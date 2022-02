Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Patrząc na filmografię Rolanda Emmericha można dojść do wniosku, że niemiecki filmowiec nie za bardzo lubi naszą planetę. To właśnie ona jest głównym celem w większości jego filmów i oczywiście nie inaczej wygląda sprawa z najnowszym dziełem znanego reżysera - Moonfall. Niestety tym razem Emmerich postanowił zaatakować również inteligencję swoich widzów.

Moonfall (2022) - John Bradley (XXIV)

Moonfall to katastroficzne widowisko, w którym grupka bohaterów musi uratować Ziemię. W jakiś przedziwny sposób Księżyc zostaje wybity z jego orbity i zmierza w kierunku planety, co oczywiście będzie skutkowało jej zniszczeniem. Dyrektorka NASA i astronautka Jo Fowler, jej kolega po fachu Brian Harper oraz teoretyk spiskowy KC Houseman muszą znaleźć sposób na uratowanie Ziemi - w tym celu wyruszają na Księżyc, aby dowiedzieć się, co stało się z naturalnym satelitą błękitnej planety.

Zacznijmy od tego, że Moonfall, jak na kino katastroficzne jest strasznie nijakie i nudne. I to nie chodzi tylko i wyłącznie o kwestie fabularnych schematów, które są tak charakterystyczne dla tego rodzaju kina. Moonfall jest biedne wizualnie - film Rolanda Emmericha nie zachwyca w zasadzie niczym. Co więcej ekranowa rozwałka staje się po chwili nużąca i nie pokazuje nam absolutnie nic nowego. Nic czego nie widzielibyśmy w poprzednich dziełach niemieckiego filmowca. Efekty specjalne są słabe, a niektóre CGI krajobrazy wyglądają wręcz kuriozalnie źle - green screen wylewa się z ekranu. Także, jeśli liczyliście na to, że chociaż pod tym względem Moonfall dostarczy Wam coś dobrego, to niestety wyjdziecie bardzo rozczarowani.

Moonfall (2022) - Patrick Wilson (I)

Do nieciekawej formy audio-wizualnej filmu należy dodać jeszcze przekomiczną fabułę, która z minuty na minutę staje się coraz bardziej absurdalna. Gdyby hollywoodzkie przeskakiwanie rekina było dyscypliną olimpijską, Roland Emmerich prawdopodobnie wyjechałby z takiej imprezy z workiem medali. Moonfall co jakiś czas serwuje nam kuriozalne twisty fabularne, a kolejne teorie prezentowane nam na ekranie przez bohaterów powodują nieświadome łapanie się za głowę i zadawanie sobie pytań w stylu: "Co ja właściwie oglądam?".

Roland Emmerich nie byłby sobą, gdyby w kinie katastroficznym nie zahaczył o wątki destrukcji w rodzinie głównych bohaterów. Podobnie, jak to było w Pojutrze czy sequelu Dnia niepodległości, tak i w Moonfall mamy konflikty na linii rodzic - dziecko, rozwody, kłótnie, brak akceptacji przez dzieci nowych partnerów swoich rodziców, i tak dalej, i tak dalej. A wszystko w otoczeniu kosmicznego zagrożenia. Jednym słowem - nuda! Granie cały czas tych samych - i tak przecież nienajlepszych numerów - staje się w końcu męczące. Jak widać nie dla Emmericha.

Moonfall (2022) - Halle Berry, Patrick Wilson (I)

Moonfall to niepoważne kino, które chciałoby mówić - tak przynajmniej mi się wydaje - o poważnych rzeczach. Emmerich niestety nie za dobrze się w tym odnajduje. Reżyser zamiast tworzyć kino proste, będące fajną rozrywką z efektowną rozwałką, daje nam ciepłe kluchy z nieciekawą warstwą wizualną i zagmatwanymi teoriami spiskowymi, które nie mają najmniejszego sensu. Najgorsze co może spotkać hollywoodzki blockbuster to bycie głupkowatym i absurdalnym kinem zrobionym na poważnie. Moonfall właśnie takie jest.