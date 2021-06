Nieproste emocji, bo odłożone na nigdy. Doskonała, stawiająca nacisk na rozmowy niekontrolowane soczewka, jak przeszłość determinuje przyszłość. 8

Najtrudniejsze tematy przepychają się często i wydostają się z człowieka w najzwyczajniejszych momentach. Te utkwienie w przeszłości, która determinuje teraźniejszość subtelnie, z detalami i nie próbując być prawdziwszym od rzeczywistości przedstawia film Proste rzeczy. Z wielką odwagą stawia na bardzo naturalną filmowo formę, w której przedstawia poważne studium rodziny stworzonej i trudności związanych z wyparciem żalu, pretensji do tej. Nieproste emocje przy prostych czynnościach.

Proste rzeczy (2020) - Błażej Kitowski, Magdalena Sztorc

Błażej razem z Magdą i córką Alą zaczynają adaptować się w nowym gniazdku i tworzyć je razem. Prócz perspektywy z domu, ich miejsca do życia, które podnosi ich deklaracje pomiędzy sobą przywiązania na wyższy poziom, widzimy Błażeja kręcące sesje terapeutyczne - dynamiczne uwalnianie emocji, odgrywanie pewnych scen, by bohaterowie zrozumieli siebie i zostawili traumy, doświadczenia za sobą. Te spontaniczne reakcje obserwowane przez niego zawodowo bez zaangażowania, zbliżą się mocno do niego, poprzez pojawiającą się w domu naprzeciwko jego wujka - brata nieżyjącego już ojca. Jego obecność wybudzi Błażeja, bo z jednej strony zburzy jego ścianę zbudowaną wiele lat temu od pewnych emocji, ale też udowodni, że mężczyzna ma ogromne deficyty miłości, bliskości oraz brakuje narzędzi, by umieć to wydostać z siebie. To też wzburzy relacje pomiędzy nim, a żoną. Każdy tutaj dźwiga ciężar, a nie umie się z nim rozprawić, a pewne osoby z przeszłości przyciągają ze sobą kumulacje emocji odłożonych na "nigdy".

Proste rzeczy to film prostoduszny opowiadający o relacjach bez żadnego tworzywa sztucznego. To intrygujące i pełne bezpośredniości pokazanie momentów bezradnych, demaskujących ukryte pragnienia. Bardzo naturalistyczna, wręcz paradokumentalna forma jeszcze intensyfikuje owe doświadczenie i odczuwanie, jakbyśmy byli częścią tego świata i podzielali uczucia bohaterów.

Proste rzeczy (2020) - Magdalena Sztorc, Błażej Kitowski

To też intensywne spojrzenie na mężczyzn, którzy przez system patriarchalnym porzucili swoją pierwotną czułość - boją się odczuwania, przeżywania, unikają takich uczuć, bo są kompletnie zdezorientowani. Proste rzeczy przepięknie, z ogromnym humanizmem podgląda na przykładzie powrotu jednej postaci z przeszłości, jak łatwo otworzyć coś, co się nie przepracowało. Doskonała i dojrzała soczewka skomplikowanej drogi do serca.