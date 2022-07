Niestety Kevin Feige i jego świta postanowili zrobić sobie żarty z widzów i zaserwowali nam serialowego zakalca, o którym najlepiej, jak najszybciej zapomnieć. 3

Szczerze powiedziawszy na żadną inną postać w Marvel Cinematic Universe nie czekałem tak bardzo, jak na Moon Knighta. Niestety Kevin Feige i jego świta postanowili zrobić sobie żarty z widzów i zaserwowali nam serialowego zakalca, o którym najlepiej, jak najszybciej zapomnieć.

Moon Knight (2022-) - Oscar Isaac (I), Ethan Hawke

Głównym bohaterem opowieści jest spokojny i łagodnie usposobiony do życia Steven Grant - pasjonat egipskiej mitologii marzący o pracy przewodnika turystycznego w muzeum, w którym pracuje, jako sprzedawca w sklepiku z pamiątkami. W pewnym momencie Stevena coraz częściej zaczynają prześladować utraty pamięci oraz przytomności spowodowane rozdwojeniem jaźni. Owocem owego zaburzenia jest alter-ego w postaci bezwzględnego najemnika o imieniu Marc Spector. Żeby nie było tak kolorowo Marc okazuje się być awatarem potężnego egipskiego boga Chonsu, dla którego przywdziewa zbroję wojownika zwanego Moon Knight.

Moon Knight posiada naprawdę wiele problemów. Największym grzechem i rzeczą, której absolutnie nie potrafię zaakceptować to fakt, iż tak naprawdę nie jest to serial o tytułowym bohaterze. Samego Moon Knighta mamy w procentowym przeliczeniu pewnie mniej aniżeli Godzilli w filmie Garetha Edwardsa z 2014 roku. Kiedy już twórcy pozwolą nam delektować się widokiem Księżycowego Rycerza dostajemy wówczas najlepsze sceny w całym sześcioodcinkowym serialu, co nie oznacza wcale, że powodują one opad szczęki. Już w pierwszym odcinku pojawienie się Moon Knighta, które dla nas, czyli widzów powinno być najważniejszym wydarzeniem, okazuje się być średnio emocjonującą sceną, po której następuje tylko wzruszenie ramion. Choreografia walk jest równie nudna co historia.

Moon Knight (2022-) - May Calamawy, Ethan Hawke

W najważniejszych momentach twórcy idą na scenopisarską łatwiznę i po prostu robią cięcie urywając coś, co potencjalnie miało potencjał na bycie naprawdę dobrym. Rozumiem, że w ten sposób chcieli zbudować napięcie i tajemnicę, ale zrobili to w tak nieumiejętny sposób, że oglądając Moon Knighta ma się wrażenie, że brakuje tutaj kilku puzzli. Tym bardziej, jeśli pod uwagę weźmiemy nudny i oczywisty twist ze sceny po napisach.

Intryga w serialu jest bardzo umowna i niczym szczególnym nie zachwyca. Boli jak bardzo Marvel zmarnował Ethana Hawke'a oraz czarny charakter, w który przyszło mu się wcielić. O ile znamy cel jego podróży to głębszej motywacji nie poznamy. Czy aby na pewno była to zemsta na bogu Chonsu za wcześniejsze więzienie go jako awatara? A może dlatego, że przestał nim być? Zresztą w sposób w jaki poprowadzono i zakończono jego wątek w serialu daje mi jasne wskazówki, że po prostu scenarzyści nie mieli zbytnio pomysłu. A patrząc na potencjał tej postaci zostało zmarnowane coś naprawdę niezłego.

Moon Knight (2022-) - Ethan Hawke

Chciałbym poświęcić również kilka słów aktorom. Prawdziwą zwyciężczynią Moon Knighta z pewnością jest May Calamawy, która wciela się w postać Layli - pomocniczki i miłości Marca. Jest niezwykle urocza w tym co robi i potrafi stworzyć świetny ekranowy duet z Oscarem Isaacem. Chemia pomiędzy nią oraz dwiema postaciami kreowanymi przez Isaaca to zdecydowanie najmocniejszy punkt programu. Sam odtwórca głównej roli także wypada bardzo dobrze, aczkolwiek czasami jego śmieszny brytyjski akcent w momencie kreowania postaci Stevena zbliża się niebezpiecznie blisko do granicy niezamierzonej parodii.

Na koniec dodam, że Moon Knight nie wygląda, jak produkcja należąca do Marvel Cinematic Universe. Gdyby ktoś usunął logo Marvel Studios i powiedział mi, że jest to niezależna przygodówka w egipskich klimatach to jak najbardziej uwierzyłbym w stu procentach. Temu serialowi bliżej do uniwersum "Mumii", aniżeli MCU. Pod tym względem twórcy również ponieśli sromotną porażkę i nie potrafili w 1. sezonie wpleść Księżycowego Rycerza do marvelowskiego świata.