Nie tylko ubywa powietrza w trakcie opowiadania, a i zachcianek na zróżnicowane emocje i konkretny cios filozoficzno-moralny. Szybko traci siły kreatywności. 4

Kino Sci-Fi ma coraz trudniej, nie tylko ze względu na eksploracje tego gatunku, ale też na okoliczności poza kinowe, gdzie filmy osadzone w odległej rzeczywistości, dawały z jednej strony fascynacje i ekspresje wyobraźni na temat apokalipsy i kolonizowania innych planet... z bezpiecznym dystansem. Ten obecnie jest coraz mniejszy, a do dokumentalistyki coraz bliżej, dlatego też format i sposoby opowiadania robią coraz więcej wygibasów i kombinują, jak właśnie próbuje Tlen. Ten w filmie mierzy czas, ale niestety brakuje w nim niestety nie tylko tlenu z czasem, a napięcia, kreatywności i łatwo utrzymać dystans oraz nie tylko dosłownie stoi trochę w miejscu. Ucieczka z zamknięcia przewrotnie nie zawsze musi odnosić się do wolności, a rozwijająca się technologia nie zawsze jest powodem do klaskania, a do zwrócenia uwagi na jej nieetyczny wymiar. Niestety, to tylko liźnięcie tych tematów, gdzie nie pojawia się żaden znaczący przewrót fabularny, a duchota nie jest współodczuwana. Małe przedawkowanie pojęcia inny i oszczędny w kontekście kina apokaliptycznego, co brzmi intrygująco, a finalnie mamy nieskutecznie próbujący się wyróżnić film o gorzkiej stronie cywilizacji śmierci, który nie ma czym się za dużo w głowę wwiercić.

Tlen (2021) - Mélanie Laurent

Zostajemy "zamknięci" razem z młodą kobietą, która nie ma pojęcia dlaczego znajduje się i nie może się wydostać z kapsuły kriogenicznej. Jedynym kontaktem jest głos maszyny, który ma pulę odpowiedzi na część pytań i nie wyręczy jej w tym labiryncie poszukiwań. Przechodzi różne etapy, od szoku i dezorientacji, po obłęd i panikę do odzyskiwania pamięci, która będzie jej niezbędna do odpowiedzenia sobie na pewne pytania i odpowiedzenia sobie i nam na pewne pytania. Wyobrażone i realne przeplatają się z jej stanem psychicznym i jesteśmy współuczestnikami tego balansowania po jej percepcji, a rzeczywistości. Jej zegarem, który głośno odlicza czas do jej odejścia, jest poziom tlenu. Czy wystarczy jej czasu, by znaleźć odpowiedzi na pytania, które pomogą jej się uwolnić oraz, czy bycie zamkniętą w małej przestrzeni to jej jedyny problem?

Tlen zaczyna się bardzo fascynująco. Klaustrofobiczna i duszna atmosfera, gdzie razem z bohaterką przemierzamy pewne stany jej psychiki i zwiedzamy pamięć, odkrywając kolejne pola. Przekornie doświadczamy poczucia, że nie w każdym filmie wystarczy wyjść z zamknięcia, by zaczerpnąć świeżego powietrza i odzyskać wolność. To dosyć sprytne, jednak szybko uchodzi tytułowy tlen z dalszych kroków opowieści. Zaczynamy się czuć, jak w ciekawej historii escape room, ale wszystkie plot twisty są dla efektowności i nie niosą ze sobą żadnych wniosków, też i większych refleksji, a debata o moralności cywilizacji i tego, że odkrywanie innych planet, to przedłużenie naszej niszczycielskiej działalności przepada, traci impet i zaczyna być zachowawczo w tych wnioskach, jak gdyby film chciał dać widzowi prostą nadzieję, na początku jednak zdezorientować, ale brakuje śmiałości i werwy. Nie za dużo potrafi wymyślić przy tak ograniczonych manewrach pod względem przyjętej formy jedności miejsca, czasu i przestrzeni.

Tlen (2021) - Mélanie Laurent

Tlen wypada jako film stracony szans, bo jednocześnie świetnie ucieka od wielkiego rozmachu i przepychu, efekciarstwa i zabawy w kolonizacje w stylu wycieczki na marsa Matta Damona, ale nie proponuje żadnej trudnej zagadki do rozwikłania ani intelektualnego wysiłku, a nastrój działa dosyć epizodycznie, bo manewruje między nostalgią, frustracją, złością. Hamuje się niepotrzebnie. Z czasem te nieodparte pragnienie poznawania dalej, zostania z bohaterką zaczyna mijać, bo enigmatyczna atmosfera staje się jednak o wiele bardziej czytelna. Miało być o progresie technologii i regresie człowieczeństwa, a jednak sił nie wystarczyło, by to nie było po prostu przeciętnym opowiadaniem o przyszłości z bardzo mało odczuwalną drzazgą filozoficzno-moralną. Traci siły o wiele wcześniej, niż pojawiają się napisy.