Za mało zobowiązująco i śmiało o tym, jak ludzie dorastają. Sztuczna ta opalenizna, a prostoduszny melodramat szybko ewoluuje, ciekawiej niż bohaterowie, w kicz. 4

Lato '85 uroczo smaga po twarzy zmysłami i spontanicznością, jednak nie jest w stanie odciągnąć uwagi, pokazując walkę żywiołów, od bardziej przepisywania utworów francuskiej nowej fali i dokonywania przeszczepu cudzych organów, zamiast umiejętnie pokazać własne i poruszyć naszymi w autorski sposób. Film jest dosyć anemiczny, umiejętność pozornego niedziania się naprawdę jest tutaj bezczynnością fabularną, a pewne nowe doświadczenia dotyczą tylko bohaterów, nie widzów. Powtarzający stereotypowe myślenie o wiotkości i tej nieczarującej naiwności melodramatu, który wdzięczy się w sposób spychający go na przygody w kiczu umorusane. Za mało zobowiązująco i śmiało, jak ludzie dorastają.

Lato '85 (2020) - Melvil Poupaud, Félix Lefebvre (III)

Lata 80. i dwóch chłopaków, którzy poznają się w bardzo przypadkowych okolicznościach, gdzie zacznie się od dosyć poważnej deklaracji - od uratowania życia Alexisowi przez Davida. Będąc pod wodą, wypłynie dzięki niemu na powierzchnie, a wraz z tym dużo emocji i uczuć, wobec których czuje tyle samo ekscytacji, co dezorientacji. Alex i David spędzą ze sobą mnóstwo czasu, a relacja będzie się rozwijać. Doświadczą wspólnie wiele, ale będzie to też operacja na młodych sercach, bez znieczulenia.

Lato '85 to kino coming of age, które cudownie wygląda, ale strasznie się jąka. Młodość, to nie zawsze radość i beztroska. Degustowanie wspólnie życie może nieść ze sobą reperkusje i ten cały zbiór i sinusoidę emocjonalną, oraz z różnych stron obracając ten moment w życiu, stara się nam w sposób bardzo prostoduszny pokazać reżyser. Jednak brakuje w tym wszystkim nie nerwu i rumieńców, a po prostu niepowtarzalności. Można mówić to samo, ale dodać sobie autorskiego od siebie. Niestety François Ozon pokazuje pokusy i wabi, nie tylko się bawi, jednak jest to zbyt niezobowiązujące lato, by na lata potrwało.

Lato '85 (2020) - Félix Lefebvre (III), Benjamin Voisin

Ciężko nie złapać się na de ja vu w trakcie seansu, kiedy widziało się Tamte dni, tamte noce, ale tam balans ulotności, flirtu z nami, a z drugiej strony piekącego słońca i żaru skutków ubocznych był doskonale zachowany, a film miał ogromną duszę. Tutaj niestety idziemy w narrację, która rozpada się w dłoniach, jest jakby jakimś naśladowcą tamtej temperatury, z ciężką ręką wytwarzaną. Jest tyle momentów przystankowych, które nie niosą żadnego znaczenia, a po prostu nudzą i wydaje się, jak gdyby materiału i paliwa twórczego było na o wiele mniej czasu.

Lato '85 jest bardziej pocztówką z wakacji z kilkoma jakimiś draśnięcia, a nie przesiąkniętym słonymi łzami i różnymi zapachami pamiętnikiem. Taka trochę sztuczna ta opalenizna, a na pewno już zbyt banalna historia, której reżyser nie umie unerwić. Przeżyjmy to jeszcze raz, tylko nikt tutaj nie naciska gazu.