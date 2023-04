Nawet gdy Michał Węgrzyn jakimś elementem zdradzi chęć wyjścia poza horyzont płaskiej komedii gangsterskiej, zaraz udowodni, że siedzi po uszy w samym epicentrum jej banału. 4

Troje przyjaciół postanawia okraść NBP. Sytuacja jest ku temu sprzyjająca. W kraju ogłoszono lockdown. Większość instytucji pracuje zdalnie lub na pół gwizdka. Maseczki gwarantują częściową anonimowość mieszkańców metropolii. W tej sytuacji łatwiej dokonać skoku i potem się sprawnie ulotnić. Jeden z członków wspomnianej trójki zajmuje ważne stanowisko we wzmiankowanym banku. Wszyscy przyjmują dla własnego bezpieczeństwa pseudonimy. „Sars”, „Covida” i „Virus” to kamuflaż w tym względzie mało wyszukany, ale dość skuteczny. Podczas pandemii symbole te przewijały się co i rusz w przestrzeni publicznej. Skok się dokonał bez udziału publiczności kinowej. Tę doproszono na pokaz dogrywki toczącej się już po nim. Gang chce się skutecznie upłynnić, przedtem dokonawszy sprawiedliwego podziału łupów.

Blef doskonały (2023) - Piotr Witkowski (I), Karolina Chapko, Aleksander Mackiewicz

„Ktoś leci z nami w misie-patysie” – mówi, eks-komandos z misji w Iraku, „Virus”. To on będzie narratorem oraz inspiratorem zuchwałej kradzieży. I rzeczywiście, sprawy nie idą po myśli złodziei. Plan był misterny, ale w jego szczegóły wkradł się chaos. Dochodzi zatem do porachunków w łonie grupy. Co ważniejsze ktoś spoza szajki wyczuł okazję na przejęcie zysku. Im wszystkim łącznie depcze po piętach nadto duet policyjny o dziwnych konotacjach. „Rusek” i „Niemiec” to dwaj gliniarze z rodowodem pedagogicznym. „Wspólny przytulas”, jaki sobie fundują na rozstanie złoczyńcy, wkrótce pozostaje jedynie nieaktualnym śladem dawnej współpracy. W rzeczywistości wszyscy woleliby zapomnieć o sobie, odcinając kupony od brawurowej akcji. Każdy ma zamiar osiąść w innym, bezpiecznym zakątku świata. „Jedźmy na lotnisko, póki mamy aktualne testy!” – komenderuje ktoś z przestępczej drużyny.

Blef doskonały to kolejny kontrowersyjny wykwit twórczości Michała Węgrzyna. Reżyser, który zasłynął filmem Gierek, tym razem nie dociska aż tak mocno stopy na gaz fantazji twórczej. W poprzedniej inscenizacji sportretował Węgrzyn między innymi ascetycznego generała Jaruzelskiego jako pyszałka, trzymającego nogi na stoliku podczas dyplomatycznych rokowań. Teraz do takich prowokacji reżyser się nie posuwa. Kręci zaś film, którego istotę niełatwo pojąć. Covid dał twórcom nieliche pole do popisu. Anonimowość wynikła z niecodziennego zjawiska podsuwała niepoliczoną przestrzeń pomysłów, jakie można by wykorzystać na planie. Michał Węgrzyn wybrał z niej najbardziej niedorzeczną. Oto dobrze sytuowani obywatele kuszą się na sowity zysk tylko dla uczynienia zadość niezaspokojonym wrażeniom emocjonalnym. Węgrzyn nie zrobił wiele, by swój pomysł ponieść poza granice porachunków mafijnych. Naturszczyk o godnej wykorzystania vis comica Tomasz Oświeciński mógłby przełamać impas w tej kwestii, gdyby otrzymał do wypowiedzenia profesjonalnie skrojone kwestie. Zaoferowano mu jedynie te infantylnie spisane gdzieś na kolanie. Wspomniany „Virus” miota się w swoim komentarzu z offu, który w założeniu miał być dowcipny, pozostał jedynie zagmatwany. „Akcja jak u Patryka Vegi” – piśnie nie bez racji któryś z bohaterów Blefu doskonałego. Dzieje się dużo, szybko i efekciarsko. Tylko nie wiadomo, czemu to właściwie służy.

Blef doskonały (2023) - Mikołaj Roznerski, Tomasz Oświeciński, Agnieszka Kawiorska

„Wychodzimy w odstępie czasowym” – zarządza „Virus” podczas narady w tajnym lokalu, tuż po śmiałej ucieczce przed obławą. Scena niemal przypominająca konspiracyjne zebranie podziemne w czasie okupacji obnaża niemoc reżysera na sfilmowanie czegoś autorsko oryginalnego. I nawet gdy Węgrzyn jakimś elementem zdradzi chęć wyjścia poza horyzont płaskiej komedii gangsterskiej, zaraz udowodni, że siedzi po uszy w samym epicentrum jej banału.