Interesuję się szeroko pojętą sztuką. Pasjonuje mnie muzyka – sam gram na gitarze – grafika komputerowa, animacja, film, literatura, oraz wszelkie sztuki plastyczne. Ponadto piszę dla wielu serwisów internetowych głównie zajmujących się kulturą oraz – wspomnianą przed chwilą – sztuką. Recenzje, które piszę – i nie tylko – są bliskie mojemu sercu wówczas, kiedy mam oceniać film animowany. To właśnie ten gatunek filmowy towarzyszył mi od najwcześniejszych lat mojego życia, przez filmy takie, jak „Gdzie jest Nemo”, czy „Potwory i spółka” zainteresowałem się głębiej samą kinematografia oraz grafiką komputerową, która coraz bardziej uzależnia od siebie współczesne kino. Chciałbym stworzyć przede wszystkim własny film animowany, więc zapraszam chętnych do pomocy! To właśnie animacja zapoznała mnie z komiksem, ona sprawiła, że skłoniłem się sięgnąć po swój pierwszy zeszyt komiksowy. A następnie sięgnąłem po książkę i w ten sposób zadomowiłem się w literaturze.

Domysł to argentyński film kryminalny. Wiele osób pokładała w nim dużą nadzieję, jednak koniec końców można spotkać się z bardzo negatywnymi opiniami na jego temat - co nadal pozostaje kwestią subiektywną. Produkcja trafia do Polaków za sprawą Netfliksa. Kilka lat temu na pewno nie byłoby mowy o tym, aby obraz trafił do polskich kin lub sklepów jako płyta DVD. Jest to produkcja zdecydowanie zbyt niszowa. Film jest oparty na powieści Florencii Etcheves - książka również nie została do tej pory jeszcze wydana w Polsce.

Główną bohaterką jest Manuela Pelari (Luisana Loliato). Wcieliła się w postać w przypadku innej produkcji Netfliksa, czyli Zaginionej. Domysł to nieco inna zagadka, z którą musi zmierzyć się Manuela - dodatkowo nie ma żadnego powiązania z tym wcześniejszym. Tym razem musi rozwiązać zagadkę zabójstwa dziewiętnastoletniej dziewczyny. W całym śledztwie pomaga jej detektyw Francisco Joanez. Kto tak naprawdę zabił - pomimo tego, że do zabójstwa przyznaje się przyjaciółka ofiary?

Film dotyczy jeszcze jednego problemu. To zagadka chłopaka potrąconego przez samochód. Jego postać ma nieciekawe wyczyny w swojej biografii. Jedną z nich jest morderstwo żony Francisco. To oczywiście staje się powodem, dla którego detektyw jest podejrzany. To duże wyzwanie dla Pipy - pseudonim głównej bohaterki. To próba zaufania oraz nerwowego poszukiwania prawdy.

Domysł zaczyna się bardzo ciekawie. Fabuła zapowiada się dobrze, a co za tym idzie - wciąga. Jednak po drodze twórcy zdecydowanie się pogubili. Początkowe wątki, które wciągają widza do filmu, po drodze zostają zatracone i zagubione. Jako pierwsze skrzypce wychodzą na prowadzenie schematyczne kwestie, które z czasem przestają się ze sobą łączyć. Początek jest naprawdę dobry, ale jednak im dalej w las, tym więcej drzew - czyli ciemniej.

Kryminał to gatunek, który potrzebuje odpowiedniego dynamizmu. Niestety ta kwestia nie wypada najlepiej w przypadku Domysłu. W filmie pojawiają się momenty, kiedy dochodzi do bardzo mocnego spadku napięcia - oczywiście można to rozumieć i tłumaczyć, jako chwilowe rozluźnienie akcji. Jednak przy tych scenach można mieć wrażenie, że wynika to bardziej z zagubienia twórców niż przemyślanej konstrukcji filmu.

Domysł jest filmem z naprawdę wielkim potencjałem. Pomimo wielu wad ogląda się go do samego końca, ponieważ sam problem jest bardzo ciekawy. Jednak nie można ukrywać, że śmiało po takiej realizacji oczekuje się zdecydowanie więcej. Pochwalić można przede wszystkim domykanie wszystkich wątków oraz bardzo ciekawą postać Luisany Lolilato. To właśnie te dwa elementy zobowiązują Ciebie do oglądania filmu. Obraz został również uratowany przez Netfliksa, który przyczynił się do sprawnej realizacji.