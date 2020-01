26 projektów skorzystało z systemu zachęt finansowych dla filmowców w Polsce w pierwszych miesiącach funkcjonowania programu. Polski Instytut Sztuki Filmowej przyznał ponad 51 milionów złotych na wsparcie produkcji audiowizualnej.

Zachęty dla filmowców zostały wprowadzone w Polsce w lutym ubiegłego roku. Systemowe rozwiązanie, którego podstawowym zadaniem jest wspieranie produkcji audiowizualnej polega na zwrocie 30% kwalifikowalnych kosztów poniesionych na realizację w Polsce filmów i seriali. Środki finansowe pochodzą bezpośrednio z budżetu państwa, a programem zarządza Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Wśród zagranicznych producentów, którzy jako pierwsi sięgnęli po polskie zachęty prym wiodą producenci z Niemiec. W lecie na południu Polski zrealizowano zdjęcia do Dezertera, niemieckiego mini serialu osadzonego w czasach II wojny światowej. Jesienią na wybrzeżu powstawały zdjęcia do niemiecko-duńskiego serialu katastroficznego Sloborn oraz rozgrywającej się w środowisku cyrkowców fabuły Ein Sommer. Wśród wspartych produkcji znalazły się też trzy seriale powstające na zlecenie międzynarodowych stacji i serwisów streamingowych – Opus Film nakręcił w Łodzi drugi sezon Ultraviolet dla stacji AXN; ATM Grupa na zlecenie serwisu Netflix realizuje thriller W głębi lasu, adaptację bestsellerowej powieści Harlana Cobena; a HBO przygotowuje kryminalny serial Odwilż, do którego zdjęcia rozpoczynają się w styczniu w Szczecinie.

Psy III

Pozytywną weryfikację przeszły także cztery międzynarodowe koprodukcje: powstająca w niemiecko-luksembursko-polskiej współpracy Misja Ulji Funk – komedia familijna w konwencji kina drogi; osnuty wokół sprawy Grzegorza Przemyka polsko-czeski dramat Żeby nie było śladów Jana P. Matuszyńskiego; Masażysta – realizowany we współpracy z Niemcami nowy film Małgorzaty Szumowskiej oraz Inni ludzie – debiut fabularny Aleksandry Terpińskiej na podstawie prozy Doroty Masłowskiej, koprodukowany przez studio Warner Bros. Wsparcie otrzymają także dwa seriale animowane dla najmłodszych widzów Szmatkowe królestwo oraz Latający Miś i Strażnicy Legend.

Wśród krajowych produkcji z zachęt korzystają m.in. Psy III w reżyserii Władysława Pasikowskiego, historyczny komediodramat Magnezja wyreżyserowany przez Macieja Bochniaka, przeznaczony dla młodych widzów Czarny młyn Marusza Paleja, horror Bartosza M. Kowalskiego W lesie dziś nie zaśnie nikt czy Wesele 2, nowy projekt Wojciecha Smarzowskiego.

W lesie dziś nie zaśnie nikt

Nabór wniosków na zachęty prowadzony jest w trybie ciągłym, a budżet przeznaczony na wsparcie produkcji audiowizualnej w 2020 roku wyniesie od 100 do 216 milionów złotych.