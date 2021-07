Jaka jest cena popularności i czy bycie celebrytką naprawdę daje szczęście? Blaski i cienie codziennego życia fitnessowej influenserki w polsko-szwedzkiej koprodukcji Magnusa von Horna 7

Sylwia (Magdalena Koleśnik) to kobieta sukcesu - ma setki tysięcy uwielbiających ją followersów na Instagramie, jest zapraszana na treningi w dużych centrach handlowych, co rusz dostaje nowe produkty do testowania i promowania w swoich social mediach. Prawdziwie bajkowy scenariusz dla wielu osób, które obserwują jej poczynania, ma jednak swoją ciemną stronę - popularność prowadzi do tego, że ma swojego stalkera, a życie w wirtualnym świecie prowadzi w rzeczywistości do poczucia wyobcowania.

Sweat (2020) - Magdalena Koleśnik

To, co jest kluczem filmu to właśnie samotność - bohaterka czuje się niezrozumiana, zarówno jej rodzice (Aleksandra Konieczna, Zbigniew Zamachowski), jak i reszta rodziny trywializują jej problemy, myślą, że ma fajne lekkie życie, nie musi pracować, tylko nagrywa swoje filmy z ćwiczeniami i siedzi w internecie. Mimo sukcesów w życiu zawodowym, nie ma partnera (chociaż bardzo by chciała), nie poznajemy także żadnych przyjaciół dziewczyny poza przypadkowo spotkaną znajomą.

Pochodzący ze Szwecji Magnus von Horn studiował na Wydziale Reżyserii Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, a na dużym ekranie zadebiutował w 2015 roku filmem Intruz, opowiadającym o młodym chłopaku, który wraca w rodzinne strony po pobycie w poprawczaku. Jednak już we wcześniejszych etiudach szkolnych (Echo, Bez śniegu) widoczny był charakterystyczny styl reżysera, jego wrażliwość i umiejętność przedstawienia historii z perspektyw emocji różnych bohaterów. Podobnie jak kilka lat wcześniej Intruz, Sweat został doceniony na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w 2020 roku, otrzymując nagrody za najlepszą reżyserię, montaż (Agnieszka Glińska), zdjęcia (Michał Dymek) i role aktorskie (Magdalena Koleśnik, Aleksandra Konieczna), film był również w oficjalnej selekcji festiwalu w Cannes w ubiegłym roku.

Sweat (2020) - Magdalena Koleśnik

Zdecydowanym odkryciem najnowszego filmu von Horna jest Magdalena Koleśnik - bez niej nie byłby to ten sam obraz, w zasadzie cała akcja toczy się wokół losów głównej bohaterki, świetnie przedstawionej przez młodą aktorkę. Jej Sylwia to postać pełna emocji, influenserka, której zależy na szczerości, a jednocześnie silna, niezależna kobieta, która wie, czego chce od życia. Koleśnik ukończyła krakowską PWST w 2015 roku i miała już szansę pokazać swoje możliwości w filmach Kamienie na szaniec oraz Miasto 44, grała też w Teatrze Powszechnym. Czy Sweat będzie przełomową rolą w karierze aktorki? Czas pokaże, natomiast kreacja w filmie przyniosła jej już trzy nagrody w Gdyni w 2020 roku, w tym najważniejszą za główną rolę kobiecą w konkursie głównym.

Czy osoba mająca status celebrytki ma prawo do prywatności? Na co można sobie pozwolić w stosunku do osoby, która decyduje się z własnej woli pokazywać swoje życie w internecie? Sweat trzyma tempo, jest angażujący dla widza, a świetna kreacja aktorska głównej bohaterki i bijąca z niej szczerość sprawiają, że naprawdę przejmujemy się jej losami i z napięciem czekamy na rozwój wydarzeń.