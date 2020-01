Filmy należące do Kinowego Uniwersum Marvela rzadko kiedy napotykają na swojej drodze problemy. Niestety nie można powiedzieć tego o wyczekiwanej kontynuacji przygód Doktora Strange’a.

Scott Derrickson ustąpił ze stanowiska reżysera filmu Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Informacja została już potwierdzona przez Marvel Studios, a powodem odejścia człowieka, który przecież nakręcił pierwszą odsłonę przygód Doktora Strange’a miały być różnice artystyczne.

Marvel Studios i Scott Derrickson polubownie zakończyli współpracę przy "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" z powodu różnic twórczych. Jesteśmy wdzięczni Scottowi za jego wkład w MCU.

można przeczytać w oświadczeniu studia

Na kilka słów postanowił zdecydować się sam zainteresowany.

Marvel i ja wspólnie zgodziliśmy się rozstać z "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" z powodu różnic twórczych. Jestem wdzięczny za wspólną pracę i pozostaje przy filmie jako producent wykonawczy.

oznajmił Scott Derrickson

Produkcja filmu ma wystartować w maju i na ten moment nie ma mowy o jakichkolwiek opóźnieniach. Marvel Studios poszukuje następcy dotychczasowego reżysera.

Premiera Doctor Strange in the Multiverse of Madness będzie miała miejsce 7 maja 2021 roku.