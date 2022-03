"Peacemaker" w ostatecznym rozrachunku to rozrywka czystej wody, która pięknie dopełnia kinowe dokonanie Gunna! Panie reżyserze, robisz Pan to dobrze. 7

Peacemaker za sprawą premiery HBO Max wreszcie dostępny legalnie w Polsce! Nie mogłem, więc odmówić sobie przyjemności nadrobienia jednej z najważniejszych serialowych premier 2022 roku. Zważywszy na to, że jestem wielkim fanem kinowego spin-offu w reżyserii Jamesa Gunna, czyli Legion Samobójców: The Suicide Squad.

Peacemaker (2022-) - John Cena

Peacemaker to tak naprawdę kontynuacja przygód tytułowego bohatera po wydarzeniach, które mieliśmy okazję obejrzeć w filmie kinowym o Legionie samobójców. Christopher Smith cały czas wierzy w pokój na świecie... niezależnie od ofiar, które oczywiście będą musiały pojawić się w trakcie jego szerzenia. Po ponownym trafieniu do więzienia, i ponownym jego opuszczeniu, Peacemaker dołącza do nowej grupy mającej zadanie z inwigilowania, a następnie zniszczenia kosmicznej rasy, która zamierza przejąć kontrolę nad naszą planetą.

Największą siłą serialu Jamesa Gunna jest fakt, że udało mu się przenieść na mały ekran klimat swojego kinowego hitu. Peacemaker to Legion Samobójców: The Suicide Squad w nieco mniejszym wydaniu. Bohaterowie nadal przeklinają, zabijają bez opamiętania, na ekranie leją się hektolitry posoki, a gdzieś w tle budują się i rozwijają relacje pomiędzy postaciami. Bo to właśnie te postacie tworzą Peacemakera. Tak, jak w filmie, tak i tutaj James Gunn zdaje sobie sprawę, że to właśnie oni muszą być motorem napędowym historii, która zdaje się być dodatkiem. I to jest w tych produkcjach najlepsze!

Peacemaker (2022-) - John Cena

Przepychanki słowne pomiędzy tytułowym bohaterem z resztą bohaterów, czy nawiązanie przyjacielskich relacji z nową postacią, której w filmie nie doświadczyliśmy, czyli Vigilante, to złoto najczystszej postaci. Czuć od nich chemię i najzwyczajniej wielką sympatię do siebie. Gołym okiem widać, że John Cena i reszta obsady musieli bawić się wybornie w trakcie kręcenia zdjęć. Wisienką na tym torcie jest najlepszy przyjaciel Chrisa, komputerowo wygenerowany orzeł o imieniu... Orzełek. Absolutny mistrz drugiego planu i comic relief najwyższym - nomen omen - lotów!

Oczywiście gdzieś na tym wszystkim cierpi sama intryga i fabuła, ale można to wybaczyć za sprawą świetnych postaci i humoru serwowanego przez Jamesa Gunna. Twórca nie boi się również nawiązań do innych produkcji należących do DC Extended Universe i bardzo chętnie z tego korzysta. Co więcej - nie ma żadnych oporów przed żartowaniem, chociażby z Ligi Sprawiedliwości. Tutaj prawdziwym celem zdaje się być Aquaman, który dostaje sierpowego przy każdej możliwej okazji. Gunn uwielbia puszczać oczko do fanów DC i chwała mu za to, ponieważ wyłapywanie tego typu smaczków działa, jak najbardziej na korzyść.

Peacemaker (2022-) -

Peacemaker traci nieco rozpędu, kiedy próbuje poruszać nieco poważniejsze rzeczy, jak dzieciństwo i dojrzewanie Chrisa, jego relacje z ojcem i śmierć brata. Pomimo tego, że jest to dosyć ważne w kontekście budowania i rozwoju Peacemakera, jako postaci, to nie za bardzo polubiłem te momenty. Nieważne. Peacemaker w ostatecznym rozrachunku to rozrywka czystej wody, która pięknie dopełnia filmowe dokonanie Gunna! Czekam z wielką niecierpliwością na dalsze przygody niosącego pokój antybohatera i jego kompanów, a także na następne spin-offy Jamesa! Panie reżyserze, robisz Pan to dobrze.