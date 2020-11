Skromnych rozmiarów szczery dramat o przeciętnej sile działania z nieprzeciętnie hipnotyzującą Sophie Loren. 5

Wspólnota doświadczeń jest silnym fundamentem do stworzenia relacji i porozumienia. O nieprostych relacjach ze sobą i z innymi na różnych poziomach unikając dosyć skutecznie taniego melodramatu, prostego i edukacyjnego kina familijnego opowiada Życie przed sobą. Niezależnie od wieku, szczegółów, o byciu wykluczonym, segregacji, systemowym umiejscowieniu w nizinach społecznych, ale też o tytułowej wierze, że "Tyle życia jest jeszcze przed Tobą" niezależnie od niesprzyjającego tu i teraz. W barwach stonowanych, bez nadmiernego szarżowania o budowaniu zażyłości poprzez tożsame traumy i dramaty wpisane w przeszłość. Nie do końca wykorzystany potencjał, ale inteligentna niedosłowność emocjonalnego opowiadania o bólu, który łączy.

Spotykamy Momo, młodego Senegalczyka, który zostaje wyrzucony z kolejnej szkoły, stawia opór jakimkolwiek zasadom mając w sobie dużo złości i frustracji poprzez brak komunikatywności z kimkolwiek z jego środowiska. Opiekuje się nim starszy mężczyzna, doktor, który zaopiekował się nim, po śmierci matki chłopca. Momo wymaga dużo uwagi, więc doktor na jakiś czas prosi myśląc o potrzebie kobiecych wzorców w życiu Momo, swoją wieloletnią koleżankę i pacjentkę Rose o tymczasową opiekę. Rosa to silna i wyzwolona kobieta, znająca swoją wartość. Mamy tego całkowitą świadomość od pierwszej sceny. Dojrzała, z twarzą, na której jest zapisana niejedna historia, z wigorem zajmuje się już dwoma innymi dzieciakami, matek seksworkerek, które z różnych powodów musiały je chwilowo bądź na dłużej pozostawić. Rosa nie ocenia, nie zionie też z niej wielka miłość i entuzjazm do dzieci. Nie robi z siebie superbohaterki, targuje się o zapłatę za zajęcie się Momo, ale najważniejsze - opiekuje się nimi, dba, bez jakichkolwiek zaniedbań. Na dodatek okazuje się, kobieta przeżyła Holokaust, z czego świadomości nie wyrasta się już do końca życia. Zna sytuacje beznadziejne, estremum niesprawiedliwości, dlatego jest w niej jakaś surowa, chłodna, ale szczera empatia. Momo z początku wydaje się być niereformowalny i nieposłuszny. Widać w nim brak zaufania do kogokolwiek, nie wierzy w drugiego człowieka i bezwarunkową miłość wobec niego z czyjejkolwiek strony. Z czasem Rosa i Momo znajdą wspólny język przez życie, które ich nie potraktowało w żaden sposób polubownie.

Życie przed sobą to dosyć solidnie skomponowany utwór, który zrasza nieobojętnością wobec drugiego człowieka i tworzy skromne studium o życiu z traumą i byciu w tyle chwilami poprzez wspomnienia, interpretując tytuł jako w tyle za życiem. Jednak film wydaje się nie wchodzić z nami w głębszą relację, emocjonalne przywiązanie i referować dużo wewnętrznych splątanych emocji bohaterów. Jak gdyby długi metraż historii z takim ciężarem emocjonalnym sprawił, że Edoardo Ponti trochę się wystraszył i nie wykorzystał ogromnego potencjał tego utworu. Momo dosyć szybko i nienaturalnie przechodzi wewnętrzną przemianę, gdzie odcina się od swojej złości, zaczyna otwierać na innych i rozumieć, że nie wszyscy są przeciwko niemu. Relacja między nim, a Roso jest naprawdę chwilami wzruszająca i tak uczciwie uczuciowa, ale mało zobowiązująca i wyróżniająca się poprzez nadmierną prędkość ewolucji naszego głównego bohatera.

To historia jedna z wielu, ale bezpośredniości, dobrze wpisanego, nie siłowo poczucia humoru w słodko-gorzkiej polewie nie da się jej odmówić. Nie męczy, ale wymiar tego współodczuwania nie został zwielokrotniony. Skromnych rozmiarów dramat o przeciętnej sile działania z nieprzeciętnie hipnotyzującą Sophie Loren.