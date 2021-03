Interesuję się szeroko pojętą sztuką. Pasjonuje mnie muzyka – sam gram na gitarze – grafika komputerowa, animacja, film, literatura, oraz wszelkie sztuki plastyczne. Ponadto piszę dla wielu serwisów internetowych głównie zajmujących się kulturą oraz – wspomnianą przed chwilą – sztuką. Recenzje, które piszę – i nie tylko – są bliskie mojemu sercu wówczas, kiedy mam oceniać film animowany. To właśnie ten gatunek filmowy towarzyszył mi od najwcześniejszych lat mojego życia, przez filmy takie, jak „Gdzie jest Nemo”, czy „Potwory i spółka” zainteresowałem się głębiej samą kinematografia oraz grafiką komputerową, która coraz bardziej uzależnia od siebie współczesne kino. Chciałbym stworzyć przede wszystkim własny film animowany, więc zapraszam chętnych do pomocy! To właśnie animacja zapoznała mnie z komiksem, ona sprawiła, że skłoniłem się sięgnąć po swój pierwszy zeszyt komiksowy. A następnie sięgnąłem po książkę i w ten sposób zadomowiłem się w literaturze.

Bardzo często dzieje się tak, że książki, które przeczyta się za młodu, mają wpływ na to, jakim człowiekiem stajesz się przez całe swoje późniejsze życie. Tak samo jest w przypadku głównego bohatera. Poznaj go - Arsene Lupin. To człowiek dużej elegancji o dużym takcie w każdej sytuacji. Co jeszcze charakteryzuje tę postać? Przede wszystkim tajemnica. Zawsze jest anonimowy. Jednak jakim by się nie było, nie masz pełnego wpływu na swoje życie.

Każdy myśli zawsze, że tak ciekawe i mocne charaktery, jak właśnie główny bohater, są nietykalne. Jednak tak nie jest. Przedstawiona historia pozwoli zmienić zdanie na ten temat. Lupin spotyka się z dużym nieszczęściem w swoim życiu. W takich chwilach nie ma się niczego do stracenia. Dlatego żądza prawdy potrafi sięgać zenitu.

Pierwsze odcinki pokazują historię napadów. Tutaj na pewno przepadniesz i będziesz je oglądać ciągiem. Twórcy w bardzo ciekawy sposób przedstawiają historię napadów. Takie akcje zawsze wciskają w fotel i po prostu oglądasz z jedną myślą w głowie - “ no i co jeszcze, co za chwilę się tam stanie”. Działa tutaj przede wszystkim prosty mechanizm. Chcesz zobaczyć to, na co Ty zapewne się nie zdobędziesz w swoim życiu. Codzienna rutyna sprawia, że filmy stają się czasami nader ciekawe.

Babakar to ojciec głównego bohatera. Został on skazany za kradzież bardzo drogiego naszyjnika. Biżuteria miała swoją długą historię, ponieważ jeszcze dawniej była ozdobą na szyi samej Marii Antoniny. Oczywiście wylądował w więzieniu, jednak upokorzenie było dla niego zbyt duże. Popełnił samobójstwo. Wtedy jego syn trafił do domu opieki. Co było ostatnią rzeczą, jaką podarował mu ojciec? Książka. Ta nieszczęśliwa historia miała ogromny wpływ na życie młodego człowieka. Twórcy zadbali o odpowiedni psychologizm postaci. Zobaczysz, jak jeden mocny wybuch w życiu, może zmienić postrzeganie świata i podejście do niego dosłownie o 180 stopni.

Muzyka bardzo dobrze oddaje to, co dzieje się w danym momencie. Głównie są to bardzo głębokie melodie, które sprawiają, że sama intryga danego momentu jest jeszcze większa. Są także aranżacje klawiszowe, które pozwalają nieco zaczerpnąć powietrza i odsapnąć po tych scenach, kiedy czasami trudno było złapać oddech. Kiedy posłuchasz samego soundtracku, możesz mieć wrażenie, że leci właśnie melodia rodem z oscarowego filmu kryminalnego. To bardzo mocna strona Lupina.

Jeśli szukasz serialu z pomysłem, gdzie wszystkie sceny są starannie zaplanowane, wówczas Lupin jest twoim celem. Charakter postaci oraz wszystko, co dzieje się dookoła niej sprawią, że stosowanie wymówek, aby tylko wyjść do toalety lub do kuchni, nie będzie zupełnie potrzebne. Zapomnisz na ten czas o wszystkim, bo na pewno tak bardzo wsiąkniesz w fabułę.