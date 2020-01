9 lutego Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej przyzna kolejne nagrody filmowe, te najbardziej prestiżowe, czyli Oscary. Co roku zalewa nas fala komentarzy przed ogłoszeniem nominacji i już w momencie, gdy wszystko jest jasne. Wtedy można powiedzieć, że wyścig zaczynamy od nowa, kampania rusza z kopyta.

Co ciekawe w historii tej nagrody możemy zrobić miejsce na kącik Złotego Globu. Wiele osób ze Świata kina i filmu uważa, że to rozdanie może być wyznacznikiem i przybliżyć nas do poznania laureatów Nagrody Akademii Filmowej… Czy aby na pewno? Przyjrzyjmy się tym kilku przypadkom (tylko XXI wiek), które mają wymiar sporego kalibru ciekawostki!

Kiedy zdobywca Złotego Globu (za męską rolę pierwszoplanową) nie dostaje nominacji do Oscara, a jego konkurent już TAK:

1. ROK 2020:

Leonardo DiCaprio vs Taron Egerton

Nieprzypadkowo Taron znalazł się na froncie tego artykułu. Młody aktor pokonał legendę kina Leo, w kategorii Najlepszy aktor w komedii lub musicalu, ale mimo to nie dostał nominacji w oscarowym wyścigu. Pytanie… Która rola według Was jest lepsza?

DiCaprio w filmie Once Upon a Time in Hollywood

2. ROK 2018:

Daniel Kaluuya vs James Franco

Tutaj sprawa jest bardziej oczywista, bo ma tło ruchu, afery #metoo. James Franco padł ofiarą kilku domysłów, oskarżeń – niestety dla samego aktora sytuacja miała miejsce między przyznaniem jednej nagrody a zdobyciem ewentualnej nominacji do Oscara. Daniel nagrody nie zdobył (miał piekielnie mocnych rywali – faworyzowany Gary Oldman, Daniel Day-Lewis, Timothée Chalamet oraz Denzel Washington), ale na zawsze zapisał się w historii.

Co sądzicie o tej sytuacji? James zasługiwał na nominację?

3. ROK 2003:

Nicolas Cage vs Richard Gere

Ostatni przypadek w XXI wieku, mniej świeży, bo z 2003 roku. Nicolas Cage z nominacją w kategorii Najlepszy aktor pierwszoplanowy za film Adaptacja (2002) zostawił w tyle Richarda Gere, który został laureatem Złotego Globu (Chicago (2002)). Ciekawy jestem czy krytycy aktorskich możliwości Nicolasa pamiętają o takim występie… Macie swoje ulubione filmy z udziałem tego aktora?

Nicolas Cage w filmie Next

XXI wiek dostarczył nam trzy przypadki. Co o nich sądzicie?

Czy to spore pominięcia, a może za nimi kryją się inne aspekty niż tylko czyste rzemiosło aktorskie?