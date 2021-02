Obyczajowa, niewymagająca, kompletnie nieprogesywna i bez charakteru historia o siostrze wybranej. 5

Relacje nieważne jak silne od środka są narażone na wpływy z zewnątrz. Walka o wspólny kawałek świata, zarezerwowany tylko dla dwóch dziewczynek, nastolatek, a później kobiet, to skomplikowana podróż, podczas której przeszkody mogą pojawić się a każdej strony. Walkę o aktualność przyjaźni mimo zmiennych nie tylko wkoło, ale i w nich samych pokazuje serialFirefly Lane. Przemieszcza się pomiędzy trzema etapami życia dwóch przyjaciółek, by pokazać lepsze i gorsze momenty siostrzeństwa. To bardzo obyczajowa, niewymagająca i powtarzalna historia, niewyróżniająca się niczym specjalnym o bardzo lekkim bagażu emocjonalnym, która nieszczególnie umie stworzyć kolejnego, kultowego kobiecego duetu na ekranie, pokazać ich zażyłości, a i My też nie nawiązujemy tego uczucia z serialem. To jedno z wielu opowiadań, przegląd albumu z wieloma niepogłębionymi wątkami, zlepek epizodów połączonych średnio kreatywnie. Ten serial się w swoim umaszczeniu kompletnie nie wychyla.

Towarzyszymy Kate i Tully w ich 30-letniej znajomości na różnych etapach życia, gdzie są lub starają się być nierozłączne, jednak wraz z ich dorastaniem zmieniają się proporcje potrzeby bycia ze sobą blisko. W dzieciństwie ich własne towarzystwo im wystarczało. Miały swoją własną planetę, mimo ogromnej różnicy charakterów, a może właśnie dzięki temu. Każda z nich miała inny model dzieciństwa, który determinował ich życie nie tylko, kiedy razem przeżywały pierwszy okres, ale osobiste, czy zawodowe wybory życiowe. Z jednej strony mamy propozycję przyglądania się ich osobistym zmianom, jak pomiędzy nimi. Zdrady i wybaczenia. Opuszczania i wracania. Chcą podążać przez życie razem i bardzo na poważnie traktują obietnice złożone sobie w dzieciństwie. Tully z deficytu miłości matki i braku fundamentów poczucia bezpieczeństwa w dzieciństwie dąży do bycia największą i najbardziej popularną dziennikarką. Cały czas ma w sobie wiele smutku i niedokochania, co rani wiele osób wokół niej, chociaż na pozór wydaje się być kobietą przebojową, szczęśliwą, spełnioną i świadomą swojej wartości. Natomiast w przypadku Kate rodzina mocno nie wypaczyła jej wyobrażenia o relacjach, a i ona pragmatyczna, opiekuńcza, czasami czująca, że goni Tully albo jest jej Sancho Pansą. Jednak mimo tych różnic odnajdują się w pewnym momencie razem przy kieliszku, by płakać lub śmiać się. Przeszłość odcisnęła na każdej z nich ogromne piętno, jednak obydwie inaczej sobie z tym radzą, a My obserwujemy ich mniej lub bardziej udane potyczki z rzeczywistością.

Firefly Lane jest kolejną historią o przyjaźni i wpływie czasu na jej autentyczność. Nie opowiada nam na przykładzie dwóch innych charakterków niczego odkrywczego, a prowadzi dwie historie, które oczywiście zlewają się ze sobą regularnie we wspólną z powodu tego, co łączy Kate i Tully. Głównym problemem tego serialu jest brak wyrazistej intencji twórcy. Historie są bardzo prozaiczne, dosyć pretekstowe i naprawdę mocno przewidywalne, a każdy odcinek łączy się sobą, ale porusza inne „zagadnienie” w egzystencji odnośnie relacji. Pomysł interesujący, jednak wykonanie dosyć pretensjonalne i naprawdę wtórne oraz kompletnie nas nie angażujące. Postaci, którym towarzyszymy przez 10 odcinków poznajemy całkowicie w ciągu dwóch i wiemy już wszystko. Wprowadzone dramaty, romantyczne i tragiczne momenty są naprawdę udelikatnione, bardzo przezroczyste i o wadze piórkowej. Przetasowania między bohaterami w relacjach są czytelne, co pokazuje nam mocno naiwny obraz.

Podczas serialu widać, jak wiele tematów zostaje poruszonych, ale niechlujnie potraktowanych. Mamy wątki naprawdę bardzo mocno zaznaczające, jak mężczyźni są uprzywilejowani przez rzeczywistość. Jak system patriarchalny zaprojektował świat z przywilejem dla nich. Matki są bardziej zobowiązane wobec dzieci, a ojcowie mogą wybierać i nie kończyć swojego życia zawodowego albo przesuwać na nieokreśloną przyszłość. Kobiety w zawodzie wielokrotnie stykają się sytuacjami męskiej dominacji i próbami kierowania nimi oraz widać z ich strony strach przed silnymi charakterami. Przebudowa świata podziałów oraz kondycji dziennikarstwa, mentalności i wyobrażenia ludzi o modelu rodziny od lat 80 do początku XXI wieku też jest bardzo naskórkowo potraktowana. Tak naprawdę to tylko łatwe psychologicznie łączenie punktów, jak pod powiekami mamy sceny z „kiedyś”, które wpływają na nasze „teraz”. Do tego uczucia bohaterek są nam serwowane w dosyć szybkim tempie, przytłumione wydarzeniami i nie możemy jakoś specjalnie pożyć nimi z nimi. Są tutaj czasami dobre wymiany ognia w dialogach, błyskotliwe rozmowy oraz brak pruderyjności i cenzury, ale reszta to naprawdę po prostu mało progresywne opowiadanie o bliskości.

Serial nie jest też szczególnie w wielu momentach autentyczny oraz posiada sporo niechlujności. Retrospekcje z przeszłości są zrealizowane techniczne bardzo skrótowo, bez większego zaangażowania, co sprawia, że chwilami sceny wyglądają, jak sztuczne kadry z rekonstrukcji czasu i ciężko nie brać tych opowieści w cudzysłów. Dlatego brakuje tych iskier, impulsów, rumieńców i amplitudy emocjonalnej. Dosyć truistyczne treści i pustostanów.

Firefly Lane naoglądał się filmów o sile nie siostry biologicznej, a wybranej oraz o sagach przyjacielskich i powtarza to bez jakiejś autorskiej ekspresji, pomysłu. Nie zatrzymujemy się przy niczym na dłużej i naprawdę jest wartkie i dynamiczne, ale niestety w nie najlepszym tego słowa znaczeniu - szybo łapiemy, ale szybko równie puścimy rękę tego serialu. Bez ryzyka, bez większego pomysłu, z pulsem stabilnym. Kolejna historia o tym, że nawet we dwójkę życie można wzajemnie sobie znieczulić, ale bólu się nie wyeliminuje.