Jak wytresować muchę, czyli współcześni Flip i Flap w nowym filmie Quentina Dupieux

Manu (Grégoire Ludig) dostaje propozycję małego zlecenia - ma przewieźć w bagażniku walizkę z nieokreśloną zawartością. Mężczyzna nie ma pieniędzy, jest bezrobotny i bezdomny, nie posiada także samochodu, żeby więc trochę dorobić kradnie przypadkowy wóz zaparkowany na ulicy. Bierze ze sobą kumpla, Jean-Gaba (David Marsais) i ruszają w drogę, gdy nagle bagażnik auta zaczyna mocno hałasować.

Tak poznajemy główną bohaterkę filmu - wielką, zajmującą cały bagażnik, sympatyczną muchę. Manu i Jean-Gab zostają tym samym zmuszeni do zweryfikowania swojego wcześniejszego planu - żeby przewieźć walizkę, trzeba by pozbyć się z auta nowej towarzyszki, postanawiają więc zarobić trochę pieniędzy na niej. Mucha jednak dużo je, bohaterowie nie mają pieniędzy, jak sobie poradzą wiec z utrzymaniem nowego zwierzątka domowego?

Quentin Dupieux dał się już poznać ze swojego kuriozalnego poczucia humoru i tworzenia dziwacznych historii filmami Mordercza opona czy Deerskin. Nie odszedł od tego daleko w Mandibules - już sam pomysł tresury muchy niczym psa dużo może powiedzieć o samym filmie, jednak absurd goni tu absurd i w zasadzie dzieje się wszystko, co możemy (i nie możemy) sobie wymyślić. Mucha o uroczym imieniu Dominique jest tylko jednym z elementów dziwacznej opowieści, a im bliżej poznajemy Manu i Jean-Gaba, tym mniej dziwi nas, że to właśnie oni trafili na to przerośnięte zwierzę.

Główni bohaterowie bowiem, niczym Flip i Flap czy ewentualnie bardziej współcześnie Głupi i głupszy, prześcigają się w coraz to nowych „świetnych” pomysłach, które co raz ściagają na nich kolejne nieszczęścia. Idealnie odnajdują się w tych rolach Grégoire Ludig i David Marsais, którzy już wcześniej mieli szansę wspólnie zagrać w komediach Mikołaj i spółka czy Zwariowana historia Maxa i Leona. Zdecydowanie widać, że jest to gatunek, w którym odnajdują się najlepiej, zostali zresztą za swoje kreacje w Mandibules nagrodzeni w sekcji Oficial Fantàstic Katalońskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowy w Sitges.

Największym zarzutem jaki mam do Mandibules, to tempo filmu, które wyraźnie spada bliżej końca. Być może lepszym zagraniem byłoby zrobienie z niego krótkiego metrażu, bo najśmieszniejsze pomysły wyczerpują się i tak blisko połowy. Mucha jest bardzo przyjaznym zwierzątkiem i po jakimś czasie przyzwyczajamy się do jej obecności do tego stopnia, że przestają nas cokolwiek dziwić zabawy Jean-Gaba z Dominique, takie jak aportowanie (chociaż zdecydowanie cieszą na początku!).

Nie jest to zdecydowanie film pokroju Morderczej Opony, która planowała swoją dalszą drogę niezwykłymi umiejętnościami parapsychologicznymi - sama mucha jest raczej sympatyczną postacią rodem z filmu familijnego. Kino Dupieux to czysta rozrywka, nie ma co nastawiać się w Mandibules na jakiekolwiek większe przemyślenia, a raczej na to, że przez nieco ponad godzinę będziemy mogli poczuć się znowu jak dzieci.