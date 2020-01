Rozpoczęły się zdjęcia do "Listy do M. 4"

Jeszcze w tym roku do kin trafi czwarta już odsłona hitowej polskiej serii Listy do M. Właśnie padł pierwszy klaps na planie produkcji. Czy kolejny raz seria podbije rodzimy boxoffice?

Reżyserem filmu jest Patrick Yoka. W rolach głównych powrócą Tomasz Karolak, Agnieszka Dygant i Piotr Adamczyk. Do obsady zaproszono również nowe gwiazdy, których nazwiska zostaną ujawnione przez producenta już wkrótce.

Listy do M. 4

Przypomnijmy, że pierwsza część Listy do M. w 2011 roku przyciągnęła do kin ponad 2,5 mln widzów, zdecydowanie zostawiając konkurencję w tyle (kolejny film w rankingu Och, Karol 2, miał o ponad prawie 800 tys. mniej). W 2015 roku pojawiła się druga część serii Listy do M. 2, gromadząc już ponad 2,9 mln widzów, kolejny raz zostawiając inne produkcje w tyle, tym razem o ponad 2 mln widzów. Trzecią cześć Listy do M. 3 nakręcono dwa lata później, by znów zdominować rankingi, z ponad 3 mln widownią. Te wyniki pokazują, że każdy kolejny film z serii gromadzi coraz więcej osób w kinach, ciekawe, czy najnowsza część utrzyma dotychczasową tendencję.

Premiera filmu w kinach od 4 listopada 2020.