Nie zagadajmy smutku, skonfrontujmy się ze stratą, wierzmy, że wielkość kroków nie decyduje o ich znaczeniu. W półtonach o wewnętrznych i zewnętrznych migracjach i szukania poczucia przynależności i domu w sensie niedosłownym lirycznie opowiada Nomadland. To piękna i zadumana myśl - człowiek może mieć wątpić. Film unika fetyszyzowania wiecznych wędrowców, a pokazuje nomadę jako człowieka możliwe, że zaginionego na wiele sposobów. Potrafi zajrzeć wybitnie głęboko dosercowo i zdiagnozować obecność radykalnej empatii w widzu oraz na przykładzie bardzo intymnej historii kobiety nie samej, a samotnej, bez rozdzierania szat kilkoma transparentnymi zdaniami stworzyć również bardzo poetycki wymiennie z nieprzefiltrowaniem obraz ofiar systemu. Przekłada koronkowy reportaż o życiu osób bez domu nie z wyboru, na powolne i wybitnie humanistyczne opowiadanie o domu jako drugiej istocie i o bólu, którego nie da się rozjechać. Nieważne gdzie pojedziesz od niego nie uciekniesz. Na tropie poszukiwań trudnej nadziei. Bezpośrednio i szczerze o uczuciach najcięższych.

Fern jest kobietą po sześćdziesiątce, która podejmuje się różnych wyzwań zawodowych, zmieniając nieustannie lokalizację swoim domem na kilku kołach. Wystarczy kilka pierwszych zdań przy ognisku, by wywnioskować, że nie są to dziedziczący romantyzm bitnicy, czy zmanierowani, palący pieniądze transparentnie zbuntowani. To ludzie, którzy zdemaskowali co się, tak naprawdę kryje pod pojęciem amerykańskiego snu i z jednej strony próbują z zaciętością i zawziętością tworzyć życie w warunkach dla wielu niewyobrażalnych. Nasza bohaterka przechodzi też podróż wewnętrzną, tak jakby sama gdyby nawet mogła nie wiedziałaby, czy chciałaby się gdzieś jeszcze osiedlić. Jej dom odszedł wraz z jej mężem i stał się tylko budynkiem. Dlatego wraz z innymi mającymi mapę przy sobie, a jednak często zagubionymi próbuje żyć, a nie przeżyć.

Nomadland to kino surowej, paradokumentalnej narracji, a jednocześnie wydostającego z człowieka, tak wiele emocji poprzez pokazanie ludzkiej kondycji bez żadnej fasady i kalkulacji. Będąc na pustkowiu pokazuje nam tak wiele życia. Jednak ukrytego nie w przedmiotach, wartościach materialnych, a w drobnych gestach, różnych minach, podzieleniu się kawą, niewyrecytowaną mądrością. To wszystko jest doskonale naoliwione i ociera się o nas zostawiając ślady na duszy doświadczeniem bezpośrednim bohaterów. Forma takiego życia jest wyzwaniem i jest to pokazane, ale też chodzi o ciężar wyznań.

Kapitalizm to maszyna do mielenia ludzkiej wartości i patroszenia z równości oraz wielkoduszności. Tutaj nie pokazuje się prostej konfrontacji, a wyświęca się i ubiega o antykapitalistyczne podejście i nietraktowanie przeciwstawności sukcesu jako porażka. W filmie przecież świetnie bohaterowie nie żebrzą u widza o współczucie. Doskonale obserwuje i kilkoma scenami od grania na flecie, do chwili później na toalecie po bardziej bezpośrednie spotkanie, tworzy się arcy-zniuansowany i nieczołobitny obraz ofiar systemu i pytanie z kamery nienachalnie jakie pada w naszym kierunku, to - czy rozliczasz z tego system, czy ich?

Dlatego osobisty wymiar historii dominuje doskonale, nie tworząc z tego z tego pośpiesznego reportażu, a nienachalnymi środkami potrafi zwielokrotnić znaczenie obrazu, nie pozostawiając wątpliwości co jego wydźwięku. Na dodatek film znajduje imponująco balans - pomiędzy kinem prostodusznym ludzi, którzy nie stają co sekundę na krawędzi egzystencji, nie ma pornografii cierpienia i też nie krzyczy: Ej, chodźcie pobawimy się w wolnych ludzi. Wolność z przymusu, to nie wolność. Jednak normalnym jest dla człowieka nawet w sytuacjach ekstremalnych i dehumanizujących szukać tego okrucha czegoś więcej, niż przetrwania - właśnie przeżywania.

Nomadland nie miota łatwym współczuciem, a patrzy bohaterowi prosto w oczy, nie dłubiąc w ranach, a pokazując proces gojenia z uczciwością i nieprzyspieszeniem oraz nie boi się opowiadać o strachu. Tyle ludzi, ile historii, mimo że punkt wyjścia, kryzys i utrata mieszkania podobny. Ten film można dotknąć i wybadać puls.