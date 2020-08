Power bez poweru fabularnego, ale efektowne i zdecydowane kino akcji. 5

Niezły akcyjniak mający świadomość swojego gatunku w futurystycznej wizji, gdzie pomysł nie zostaje niestety wystarczająco i satysfakcjonująco dla widza zrealizowany i jest lepszy, niż jego wykonanie. Taki nierówny bieg zalicza film Power, gdzie jest efektownie, ale na poziomie narracyjnym dosyć wtórnie i kliszowo, a relacje między bohaterami są bardzo papierowe. Powerowi nie brakuje poweru na poziomie kreacji obrazu i montażu, ale na poziomie fabularnym.

Power (2020) - Joseph Gordon-Levitt

Znajdujemy się w Nowym Orleanie, gdzie dilerzy sprzedają nową, o nieprzewidywalnych do końca możliwościach magiczną pigułkę. Zainteresowanych nią kusi fakt, że przyodziewa spożywającego na 5 minut w wyjątkową, nadludzką moc, tylko jest to trochę rosyjska ruletka - nie wiadomo jaka będzie i czy nie odwróci się przeciwko właścicielowi. Może będzie nieśmiertelny albo miał mięśnie z gumy, a może wyrządzi Ci krzywdę. W mieście coraz prężniej ludzie wykorzystują jej działanie do napadów, rabunków i miasto coraz bardziej trawi agresja. Jest policjant, który we współpracy z młodą handlarką próbuje zatrzymać ten maraton przestępstw, ale żeby to zrobić wie, że musi spożyć tę pigułkę, by stanąć do równej walki z nadludzkimi siłami. Dziewczyna dostarcza mu pigułki, a on pozwala jej handlować. Pewnego dnia w ich życiu pojawi się człowiek, który będzie chciał przeprowadzić krwawą vendettę i dokonać prywatnego rozrachunku. Na dodatek to człowiek, który wie o tych pigułkach wszystko, gdyż był jednym z królików doświadczalnych w wojsku, a jego córka jest uwięziona w miejscu, w którym magiczny specyfik powstaje. Poprzez różne turbulencje cała trójka połączy swoje interesy stając naprzeciwko potężnej mocy bogatych i uprzywilejowanych, którzy chcą być jeszcze bardziej majętni, kontrolować ludzi, a obecnie dokonują na nich testy po ulicach, niczym na zwierzętach w laboratoriach.

Koncept jest bardzo intrygujący. Power potrafi chwilami wykrzesać z mocno eksploatowanego motywu niebezpiecznej substancji iskry. Jednak dzieje się to przede wszystkim w warstwie wizualnej. Sceny walk i bójek robią wrażenie i wydaje się, że cała wyobraźnia twórców powędrowała w tym kierunku. Nie ma zbędnych pieszczotliwości, czerwonego koloru nie brakuje, a i nasi bohaterowie nie są w nieuzasadniony sposób niezniszczalni. Nie ma żadnego napinania muskułów i puszenia się. Jednak trywialny, pełen nieskutecznych plot twistów i zapożyczeń scenariusz sprawia, że zamiast dwóch godzin doskonałej rozrywki, dostajemy utwór w różnej kondycji. Siła, jak u bohaterów na pięć minut, potem kilkanaście dość monotematycznych chwil, które nic nam ciekawego i atrakcyjnego oferują. Intrygująca pigułka, najważniejsza bohaterka tego opowiadanie zostaje potraktowana po macoszemu - mało się o niej dowiadujemy i rzuca się tylko kilka detali i nie daje do uczucia zagadkowości i rozgrzewającej nas tajemniczości, tylko rozczarowania czymś, czym zostaliśmy na początku zainteresowani i przyciągnięci.

Power (2020) - Machine Gun Kelly

Power ma jednak moc dzięki momentom komediowym, które nie są siłowo napisane. Dosyć giętkie i wygimnastykowane żarty nie w nadmiarze, naprawdę wypadają nieźle, sprawiając, że film nie ma za wysoko podniesionej głowy i potrafi udowodnić dystans do opowieści i bohaterów, którzy niestety ale zostali dosyć jednoznacznie napisani i wykreowani. Epizodycznie elektryzujące kino, które nie potrafi wywiązać się z obietnicy jaką jest pomysł na nieprzewidywalną pigułkę. No taki suplement bardziej, niż mocny i działający środek.