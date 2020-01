Amerykańska stacja The CW potwierdziła zamówienie pierwszego sezonu rebootu kultowego serialu Strażnik Teksasu, gdzie w głównej roli występował Chuck Norris.

W nowej odsłonie, w głównego bohatera wcieli się Jared Padalecki, którego znamy z serialu Nie z tego świata. Twórcami serii będą Anna Fricke (Miasteczko Wayward Pines) i Dan Lin (Godzilla II: Król potworów).

Akcja serii toczyć się będzie wokół Cordella Walkera, wdowca opiekującego się dwójką dzieci, żyjącego według własnego kodeksu moralnego. Po dwuletniej pracy pod przykrywką postanawia powrócić w rodzinne strony do Austin, na miejscu odkrywa, że jest tutaj sporo do zrobienia. Jego marzeniem jest zbudowanie dobrej relacji z potomkami, bardzo konserwatywną rodziną i nową partnerką. Niepokoi go jednak sporo nieprawidłowości w śledztwie oraz okoliczności w jakich zginęła jego żona.

Seria będzie rebootem, także nie zobaczymy tutaj żadnych szczególnych nawiązań do wcześniejszej serii. Co ciekawe będzie to kolejny start kultowego serialu po Czarodziejkach, Dynastia i Roswell, w Nowym Meksyku.

Strażnik Teksasu wyświetlany był przez osiem sezonów, a także doczekał się również filmu telewizyjnego.