Nie myśl, że uciekniesz”. Od scen zbiorowych paraliżujących nas po indywidualne demony bohaterów i bezpośredni zwrot do kamery. To jest ekspresja i obłęd kogoś, kto już nie wytrzymuje, że jego życie jest determinowane przez kolor skóry.

Pięciu braci to film trzymający za gardło, odpytujący nas z empatii i zrozumienia, a jednocześnie tworzący tak bardzo bogatą w treść i uczucia oraz o wątpliwościach moralnych przypowieść o człowieczeństwie oraz jego deficycie niestety w czasie teraźniejszym.