„Misja Stone” ma za zadanie pokazać zakontraktowaną ustawkę aktorów ze statystami, zdetonować tuzin samochodów, rozlać po planie kilka litrów czerwonego płynu... 4

„Umiesz grać?”- upewnia się ktoś, kto uwierzył w uniwersalne talenty agentki Stone. „Byłam w kółku szachowym.” - rezolutnie odpowiada zainteresowana przyłapana na obstawianiu rozdań w kasynie. Stone współpracuje z wywiadami. Kobieta działa na rzecz „Sojuszu”, dotąd hakowała z dystansu programy wroga. Teraz sama musi wejść do akcji i bezpośrednio paraliżować kroki nieprzyjaciół. Za plecami Stone czai się sztuczna inteligencja. Gdy agentka zmieni kurs i ustawi się po innej ze stron barykady, wspólnicy dotąd wobec niej lojalni, mają obowiązek odciąć ją od danych wrażliwych. Sztuczna inteligencja już nie powinna być przychylna Stone. W co zatem gra żeńska wersja Jamesa Bonda? To nie jest do końca jasne. Ważne, żeby wygrać. Nawet, gdy ma się staż wynikły zalewie z uczestnictwa w kółku szachowym.

Misja Stone (2023) - Jing Lusi, Jamie Dornan

„Jeśli masz w ręku ‘Serce’, masz cały świat.” - wyrokuje jeden z uczestników akcji. „Serce” to emanacja sztucznej inteligencji. Ona pozwala decydować o losach ludzkości. Dokona zamachu stanu, zbrojnej agresji, unieważnienia demokratycznych wyborów. Pozwala manipulować, ominąć praworządne procedury, wpływać na przyszłość społeczeństw. Jest się zatem o co bić. Gdy ktoś znający tryb działania „Serca” wymknie się spod jego kontroli i ujawni system, któremu ono podlega, staje się z automatu śmiertelnym wrogiem. Takiego eliminuje się wszystkimi dostępnymi środkami. Dotychczasowi wspólnicy wybrali inne drogi. Stone i Parker kiedyś działali razem. Teraz odrębne interesy każą im iść w odwrotnych kierunkach. Oboje skazani zostają więc na wyniszczającą walkę. „Chcę otaczać się ludźmi, którzy uczynią świat lepszym.” - dowodzi Stone. Ta deklaracja stawia ją po właściwej stronie okopów. Odtąd widz skazany jest na sekundowanie autorce tych słów, choć motywy i efekty działania kobiety pozostają tak samo enigmatyczne, jak jej antagonistów.

„Misja Stone” od samego swojego początku nosi w sobie intencje, by zepchnąć na dalszy plan jałowe dywagacje o swoim sensie. Film w reżyserii Toma Harpera nie po to został zrealizowany, żeby zaprzątać myśli potencjalnym widzom nadmiarowymi wątpliwościami. „Misja Stone” ma za zadanie pokazać zakontraktowaną ustawkę aktorów ze statystami, zdetonować tuzin samochodów, rozlać po planie kilka litrów czerwonego płynu. Motywy tego przedsięwzięcia wciągnie się w kosztorys bilansujący zyski. Jeśli wypadną one na korzyść producentów, nikt nie spyta o sens niniejszego przedsięwzięcia. Dostatecznego alibi udzieli autorom filmu Glenn Close w drugorzędnej cokolwiek roli. Niegdysiejsza gwiazda nie umoczyłaby sobie palców, grając w produkcji intencjonalnie podrzędnej. „Misja Stone”, choć to zręczne, lecz wtórne wobec wielu lepszych, kino akcji, zyska tym samym dystyngowanego patrona dla feerii salw, mordobicia i strzelaniny już po wielokroć uprzednio przerobionej.

Misja Stone (2023) - Alia Bhatt

„Kim właściwie jesteś?” - będzie niedyskretnie zapytana Stone. „To skomplikowane.” - wybrzmi niedoprecyzowana odpowiedź z ust agentki, która sama myli się w swoich zadaniach. Stone pogubiła się na czyją działa rzecz. Ma strzelać, więc strzela. Kobieta niby działa w ukryciu, pod wieloma legendami. Gdy jednak przychodzi co do czego i otrzymuje przez internet wiadomość nieznanego pochodzenia, akceptuje ją, mimo że taki ruch mógłby ją natychmiast zdekonspirować. Stone nie musi analizować, ma działać. A w tym jest skuteczna. Skoczyć z jadącego motoru na platformę pędzącej ciężarówki? Żaden kłopot. Przylutować dwa razy wyższemu od siebie osiłkowi? Norma. „A to jest paw.” - oznajmia Stone oprowadzający ją po centrum „Serca” pracownik tej placówki. Istotnie, po korytarzach laboratorium kręci się ptak z rozpostartym ogonem. Gdyby nie obecność Glenn Close na planie filmu z jej udziałem, ciężko byłoby się powstrzymać przed rzuceniem pawia na widok filmu zrealizowanego z dość ciężkostrawną intencją.