"Emergency", czyli jedna z największych niespodzianek tegorocznego festiwalu filmowego w Sundance trafiła do oferty platformy streamingowej Amazona, czyli Prime Video. W Polsce produkcję możemy znaleźć pod tytułem Dylemat - i to właśnie ten tytuł zdecydowanie trafniej oddaje to, z czym borykać muszą się główni bohaterowie filmu Careya Williamsa, który zaadaptował swoją krótkometrażówkę z 2018 roku na pełny metraż.

Dylemat (2022) - Sebastian Chacon, Donald Elise Watkins, RJ Cyler

Głównymi bohaterami opowieści jest mieszkająca razem trójka studentów - Latynos oraz dwóch czarnoskórych mężczyzn. W trakcie wiosennej przerwy dwóch ostatnich zamierza zaliczyć legendarną trasę wszystkich dostępnych imprez na kampusie. Niestety tuż przed samym rozpoczęciem imprezowania w ich mieszkaniu znajdują upojoną alkoholem białą dziewczynę. Panowie z racji obawy przed wezwaniem odpowiednich służb i ich reakcji na zaistniałą sytuację, podejmują decyzję o przewiezieniu młodej kobiety do szpitala.

Dylemat to film, który na festiwalu w Sundance otrzymał nagrodę imienia Waldo Salta przyznawaną najlepszemu scenariuszowi. Nie mam zamiaru rozwodzić się nad tym czy był to słuszny wybór, czy też nie - wszak nie widziałem innych produkcji walczących na tym legendarnym festiwalu kina niezależnego - ale mogę chociażby wydać wyrok, jak Carey Williams go wykorzystał i czy zrealizował dobry film. I spiesząc z odpowiedzią - nie, nie udało mu się.

Dylemat (2022) - Madison Thompson, Sabrina Carpenter

Dylemat to połączenie wielu gatunków, które w ogólnym rozrachunku mają być przede wszystkim ważnym głosem. Ma to być kino społeczne pełną gębą traktujące o systemowym rasizmie oraz strachu czarnoskórych obywateli przed policją i służbami mundurowymi. Jasne, rozumiem to, aczkolwiek film traci na mocy poprzez nieumiejętność reżysera w prowadzeniu tej historii.

Film zaczyna się, jak jakaś kumpelska komedia, w której główni bohaterowie mają zamiar nawalić się alkoholem i pobawić się na imprezie, aby za moment przenieść nas do świata thrillera, który ma nam chyba zagwarantować suspens wielkości góry lodowej, w która uderzył Titanic. Nic z tych rzeczy, ponieważ ciągłe mieszanie gatunkami nie wychodzi Careyowi Williamsowi najlepiej. Co więcej w pewnym momencie dochodzą do tego jeszcze dramaty rodzinne i wspomniane przeze mnie kino społeczne. Najzwyczajniej w świecie reżyser wziął na barki za dużo i zrobił film strasznie chaotyczny, który nie za bardzo wie czym ma być.

Dylemat (2022) - Sabrina Carpenter

Doceniam Dylemat za próbę bycia "czymś" więcej, aniżeli kolejnym filmem o tym, jak czarnoskórzy mają źle w Ameryce. Carey Williams chciał zrobić coś świeżego, ale poległ na całej linii. Za dużo w tym komedii charakteryzującej serię "Kac Vegas" (dodatkowo pozbawionej odpowiedniego humoru) i dziwnego klimatu rodem z "night movies" w stylu Po godzinach. Reżyserowi nie pomagają też aktorzy w głównych rolach, którzy nie za bardzo potrafią w kino kumpelskie. Naprawdę miałem cały czas wrażenie, że postacie Seana i Kunle'a po prostu się nie lubią. Mało chemii, mało charyzmy, za to bardzo dużo zmarnowanego potencjału.