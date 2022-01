Mamy początek roku, a polska kinematografia zaserwowała nam poważnego kandydata do miana gniotu roku. "Gierek" to filmowy koszmar. 2

Jeśli polska kinematografia miałaby krzyczeć: "Pomożecie?", to mam nadzieję, że Gierek w reżyserii Michała Węgrzyna nie będzie tym, który odpowie, że tak. Biografia Edwarda Gierka, czyli I sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w latach 1971–1981, jest filmowym koszmarem w każdym możliwym elemencie filmowego rzemiosła.

Gierek (2021) - Jan Frycz

Gierek to filmowa podróż od momentu, w którym tytułowy bohater przejmuje stanowisko I sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej po Władysławie Gomułce. Gierek, któremu udaje się dojść do porozumienia z robotnikami po krwawych protestach z grudnia 1970 roku, rozpoczyna reformację kraju. Polityk marzy o tym, aby usamodzielnić swój kraj, zbliżyć go do Zachodu i stworzyć na polskiej ziemi nowoczesne fabryki i firmy, które pozwolą pokonać bezrobocie i biedę. Oczywiście do tego celu potrzebne są pieniądze, a władzy ludowej nie do końca podobają się zmiany, które w Polsce zamierza wprowadzać Gierek.

Film Michała Węgrzyna, jak wiele innych biografii cierpi na ten sam problem - jest strasznie chaotyczny. Poruszane w nim problemy i kwestie z życia bohatera są albo pomijane, albo ledwo liźnięte. W przypadku Gierka dochodzi również rzecz, której osobiście nie znoszę, czyli rozpoczęcie danego wątku i w pewnym momencie totalne olanie go, tak jakby nie miał on wcześniej miejsca. Winą za taki stan rzeczy obarczam oczywiście reżysera, który powinien mieć pieczę nad czymś tak wydawać by się mogło oczywistym. Narracja i trzymanie jej w ryzach to jedna z najważniejszych rzeczy w kontekście opowiedzenia widzowi interesującej i rzetelnej historii. To również szacunek do oglądającego oraz jego inteligencji.

Gierek (2021) - Rafał Zawierucha

Ocena samej polityki Edwarda Gierka nie jest oczywiście łatwa. Z jednej strony mamy reformatora, który chciał zmienić coś w kraju, jednak, aby tego dokonać musiał zapożyczyć się na grube miliardy. Nie mam zamiaru teraz wydawać osądów czy zrobić źle, czy dobrze. Wiem natomiast tyle, że film Michała Węgrzyna jest kinem jednoznacznym. Gierek to w gruncie rzeczy gloryfikacja postaci tytułowej, która musiała walczyć ze złem w imieniu Polaków. On chciał dobrze, jednak rzucane mu pod nogi kłody przez władze ludową uniemożliwiły osiągnąć założone cele.

Twórcy, jak i sami aktorzy mają problem z wyczuciem gatunkowości swojego filmu. Tak naprawdę dramat biograficzny traktujący o poważnych rzeczach czasami zmienia się w niezamierzoną komedię. Szczególnie te niefortunne momenty dają o sobie znać, kiedy na ekranie pojawia się Antoni Pawlicki w roli Generała. Jest to postać karykaturalna, żeby nie napisać kreskówkowa, do granic możliwości. W połączeniu z fatalną charakteryzacją - spokojnie mógłby dołączyć do ekipy ze "Star Treka" - jego kreację mogę określić jednym słowem: kuriozum. A warto dodać, że często partneruje mu na ekranie Sebastian Stankiewicz - obaj panowie powinni pomyśleć o założeniu grupy kabaretowej, bo właśnie takim duetem w tym filmie są, iście kabaretowym. Teoretycznie oddzielny akapit powinienem poświęcić odtwórcy głównej roli, czyli Miśkowi Koterskiemu. Ale nie wiem czy jest sens - w jego interpretacji Edwarda Gierka nie widzę bohatera z krwi i kości. Widzę aktora, któremu ktoś dał linijki z tekstem do przeczytania i właśnie to robi. Raz lepiej, raz gorzej. Jeśli tą rolą miał się wbić do aktorskiej pierwszej ligi, to niestety misja się nie powiodła.

Gierek (2021) - Antoni Pawlicki, Michał Koterski

Mamy początek roku, a polska kinematografia zaserwowała nam poważnego kandydata do miana gniotu roku. Gierek to filmowy koszmar, w którym naprawdę ciężko znaleźć jakieś pozytywy. Na pewno na plus można zaliczyć piosenkę Natalii Lesz, która również pojawia się w trakcie filmu, stonowaną kreacją Małgorzaty Kożuchowskiej oraz poczucie humoru twórców, nie zamierzone, ale jednak. Polecacie ten film? Nie polecamy!