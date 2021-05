Wolka to definicja przeciętnego kina. Ma ogromny potencjał, ale traci wiarygodność i nie potrafi wykrzesać emocji z trudnego ringu życiowego na jakim staje nasza bohaterka. 4

Dostajemy próbę zrobienia kina pełnego gniewu, bezkompromisowości i uciekania od kanonu postrzegania kobiety na przykładzie wychodzącej za chwilę z więzienia bohaterki w filmie Wolka. Niestety od początku mamy ogromne nierówności pomiędzy chęcią oddania chropowatych trudów konfrontacji z przeszłością, a zuchwałym opowiadaniem o granicy kobiecej wytrzymałości i niepoddawania się społecznej presji patriarchatu, czekania na werdykt mężczyzn wobec naszych wyborów. Niestety finalnie mamy średnio skuteczny i bardzo pretekstowy, niezostający z nami na długo i emocjonalnie w ogóle niepogłębiony dramat rodzinny, o sile uczucia. To też podróż w celu odnalezienie siebie sprzed lat w różnych znaczeniach tego słowa, która wychodzi jednoznacznie i naprawdę bardzo szablonowo. Do utraty tchu, co samo dech traci szybciutko.

Anna wychodzi po piętnastu latach z więzienia. Nie dostajemy żadnych czołobitnych flashbacków i nie wiemy bardzo długo, dlaczego kobieta musiała swoje odsiedzieć. Wychodzi i bardzo szybko, bez chwili zastanowienia załatwia dokumenty, by móc wyruszyć na Islandię do swojej siostry. Jest zdeterminowana, odbiera życie jako nieustanną konfrontację i uważa, że jeżeli Ty kogoś nie zjesz, to zjedzą Ciebie - jest przekonane o prawie silniejszego. Sytuacja okaże się, kiedy dotrze już na miejsce o wiele bardziej skomplikowana i posiadająca więcej ciężkich węzłów, których nasza bohaterka nie mogła rozplątać przez tyle lat.

Wolka to produkcja, która pretendowała do filmu o zagubieniu, a sama jest niestety rzeczą bardzo zagubioną. To jest wybitnie proste rozdanie i bardzo mało co nas w tej tendencyjnej historii, w której mogło kipieć aż od emocji, a potencjał problemu jest również spory, zaskoczy. Alfabet filmowy jest wyjątkowy prosty, a motywy, które się tutaj pojawiają jednoznaczne. Na dodatek wśród tej jej zuchwałej i przebojowej walki nie ma niestety żadnego realnego elementu zaskoczenia, wszystko samo się zapowiada. To kino zrobione dosyć ciężką ręką niestety, a pro ciężaru, to takiego też nie dźwignęła główna bohaterka zagrana przez Olgę Bołądź. Wśród realistycznych kwestii, braku nieznośnej liryki między toaletą, a wytarciem rąk w ręcznik, jaj partie dialogowe brzmią mocno zmanierowane, z pewnym naddatkiem. Tym bardziej film traci akcje, bo jednak pozostając w temacie ciężaru, to on spoczywa na jej barkach, gdyż jest inicjatorką zdarzeń, pragnień i ich realizacji.

Gdyby ta produkcja miała, tak wyjątkowe zdjęcia i widoki, jak pomysł, to byłby to żywotny obraz świetnego dramatu na ringu z obyczajami w imię uczucia. Jednak jest anemiczny i kilka epizodów niestety nie jest w stanie odratować dosyć mizernej kondycji filmu. Wolka, to definicja przeciętniaka kinowego.