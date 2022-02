Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Mój dług, czyli film w reżyserii duetu Denis Delić i Bogusław Job mógłby teoretycznie zostać potraktowany, jako sequel polskiego klasyka o tytule Dług w reżyserii Krzysztofa Krauzego z 1999 roku, ale tak oczywiście nie jest i nie powinno się go w ten sposób traktować. Nowa filmowa wersja historii Sławomira Sikory to całkowicie suwerenna produkcja, która nie ma nic wspólnego z filmem sprzed lat.

Mój dług (2021) - Piotr Stramowski

Sławomir Sikora, czyli przedsiębiorca, który wraz ze swoim partnerem biznesowym jest prześladowany przez bandytę próbującego wyłudzić od niego pieniądze, dokonuje w akcie samoobrony oraz desperacji morderstwa. Z tego też powodu trafia do więzienia na 25 lat, gdzie przychodzi mu się zmierzyć z całkiem nowym środowiskiem, w którym każdego dnia musi walczyć o przetrwanie. Aby przeżyć Sikora uczy się brutalnych reguł więziennego półświatka, lawirowania pomiędzy mordercami, złodziejami i recydywistami. Dopiero pomoc ze strony działaczki na rzecz praw człowieka jest szansą na opuszczenie więziennych krat i zaczęcia wszystkiego od nowa.

Mój dług to strasznie chaotyczne kino, które w dosyć męczący sposób opowiada nam historię Sławomira Sikory. Twórcy skaczą z jednego wątku na drugi niczym z kwiatka na kwiatek. Do tego pozwalają sobie dorzucić do filmu retrospekcje, które wydają się być wciśnięte w tę historię na siłę. Reżyseria duetu Denis Delić i Bogusław Job leży, jest strasznie toporna, a w połączeniu ze wspomnianym chaosem, za który odpowiada nieumiejętny montaż, odbiera w wielu momentach ochotę na dalsze oglądanie filmu.

Mój dług (2021) - Bartosz Sak

Twórcy najlepiej wypadają wtedy, kiedy przedstawiają nam realia więziennego życia. Wiele scen jest naprawdę brutalnych i mocnych, ludzie o słabszych nerwach mogą odwrócić na chwilę wzrok od ekranu. Pod tym względem Denis Delić i Bogusław Job wydają się nie mieć żadnych hamulców i ja sam z tym problemu nie mam. Mój dług w bardzo wymowny sposób pokazuje, że więzienie to nie przelewki i nie ma tutaj miejsca na romantyczne historie. Chociaż oczywiście zdarzają się momenty nieco luźniejsze, gdzie chwilowe przyjaźnie rodzące się pomiędzy więźniami pozwalają im oderwać się od otaczającej rzeczywistości.

Na pewno na wyróżnienie zasługuje także obsada aktorska, która robi co może, aby naprawić błędy reżyserów i montażystów. Bartosz Sak jest naprawdę dobry i przejmujący w roli Sławomira Sikory. Nie jest to może kreacja na miarę tej Piotra Trojana z filmu 25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy, ale nie oszukujmy się - ten drugi miał okazję pracować pod nadzorem zdecydowanie bardziej utalentowanego reżysera oraz po prostu przy lepszym, filmowym projekcie. Mimo wszystko Sak i jego koledzy z planu dają radę!

Mój dług (2021) - Bartosz Sak, Michał Pietrzak (II)

Mój dług korzysta ze sprawdzonych klisz i schematów kina więziennego. Korzysta także z rzeczy, której nie lubię w filmach, czyli to co najważniejsze dzieje się tak naprawdę poza ekranem. Wątek postaci działaczki na rzecz praw człowieka, w którą wciela się Olga Bołądź, został całkowicie spłycony i skrócony do minimum. Tak naprawdę osoba, która powinna być zaraz obok Sikory najważniejszą postacią w tej historii, zostaje odsunięta na trzeci plan i pojawia się na kilka minut. Jej walka o wolność zostaje umniejszona tak bardzo, jak tylko się dało.

Kolejną rzeczą, której nie znoszę w trakcie oglądania filmu jest nuda. Taka niezamierzona nuda. Na ekranie niby dzieje się sporo, ale tak naprawdę nie dzieje się nic. Brak w tym większej dawki emocji i próby zaangażowania widza. Kiedy już coś zaczyna się dziać, to twórcy urywają dany wątek. Podobnie traktowani są bohaterowie drugiego i trzeciego planu - znikają bez śladu, aby po kilkunastu minutach znowu pojawić się na ekranie. To jest właśnie ten chaos, o którym wspomniałem wcześniej.

Mój dług (2021) - Piotr Stramowski, Bartosz Sak

Mój dług wydaje się być filmem, który musiał powstać i tyle. Nie ma w nim żadnej większej wizji. To nudne i stereotypowe kino z kilkoma przebłyskami. Zdecydowanie lepiej sięgnąć po 25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy, które w każdym aspekcie jest kinem lepszym.