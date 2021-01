Historia o niesamowicie ludzkim wymiarze z obrazem, który oddycha. Jakie odkrycia są dla nas najważniejsze? 7

Poszukiwanie czegoś w sobie i zaciąganie się wartością chwili, która może trwać krótko, a znaczyć wiele i na długo. O tym porozumieniu się z czasem, jego znaczeniem, z dużą uczuciowością, ale bez huków nuci piękną i nienachalną melodię filmem Wykopaliska. Utwór w poetyckiej, niezmanierowanej formie poprzez nie za głęboką, operująco bardziej na impulsach ludzkich analizę, na płowej glebie zasadza refleksje o tym, jakie ma znaczenie ile i co po nas zostanie. Panować możemy tylko nad teraźniejszością. Przeszłość wspominać, a przyszłości możemy tylko stworzyć kontury. Dzieło, które autentycznie i skromnie zostaje pod paznokciem, niczym piach po kopaniu w ziemi.

Jeszcze bez pukania do drzwi, ale w drodze rozpędzona podążą w kierunku Anglii II Wojna Światowa. W tym czasie, ludzie pragną jeszcze doświadczyć czegoś wyjątkowego, pięknego, jak gdyby skontaktować się z przeszłością, zanim nie będzie im groziło, że sami mogą się nią stać. Edith Pretty z wyższej klasy, samotna wdowa z dzieckiem, posiadająca rozległe ziemie, zaprasza do współpracy archeologa, amatora, jak sam o sobie mówi, bez chwili wstydu, czy zawahania. Basil Brown zna swoją wartość, żyje skromnie i po prostu od zawsze był zafascynowany wykopaliskami, a nie byciem karierowiczem. Jego relacja z naturą i kontakt oraz zachwyt i bezwarunkowa miłość są widoczne z kosmosu, nie potrzebuje na to żadnego dokumentu. Idzie ona w parze z umiejętnościami, gdyż „niewiedza jest niebezpieczna”. W jednym z tajemniczych kopców w pewnym momencie odkrywają coś niepowtarzalnego, co będzie miało znaczenie na kartach historii już na zawsze. Odkrywają przeszłość, niestety Edith też powoli i przyszłość… jak żyć teraźniejszością?

Wykopaliska to utwór, który w hipnotyzujący sposób potrafi dotrzeć do duszy bohatera bez rozpychania się i wzniosłości oraz jest patronem wrażliwości. Skupia się na niuansach relacji, tworząc prostą, ale nie prostacką metaforę odkrycia pod ziemią, jak i odkryciem pewnych rzeczy w sobie, niemożliwością bycia zawsze tu i teraz oraz studiowaniem ludzkiej pamięci i znaczeniem istnienia jednostki. Nasz duet, który łączy intuicja, fascynacja, uczciwość w emocjach i zaufanie rozrośnie się w momencie wielkiego odkrycia. Pojawią się postaci, które będą chciały zaingerować w sytuację, zawłaszczyć odkrycie, umniejszając znaczenie Edith, jak i Basila, ale też co dla nich najważniejsze - podarować to tylko od snobów dla snobów, stworzyć elitarny dostęp. Wpisuje to w fabułę temat klasizmu i wartościowania przez płeć lub status, ale jest to komunikatywne z realiami, a nie podjętym na długą dyskusję w kinie tematem.

Ważny jest tutaj niesamowicie obraz. Ekran tutaj oddycha i jest spleciony z człowiekiem. Bez dopingu w realistycznej przestrzeni i historii odczuwamy niemalże wdech i wydech bohatera oraz przylepia się do niego poprzez sposób montażu, bliskiej, intymnej kamery i słów z offu oddzielonych od momentów ich wypowiadania. Do tego kolory tworzą kadry, niczym namalowane obrazy, barwy ziemiste i natury zespawane ze strojami bohaterów i przestrzeniami zamkniętymi, których ilość jest skromna. To sposób bardzo przywodzący na myśl kreowanie świata filmowego przez Terrence’a Malicka, takie reżyserowanie duszy. Jednak Simon Stone nie popada w napastliwe filozofowanie, jak u Malicka czasami oraz merytorycznie uzasadnia swój sposób malowania świata oraz wglądu w postaci. Ta czułość osiągnięta zostaje również dzięki nie popadanie w zero-jedynkową historię, od punktu A do punktu B, jakiś gatunkowiec o odkrywaniu skarbów, Indiana Jones, czy prostacki melodramat lub zakraplający sztucznie łzy romans. Jednocześnie też przecież film mógłby oddać z nieznośnym pietyzmem hołd długo niedocenionej i wyciszonej w historii archeologii postaci. Zdecydowanie swata nas z tym tematem, ale tworzy większych wymiarów opowieść, a nie biogram.

Historia o niesamowicie ludzkim wymiarze, która walczy o to, by mieć odwagę odkrywać coś nie tylko w ziemi, ale i w sobie. Chwilami wykopki, ciekawiej wygląda niż opowiada, ale potrafi uwodzić wiarygodnością, nie nadmiarem i uzewnętrznia delikatnie ludzkie potrzeby. Które odkrycia są dla nas najważniejsze?