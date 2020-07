Kolejny zmarnowany potencjał w ładnej oprawie graficznej od Netflixa. 6

Europejskie produkcje Netflixa zyskują stopniowo coraz większą popularność wśród widzów platformy. Kolejną odsłonę tego trendu stanowi Curon. Włoski serial reklamowany był jako godny następca produkcji Dark. Czy był to jedynie chwyt marketingowy, czy rzeczywiście jest co obejrzeć?

Anna (Valeria Bilello) jako młoda dziewczyna w ciąży, po śmierci swojej matki, opuściła rodzinną miejscowość - tytułowy Curon. Męczący ją przez lata koszmar nie pozwolił jednak zapomnieć jej o przeszłości. Po 17 latach wraca ze swoimi dziećmi, nastoletnimi bliźniakami Maurem (Federico Russo) i Darią (Margherita Morchio), w rodzinne strony. Lokalna społeczność nie jest zadowolona z jej powrotu. Podobnie jej dzieci czują się obco w nowym miejscu. Anna nagle znika, a jej dzieci muszą zmierzyć się z przeszłością swojej rodziny.

Curon to thriller młodzieżowy, za którym stoi ciekawa historia i w zasadzie nic więcej. Serial zapowiadał się nieźle, jednak coś tu mocno nie zagrało. O ile pomysł na główny wątek jest rewelacyjny i wciąga, gorzej z całą resztą. Pełno tu nieprzemyślanych scen, kompletnie niepasujących do fabuły, dziwnych zachowań bohaterów, które zupełnie nijak się mają do danej sytuacji czy przeskoków fabularnych. Mimo swojego potencjału, serial jest chwilami męczący i ciężki w odbiorze.

Kreacje aktorskie są całkiem przyzwoite, jak na to, co aktorzy mieli do zagrania. Na docenienie zasługuje szczególnie dwójka młodych aktorów, odtwórców roli Darii i Maura. To głównie na nich spoczywa zadanie prowadzenia całej akcji i radzą sobie z tym nienajgorzej. Szczególnie postać Darii jest interesująca. Pewna siebie nastolatka, która bierze wszystko, co chce i nie dba o to, co o niej się myśli. Ciapowaty brat wypada przy niej nieco gorzej.

Najmocniejszą stroną Curon jest jego realizacja. Cała scenografia, produkcja i zdjęcia dowodzą, że realizatorzy wykonali kawał dobrej roboty, wykorzystując przy tym sporo ciekawych sztuczek. Nie brakuje tu zachwycających krajobrazów, dodających uroku serialowi. Ciemne sceny są odpowiednio oświetlone, dzięki czemu pomagają budować uczucie napięcia i niepokoju. Ciekawie wypada również ścieżka dźwiękowa. Nie brakuje w niej nowoczesnych, elektronicznych kompozycji czy rapowych kawałków. Tworzą one interesujący klimat, jednak niekoniecznie przypadną wszystkim widzom do gustu.

Włoska produkcja nie jest niczym odkrywczym. Nie znajdziemy tu raczej niczego, czego wcześniej nie widzieliśmy. Kolejny zmarnowany potencjał w ładnej oprawie graficznej od Netflixa. Do sensu nie warto więc podchodzić z wielkimi oczekiwaniami, bo czeka nas jedynie rozczarowanie. Lepiej podejść do tematu na luzie, a można się będzie całkiem nieźle bawić oglądając serial.