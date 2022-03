Proste, aczkolwiek urocze kino z ważnym przesłaniem, w którym rodzina i jej dobra jest najważniejsze. 8

Nie Netflix, nie HBO Max, nie Amazon Prime Video. Apple TV+ przechodzi do historii, jako pierwsza platforma streamingowa, która może pochwalić się Oscarem dla najlepszego filmu. Wszystko za sprawą produkcji CODA w reżyserii Sian Heder, która pod koniec oscarowego wyścigu zaczęła niespodziewanie doganiać Psie pazury Jane Campion. Finalnie to właśnie CODA przekroczyła linię mety, jako pierwsza i zgarnęła najważniejszą statuetkę.

Skrót CODA z angielskiego oznacza "children of deaf adults", czyli słyszące dzieci niesłyszących rodziców. I właśnie o tym traktuje najświeższy laureat Oscara w głównej kategorii. Ruby, niezwykle utalentowana wokalistka jest jedyną członkinią swojej rodziny, która słyszy. Dziewczyna pomimo młodego wieku ciężko pracuje wraz ze swoim ojcem oraz bratem przy połowie ryb. W pewnym momencie decyduje się dołączyć do chóru, który może być jej przepustką do lepszego życia i spełnienia marzeń. Oczywiście nauka śpiewu i uczestnictwo w zajęciach śpiewu mocno zmienia jej dotychczasowe życie, które polegało do tej pory na pomaganiu głuchoniemej rodzinie.

CODA to ten rodzaj filmu, po którym nie spodziewałbym się, że otrzyma kiedykolwiek nagrodę taką, jak Oscar. Jest to kino proste, aczkolwiek niesamowicie ciepłe i urocze. Film Sian Heder to feel-good movie z absolutnie najwyższej półki, ale raczej taki, o którym za kilka lat nikt nie będzie pamiętał, ponieważ zostanie on zastąpiony przez kolejne tytuły bazujące na podobnych emocjach i historiach. Mimo wszystko cieszę się z docenienia filmu CODA - liczy się to co jest tu i teraz, a nie to co będzie za kilka lat.

Największą siłą dzieła Heder są postacie, które poznajemy na ekranie. Pomimo tego, że rodzina głównej bohaterki jest głuchoniema, to sposób w jaki reżyserka pokazuje nam relacje i przede wszystkim emocje z tym związane, robią naprawdę wrażenie. Doskonale nakręcone sceny kłótni, w których mąż i żona za pomocą języka migowego przedstawiają swoje racje pozostaje na długo w pamięci. Jak się okazuje nie potrzeba wcale głośnych krzyków i hałasu, aby przedstawić emocjonującą, pełną napięcia scenę kłótni. Zresztą Heder świetnie potrafi wykorzystać ten aspekt również w scenach humorystycznych, chociażby wtedy, kiedy córka wraz ze swoją sympatią nakrywa rodziców na łóżkowych baraszkach.

Jedno to genialnie napisać postacie na papierze, a drugie to przenieść je na ekran. Aktorzy w CODA są kapitalni, a nagrodzony Oscarem za rolę drugoplanową Troy Kotsur przechodzi sam siebie. Nieważne czy mowa o scenach komediowych, czy stricte dramatycznych. Jego twarz, mimika i gesty potrafią wyrazić więcej niż tysiąc słów - dosłownie i w przenośni. Tworzy świetny duet z ekranową żoną, czyli Marlee Matlin. Ta dwójka niesłyszących aktorów jest w tym co robi strasznie naturalna, w ich grze i relacjach jest pełno chemii, ciepła i zaangażowania. Aktorstwo przez wielkie A. Nie odstaje także młoda Emilia Jones, która nie tylko kreuje sympatyczną i dzielną młodą kobietę, ale także prezentuje nam swój talent wokalny. Osobiście uważam, że brak nominacji oscarowej dla piosenki "Both Sides Now" to mały skandal. Sam utwór w filmie wypada przepysznie, powoduje ciarki.

Jestem zadowolony, że współczesne Hollywood znalazło miejsce dla filmu takiego, jak CODA. Proste, aczkolwiek urocze kino z ważnym przesłaniem, w którym rodzina i jej dobra jest najważniejsze. Pewnie nie jest to najważniejszy film w historii, który otrzymał statuetkę, pewnie nie zostanie zapamiętany przez publikę na wieki, ale w tym momencie wcale się to nie liczy. CODA to film udany i świetnie, że dzięki oscarowemu sezonowi więcej ludzi o nim - nomen omen - usłyszy!