Uczciwa emocjonalnie historia o oswajaniu się nawzajem bez nawałnicy skrajnych emocji. O dwóch takich co łączy więcej, niż im się wydaje. O takiej rejestracji na gorąco, ale bez infantylnej dramaturgii opowiada Palmer. Nie jest to co prawda zaskakujące specjalnie na poziomie tematu ani pogłębione psychologiczne, jednak serwuje nam krzepiącą, ale nie na skróty opowieść o wpływie jednej osoby na drugą, których prawdopodobieństwo spotkania wynosiła mniej, niż setna procenta.

Tytułowego bohatera Palmera spotykamy, kiedy zaciąga się pierwszymi haustami powietrza poza więzieniem, w którym spędził dwanaście lat. Nie mamy żadnych jednoznacznych komunikatów czego się dopuścił. Wycofany, introwertyczny, wraca do skromnego mieszkania babci, która bez zastanowienia go wpuszcza. To dla niego nowa relacja ze starym miejscem. Teraz jest człowiekiem, który na nowo próbuje, nienapastliwe, ale mając świadomość swojej odpowiedzialności odnaleźć się w społeczności, w której każdy każdego zna i niektórzy wiedzą o innych więcej, niż Ci sami o sobie. Spotyka kumpli sprzed lat, którzy wydają się być stęsknieni i nie traktują go inaczej. Są spojrzenia, ale żadnego bezpośredniego ostracyzmu, czy prześladowania. Jako były wyrokowiec ma trudności ze znalezieniem pracy, gdyż ludzie mają problem z zaufaniem niezależnie od intencji i słów Palmera, osobom karanym. Ten ślad zostawiony na jego życiorysie kilka razy go zapiecze. Naprzeciwko nich mieszka, ku uprzejmości jego babci w przyczepie rodzina, którą częściej słychać przez kłótnie, niż rozmowy. Mają syna, wyjątkowego chłopca Sama. Jest on częstym gościem Palmera i jego babci, a nawet czasami jest to jego dom tymczasowym, gdyż jego rodzice zdecydowanie nie należą do odpowiedzialnych, dających mu wystarczająco uwagi i cierpliwości ludźmi. Palmer powoli odnajdując się w nowej rzeczywistości zostanie w sytuacji, w której spędzi wiele czasu z Samem. Będzie to bardzo ważne dla nich obojga i udowodni, że można mieć ze sobą wiele wspólnego, mimo pozornie całkowicie odmiennych światów.

Palmer jest umiejętnie zrobioną, niezabiegająco desperacko o uczucia widza, prostą historią o nieprostym zrozumieniu. Obydwaj bohaterowie poszukują tego i znajdują w sobie. Mimo różnicy wieku, problemów i sytuacji życiowej, tak naprawdę na poziomie emocji mają podobny status: innych. Bardzo naturalnie wcielony zostaje tutaj problem stygmatyzacji, gdzie tak naprawdę cały świat filmowy nie kręci się wokół Palmera. Sam jest chłopcem wyjątkowym, o wielkiej wrażliwości i mądrości, ale nie widzi również problemu w bawieniu się lalkami i posiadania samych koleżanek. Nie wpisuje się w kanony wyobrażenia społeczności. To jest nitka, która zgrabnie, co prawda przewidywalnie, ale interesująco połączy go z również wykluczonym, etykietowanym Palmerem i nauczy tego starszego pewnych emocji i uczuć, których miał deficyt przez tyle czasu.

Fisher Stevens umie też wyśrodkować emocje. Nie wciska gazu do dechy, a tworzy przekonujący obraz niespiesznie budowanej relacji. Nie jest to nic wstrząsającego, to miniatura uczuciowa w porównaniu do Florida Project. Jednak to jest dobre i wartościowe wzruszenie opowiadające o dzieciach które nie miały czasu być dziećmi i rodzicach, którzy przez własne wagony problemów nie są w stanie być rodzicami.

Palmer to kino solidne, nie szarpiące do skrajnych reakcji widzem, ale też nie bezpłciowe ani byle jakie. Wywar z wiarygodności jest zmieszany w dobrych proporcjach z feel good movie, bez zmyślonego ewoluowania ludzi. Taki skuteczny plaster, ale nie na mocne i broczące rany.