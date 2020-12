To serial, w którym niezwykle wyraźnie daje się we znaki kobiece pióro. Do głosu dochodzą tu zaangażowane artystki, które mają do powiedzenia na temat kobiet i dziewcząt coś bardzo ważnego. 7

Najnowszy serial od Amazon Prime Video pt. „Dzicz” to feministyczna opowieść o traumie dorastania w świecie, który wciąż relatywnie często traktuje kobiety w brutalny - w wielu aspektach - sposób. To serial stworzony przez kobiety, opowiadający o kobietach, z myślą o młodych kobietach i zaadresowany zwłaszcza do nich. Przedstawia on wstrząsające i skłaniające do refleksji spojrzenie na przemoc, jaką wyrządzamy nastolatkom, promieniującą nierzadko na ich wzajemne relacje i późniejsze funkcjonowanie w danej społeczności. Pomysłem wyjściowym serialu jest więc trauma i trudności, jakie niesie za sobą bycie dziewczyną we współczesnym świecie. Ta teza została przedstawiona już w pierwszym odcinku przez Leah (Sarah Pidgeon) w przepełnionej buntem narracji i apokaliptycznej bezwzględności, na którą może się zdobyć tylko nastolatka, podczas wywiadu z dwoma nieco tajemniczymi facetami w garniturach, próbującymi dowiedzieć się, „co właściwie się stało”.

Prywatny samolot, którym grupa nastolatek transportowana była na letni obóz dla młodych kobiet o enigmatycznej nazwie „Świt Ewy”, rozbił się na bezludnej wyspie. Gdy te, które przeżyły katastrofę, rozpoczynają rytuały związane z survivalem - racjonowanie niewielkiej ilości jedzenia i napojów, które mają, poszukiwanie świeżej wody, próby zbudowania schronienia - sojusze są zawiązywane i łamane, konflikty narastają i zostają tłumione, a na jaw zaczynają wychodzić skrywane przez bohaterki tajemnice. Okazuje się, że każda z tych dziewcząt doświadczyła poważnej traumy w miejscu, z którego pochodzi, co więcej, żadna z nich nie znalazła się na pokładzie tego samolotu przypadkowo.

Od samego początku wiemy, że Leah jakimś cudem przeżyła, ale to, jak do tego doszło i czym tak naprawdę jest wyspa skrywa się za jednym wielkim znakiem zapytania. Serial relacjonuje poszczególne dni spędzone na odludziu, przeplatane retrospekcjami z życia dziewcząt – m.in. bolesnymi następstwami podejmowanych przez nich decyzji. Tak, brzmi to trochę znajomo, jeśli przez ostatnie 15 lat byliście fanami popularnych produkcji telewizyjnych. „Dzicz” w oczywisty sposób zawiera w sobie DNA „Lost: Zagubieni”, nie tylko w kontekście samej wyspy, ale także w strukturze i przebiegu historii. Nie ma w tym jednak nic złego, ponieważ pomysł, aby ludzie byli kimś więcej, niż się nam początkowo wydawało i fakt, że próba przetrwania na wyspie odciętej od reszty świata, który ich ranił, ujawniła ich prawdziwą naturę, skryte pragnienia, słabe i mocne strony, jest tym, co uczyniło niegdyś „Zagubionych” czymś wspaniałym. Bardzo podobna idea sprawia, że „Dzicz” jest równie ciekawym doświadczeniem, choć nie brakuje jej scenariuszowej nowatorskości.

Najbardziej imponujące w „Dziczy” jest to, jak szybko twórczyni Sarah Streicher („Daredevil”) i głęboko utalentowane młode członkinie obsady zanurzają nas w tym świecie i wywołują niemal natychmiastowe zainteresowanie, wzbudzając pokłady empatii dla tych ośmiu nastoletnich dziewcząt, które na pierwszy rzut oka wydają się reprezentować różne archetypy – obiecującej i ambitnej sportsmenki Rachel (Reign Edwards), jej aspołecznej, spędzającej czas z nosem w książkach bliźniaczki Nory (Helena Howard), ewangelicznie uduchowionej księżniczki z Teksasu Shelby (Mia Healey), sarkastycznej Dot (Greg Byrk), wycofanej i nieco obsesyjnej Leah (Sarah Pidgeon), porywczej i temperamentnej Toni (Erana James), cichej i słodkiej Marthy (Jenna Clause) oraz śpiącej na pieniądzach, narcystycznej Fatin (Sophia Ali) - ale szybko okazują się czymś więcej niż to, do czego ograniczają się ich biografie na Instagramie. Protagonistki natychmiast wciągnęły mnie w tę historię, a podczas seansu zaczęło zależeć mi na losie nawet tych, które początkowo wzbudzały we mnie frustracje - dzięki złożonej i niejednoznacznej charakterologii i niesamowitym aktorskim występom.

Tego typu seriale żyją i umierają dzięki swoim bohaterom i wcielającej się w nich obsadzie, a „Dzicz” niezaprzeczalnie odnosi sukcesy w owych aspektach. Moimi ulubionymi postaciami stały się Martha i Toni, para najlepszych przyjaciółek, które dorastały razem w rezerwacie w Oklahomie i w jego pobliżu. Jenna Clause i Erana James wykreowały na ekranie dwie niezwykłe rdzenne postaci, które mają marzenia, problemy i obfitujące w przeróżne doświadczenia życie, zdefiniowane i reprezentowane nie tylko przez okres dojrzewania, ale również wierność ich pochodzeniu. Szczególnie niesamowita wydaje się postać Toni, która jest osobą homoseksualną, a oglądanie złożonej historii o queerowej, indiańskiej nastolatce jest czymś szczerze fascynującym.

„Dzicz” jest dziełem niezwykle przekrojowym, z czarnymi, indyjskimi, azjatyckimi i rdzennymi postaciami na czele, których charakterystyka obejmuje również różne wyznania, klasy i orientacje seksualne. To serial, w którym niezwykle wyraźnie daję się we znaki kobiece pióro. Do głosu dochodzą tu zaangażowane artystki, które mają do powiedzenia na temat kobiet i dziewcząt coś bardzo ważnego ( większość odcinków został również wyreżyserowane przez kobiety). Myślę, że jedynym mankamentem, dzięki któremu serial chwilami słabnie, jest postać Gretchen, grana przez Rachel Griffiths, i jej zaangażowanie we wszystko, co dzieje się poza wyspą. Ideologia, którą kieruje się bohaterka jest dość podejrzana i nawet po ukończeniu całego sezonu, nie jestem do końca pewna, jak ustosunkować się do tej postaci. Ze względu na trudne i niekiedy mroczne treści, w które obfituje „Dzicz”, serial jest zaadresowany do grupy starszych nastolatków oraz widzów dorosłych. Pomimo ciężkich i przygnębiających tematów, serial jest niesamowicie wciągający i mam nadzieję, że przekonacie się o tym na własnej skórze. Nieczęsto trafiamy na historie, które są tak zaangażowane w tworzenie różnorodnych narracji o kobietach, które nie zawsze są w centrum uwagi, a wymagają powszechnej refleksji i zrozumienia.