Wciągający thriller osadzony w latach 80. z Tomaszem Ziętkiem w roli milicjanta na tropie seryjnego mordercy homoseksualistów 7

Młody milicjant, Robert (Tomasz Ziętek), prowadzi w latach 80. śledztwo w ramach akcji "Hiacynt". Funkcjonariusze sprawdzają miejsca, w których spotykają się młodzi mężczyźni, przesłuchują co niektórych, a głównym zadaniem jest dotarcie do seryjnego mordercy homoseksualistów. Poznaje Arka (Hubert Miłkowski), studenta, z którym zaczyna się spotykać w celu zdobycia bliższych informacji, jednak ta znajomość wpłynie nie tylko na jego życie zawodowe, lecz także na sprawy osobiste.

W roku 1985 r. Minister Spraw Wewnętrznych, generał Czesław Kiszczak, rozpoczął akcję "Hiacynt", czyli nagonkę na osoby homoseksualne pod pretekstem walki z AIDS i przestępczością. Osoby "podejrzane o homoseksualizm" były zatrzymywane w domach, miejscach pracy, klubach i innych potencjalnych miejscach spotkań. Zmuszano ich do składania zeznań, podczas których pytani byli m.in. o nazwiska kochanków i pozycje seksualne, a następnie wymuszano od nich podpisanie oświadczeń, strasząc przed przekazaniem informacji rodzinie czy pracodawcy.

Marcin Ciastoń, autor scenariusza do filmu, otrzymał za niego nagrodę indywidualną 46. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Reżyserem był Piotr Domalewski - znany z szeroko nagradzanej Cichej nocy i Jak najdalej stąd, świetnie rysujący portrety psychologiczne swoich bohaterów. Podobnie jak w poprzednich swoich filmach, Domalewski zostawia nas z zamkniętą historią, natomiast z jeszcze większą listą pytań, niż mieliśmy w trakcie oglądania filmu.

W rolę Roberta wcielił się Tomasz Ziętek - jeden z najjaśniejszych młodych polskich aktorów, dla którego właśnie rozpoczął się najlepszy okres - na tegorocznym festiwalu w Gdyni triumfował dzięki swojej roli w Żeby nie było śladów i właśnie w Hiacyncie. I chociaż nie otrzymał w tym roku żadnej nagrody, z pewnością jest jedną z osób, które najbardziej zapadły w pamięć. Filmowego Arka zagrał Hubert Miłkowski, którego mogliśmy zobaczyć między innymi w Dywizjonie 303. Historia prawdziwa czy serialu W głębi lasu, przekonująco portretując młodego chłopaka zmagającego się z życiem w ciągłym strachu i ucieczkami przed milicją. Świetnie wypada również Marek Kalita (Wataha, Zaćma, Drogówka) jako ojciec Roberta, a jednocześnie szef milicji. Warto zauważyć, że autorka charakteryzacji do filmu, Daria Siejak, została za nią również nagrodzona na Festiwalu w Gdyni.

Prawdopodobnie szukając analogii do obecnej sytuacji politycznej, a jednocześnie ku przestrodze, sporo powstaje w ostatnim czasie filmów toczących się w rzeczywistości PRL-u lat 80.: ukazujący manipulacje władzy Żeby nie było śladów, portret człowieka igrającego z milicją w Najmro. Kocha, kradnie, szanuje, czy słodko-gorzka (przede wszystkim jednak słodka) Zupa nic. Hiacynt porusza problem homofobii, która niestety od pewnego czasu obecnie bardzo przypomina PRL-owską nagonkę i szukanie sobie kozła ofiarnego w postaci konkretnej grupy społecznej.

Obraz ma świetnie poprowadzoną narrację, bardzo dobrze się go ogląda i nie traci tempa. Jest to intrygujący film kryminalny, w którym czekamy wciąż na rozwój wydarzeń, a jednocześnie historia, która zasługuje na upamiętnienie - cieszy fakt, że jest to produkcja Netfliksa, zobaczy ją zapewne wielu widzów, i być może skłoni kogoś do przemyśleń.