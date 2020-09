Pomysł odważniejszy, niż wykonanie. Bardzo prostolinijne i z małą ilością wyobraźni prequel do klasyki szwedzkiego kryminału. 4

Trzeba mieć wielką pewność swojej propozycji dla widza i zuchwałość, by wykorzystać klasykę szwedzkiego kryminału i stworzyć swoisty prequel do historii komisarza Kurta Wallandera. Niestety serial Netflixa Młody Wallander ma tego mizerną ilość, a i tak to zrobił, zaprezentował nam pierwszą rozwiązaną zagadkę przez kultową postać. Niestety serial jest pełen klisz kryminalnych, nierówny, a zabawa czasem, czyli umiejscowienie go we współczesności i zmieszanie z wątkiem aktualnych napięć społecznych średnio się zazębia. Dosyć to anemiczne i grające na czas. Największą zagadką jest, kiedy zacznie się dziać coś, co zaskoczy widza, a tu… kończy się serial.

Mamy tutaj Kurta Wallandera, który właśnie zaczyna swoją przygodę z karierą policyjną i angażuje się w pierwszą sprawę. Od razu trafia na duży kaliber. Dochodzi do wyglądającej jednoznacznie na atak terrorystyczny i komunikat ze strony uchodźców tragedii na jego podwórku, przed mieszkaniem. Od tego momentu to będzie determinowało życia Wallandera 24 godziny na dobę. Prócz chęci odkrycia prawdy i dotarcia do zabójcy, dochodzi wątek publicznego interpretowania wydarzenia i kryzysu relacji przyjezdnych do kraju z pochodzącymi ze Szwecji mieszkańcami. W tym kotle pełnym wrażeń zamiesza się jeszcze niejednokrotnie, a wątek osobisty zmieszany z tą sytuacją pozornie może utrudnić albo ułatwić, bo zdeterminować do działania młodego i zdeterminowanego policjanta. Wiele stoi mu na przeszkodzie z jego prostoduszną osobowością i czystymi intencjami - stara gwardia, układy i klasizm. Kurt jednak podejmuje się stanięcia naprzeciw różnym siłom, nie wiedząc jak daleko go zaprowadzą.

Młody Wallander jest ciężką ręką pisany jeżeli chodzi o intrygę, a ponadto nawet nie mając wielkiej obsesji na punkcie kryminałów i małe wyniki w obejrzanej ilości dostrzega się pewne klisze i specjalne dorzucanie nieustannie przewrotów, które są nieskutecznymi plot twistami. Brak brawury w opowiadaniu i pewna zachowawczość narracji sprawia w parze z wtórnymi pomysłami młodej siły działania kontra starego porządku miasteczka, nie wybrzmiewa tak, jakby mogła z wigorem i zatrzęsieniem ziemi. Jest ona dosyć mało żyzna.

Akcja toczy się nienapastliwie, więc nie ma obsesji na punkcie kina akcji i to działa na korzyść, że serial nie idzie na skróty zagłuszaniem nas atrakcjami, ale za to jest pewne doklejanie do historii kryminalnej wątków osobistych i to nie wychodzi zgrabnie, nie zbliża nas do jednowymiarowych bohaterów, łącznie z głównym, który jest bardzo niedbale skonstruowany i nas nie specjalnie interesuje. Na dodatek opowiadanie o wzrastaniu notowań w rzeczywistości nastrojów segregacji społeczeństwa, braku otwartości na innych, neofaszystowskich jest bardzo obiecujące, ale takie prostolinijne i niczym wyważanie otwartych drzwi. Widać wiele scen i sekwencji, którym brakuje oddechu, emocje są banalne i szkodliwie dla produkcji wystudzone.

Niestety odważny pomysł, nawet bez porównywania do innych adaptacji książki, zakończył swój zapał na koncepcie osadzenia młodego komisarza i pokazanie jego pierwszych kroków w świecie bezprawia w czasie rzeczywistym. Niespecjalnie potrafi coś wiążącego wytworzyć z widzem ani pobudzić neurony, czy po prostu zahipnotyzować i ciągnąć w zaklęte rewiry robiąc z nas towarzysza do rozwiązywania z Wallanderem zagadki. Młody Wallander jest mocno wtórny, bo brakuje mu śmiałości i ryzykanctwa i pozostanie serialem jednym z wielu.