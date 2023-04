Kilka doniosłych scen, do jakich przyłożyła rękę Ursula Meier, nie będzie w stanie wynieść jej filmu ponad poziom przeciętnej moralistyki 5

We wspólnym domu zabrakło nagle jednej z córek. Margaret, najstarsza z nich, urządziła matce karczemną awanturę, w wyniku której doszło do bijatyki. W konsekwencji córka została decyzją sądu odseparowana od reszty rodziny pod pręgierzem kary więzienia. Młodsza siostra namalowała na ziemi symboliczny okrąg znamionujący sto metrów, jakiego osądzona nie ma prawa przekroczyć. A mimo to napiętnowana Margaret interesuje się losem swoich bliskich, ciągle zbliżając do nienaruszalnej linii.

Niebieska linia (2022) - Valeria Bruni Tedeschi, Elli Spagnolo

„Wszystkie was utrzymywałam tym fortepianem” – wypomina chimeryczna matka. W wyniku rękoczynów straciła ona częściowo słuch. Dla kogoś dającego lekcje muzyki to niepowetowana strata. Fortepian w tym domu zwykłą losu koleją stał się zbędny. Dwie z trzech córek ujęły się za mamą. Marion ma dwanaście lat i chciałaby załagodzić konflikt ze starszą siostrą. Jej religijna egzaltacja może być w tym względzie właściwym środkiem pojednawczym. Louise z kolei spodziewa się dzieci. Wkrótce urodzi bliźniaki. Dla niej konflikt na linii matka-córka wyda się czymś abstrakcyjnym. Mama tymczasem znajduje sobie młodszego kochanka. Eliminacja jednej z córek nie robi na niej przesadnego wrażenia. „Za miłość!” – wznoszą toast zebrani podczas okazjonalnego przyjęcia. Brak Margaret nie jest odczuwalny przez tę, która taką nieobecność powinna odnotować w sposób automatyczny.

Niebieska linia mogłaby zostać filmem istotnym, gdyby odpowiedzialni za jej los autorzy zdecydowali się, o czym właściwie chcą opowiadać. Temat rodzinnego wykluczenia jest tu podjęty w sposób wyjątkowo niekonsekwentny. Nie bardzo wiadomo na dobrą sprawę, dlaczego Margaret odizolowana została z familijnego grona. Wstępna awantura, choć widowiskowa, wręcz komicznie pantomimiczna, nie tłumaczy powodów późniejszej ingerencji sądu. Margaret wyrzucono poza margines błękitnej linii, poobijaną oraz widowiskowo posiniaczoną. Mimo to dziewczyna lgnie na łono organizmu, który ją niebezpiecznie naznaczył i trwale alienował. Ursula Meier dowodząca planem filmu nie jest w stanie udowodnić, jakie motywacje ją pchnęły do zajęcia się właśnie taką tematyką. Kilka doniosłych scen, do jakich przyłożyła rękę pani reżyser, nie będzie w stanie wynieść jej filmu ponad poziom przeciętnej moralistyki. Epizod, w którym matka wraz ze swoim fortepianem zostaje wywożona na samochodowej platformie w rytm wzniosłych muzycznych pasaży, do takich miał prawo należeć. Podobnie jak fragment, w którym Margaret realizuje śpiewny duet z byłym partnerem mógłby stanowić pojednawcze credo. Zbyt mało to jednak jak na reklamę tego wszelako nieskoordynowanego pomysłu, który żywi się chaosem i przypadkiem.

Niebieska linia (2022) - Benjamin Biolay, Stéphanie Blanchoud

„Trudno stwierdzić, czy 100 metrów to daleko, czy nie” – konkluduje naiwnie Marion. Niedawno konsekwentnie wyznaczała na drogach i polach zasądzoną linię. Teraz dziewczynkę dopadły metafizyczne wątpliwości. Niesubordynowana Margaret tuż przed wyznaczoną granicą dawała siostrze bezinteresowne lekcje śpiewu. Dwunastolatka korzystała z tej usługi, wznosząc bogobojne chorały. Uniesienie wokalno-duchowe zbliżyło ją do siostry. Marion uznała, że ślepa litera prawa nakazująca zaznaczenie bezdusznej bariery nie ma sensu. Intencje Niebieskiej linii miałyby uzasadnienie, gdyby jej twórcy sami sobie wyznaczyli precyzyjne granice. Wtedy musieliby się zdecydować, co dokładnie mają zamiar pokazać. Bez mieszania w ten projekt niedorzecznych scen, wyrzucając je poza granicę. Niebieską lub jakąkolwiek.